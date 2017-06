12.06.2017

Penny-Stock-Abzocke So machen Aktienbetrüger Geld mit heißer Luft

Aktuell warnt die Aufsichtsbehörde BaFin vor dem Kauf billiger Ramsch-Aktien. Nach kurzer Zeit brechen die Kurse ein - die gutgläubigen Anleger verlieren ihr Geld.

Von Jürgen Lutz

Sie heißen Southern Lithium Corp, StartMonday Technology oder InFin Innovative Finance: Immer öfter versuchen Betrüger, gutgläubige Anleger zum Kauf solcher extrem billiger Aktien zu motivieren – per Mail, Fax oder durch unerlaubte Anrufe. Beißen die Käufer an, machen die Manipulateure Kasse, indem sie die vorher gekauften Ramsch-Aktien auf den Markt werfen. Dann brechen die Kurse ein, die ahnungslosen Anleger sind angeschmiert. Die Aufsichtsbehörde BaFin warnt jetzt wieder ausdrücklich vor solchen Marktmanipulationen.

Wer sich schon einmal für Geldanlage interessiert hat, die über Sparbuch & Co hinausgeht, dürfte das kennen: Per Fax oder Mail trudeln ungefragt Nachrichten ein, die Anlegern das Blaue vom Himmel versprechen. 500 Prozent oder mehr in kurzer Zeit sollen drin sein, wenn man jetzt nur möglichst schnell die Aktie X oder Y kauft. Grund: Das meist unbekannte Unternehmen, oft aus dem Bergbau-Bereich im fernen Ausland, steht angeblich vor der Erschließung eines riesigen Vorkommens oder vor einem anderen geschäftlichen Durchbruch.

Penny-Stock-Abzocke: Masche der Betrüger verfängt immer wieder

"Was sich so verlockend wie unrealistisch anhört, ist eine Betrugsmasche, die leider immer wieder verfängt", sagt Kathrin Eichler von Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH in Düsseldorf. In der Tat warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regelmäßig vor Marktmanipulationen durch Börsenbriefe, die mittels E-Mail vertrieben werden – im Februar ging es um das Unternehmen StartMonday Technology, im Mai um Southern Lithium Corp. "Bei den Aktien, die unter einem Euro notieren, waren zuvor starke Kursausschläge nach oben und dann nach unten zu beobachten – ein mögliches Indiz für Manipulation", so Eichler.

Kasse machen auf Kosten der Anleger

Die Masche ist jedes Mal ähnlich: Die Betrüger empfehlen Billigaktien unter einem Euro (Penny Stocks), die sonst kaum gehandelt werden und die sie vorher zuhauf eingekauft haben, über Börsenbriefe, unerlaubte Anrufe (cold calls), Spam-Mails oder via Fax. "Auf diese Weise sollen gutgläubige Anleger zum Kauf verleitet werden, den Kurs hochtreiben und den Betrügern zu satten Gewinnen verhelfen", erklärt Burkhard Wagner von der Partners VermögensManagement AG in München. Wenn die Betrüger Kasse machen und die Mini-Blase platzt, bleiben die Geschädigten mit saftigen Verlusten auf wertlosen Aktien sitzen, so der Vermögensverwalter. Wie sich das anfühlt, zeigt der Kurs von StartMonday Technology: Die Aktie schaffte es Anfang März auf bis zu 0,9 Euro und notiert jetzt unter 0,2 Euro – ein Minus von rund 80 Prozent.

Erste Hilfe: Mails löschen, Hörer auflegen!

Dass die Betrüger illiquide Aktien im Cent-Bereich aussuchen, hat Methode. Die Kurse dieser Aktien können sie ohne großen finanziellen Aufwand manipulieren und so auf Kosten anderer hohe Renditen erzielen. Zudem, so wissen Psychologen, kaufen unerfahrene Anleger lieber 100 Aktien für einen Euro als eine einzelne Aktie zu 100 Euro. "So haben sie das letztlich trügerische Gefühl, ein Schnäppchen gemacht zu haben", weiß Kathrin Eichler.

Dabei gibt es einfache Mittel, mit denen Privatanleger erkennen, ob man sie über den Tisch ziehen will. Zu den gängigsten Abzockmethoden gehören cold calls und Spam-Mails, mit denen Aktien gepusht werden sollen, sowie Faxe mit vermeintlichen Insidertipps. Hier sollten Anleger sofort den Hörer auflegen bzw. die Mail löschen. Zu "besonderer Vorsicht" rät die BaFin zudem bei (Börsenbrief-)Empfehlungen zu illiquiden Wertpapieren, Penny Stocks und Aktien, die im wenig regulierten Freiverkehr gehandelt werden.

Guter Vermögensaufbau hat festes Fundament

Generell gilt: Vernünftiger Vermögensaufbau an der Börse geht nicht von heute auf morgen, sondern braucht seine Zeit. "Neben einer klaren Vorstellung über die eigenen finanziellen Ziele und Möglichkeiten ist das Wichtigste eine solide Strategie, die zum Risikoprofil des Anlegers passt und die er über Jahre bzw. Jahrzehnte durchhalten kann", erklärt Burkhard Wagner (s. Interview). Dabei können sich Anleger an ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter wenden, die diese Fragen mit ihnen klären und ein Vermögenskonzept entwickeln und umsetzen (s. Infokasten).

Interview

Vermögensbildung braucht eine klare Strategie

Burkhard Wagner, Partners VermögensManagement AG in München, über erfolgreiche Strategien für Anleger.

© privat

Herr Wagner, Anleger, die aufs schnelle Geld und sehr hohe Renditen hoffen, haben nach Ihrer Meinung an der Börse nichts zu suchen. Warum?

Wagner: Wer glaubt, an der Börse schnell reich zu werden, muss in aller Regel spürbar höhere Risiken eingehen. Das kann bis zum Totalverlust des Geldes führen. Mit einer solchen Einstellung lässt sich Vermögen weder sinnvoll aufbauen noch bewahren.

Was ist in Ihren Augen wichtiger für eine erfolgreiche Geldanlage: die Auswahl der Aktien, der richtige Zeitpunkt von Kauf bzw. Verkauf oder die generelle Investment-Strategie?

Wagner: Wir meinen: die Strategie. Dazu gehört erstens die grundsätzliche Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle etc., sowie der Weltregionen, in denen investiert werden kann.

Und zweitens?

Wagner: Die Methode, wonach man festlegt, welcher Anteil wann in welche Anlageklassen fließt. Erst danach werden nach bestimmten Kriterien einzelne Titel gekauft.

Warum legen Sie so viel Wert auf die Anlageklassen?

Wagner: Die Finanzwissenschaft hat nachgewiesen, dass der Anlageerfolg zu 80 bis 90 Prozent davon bestimmt wird, welcher Anteil überhaupt in Assetklassen wie Aktien oder Anleihen fließt. Die Auswahl der Einzeltitel hat in einem breit gestreuten Depot hingegen weit weniger Einfluss.

Was macht in Ihren Augen denn eine gute Aktie aus?

Wagner: Wir achten neben der attraktiven Bewertung vor allem darauf, dass das Umsatz- und Gewinnwachstum der Unternehmen langfristig überzeugt. Dabei geben wir Firmen aus eher stabilen Branchen den Vorzug vor stark konjunkturanfälligen Titeln.