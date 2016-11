18.11.2016

Pflicht ab 13. Dezember 2016 Nährwertangaben: Ausnahmen fürs Lebensmittelhandwerk

Nährwertkennzeichnung auf Lebensmittelverpackungen waren für die Hersteller bislang meist freiwillige Angaben. Das ändert sich zum 13. Dezember 2016. Für kleine Betriebe, die vor allem unverpackte Waren verkaufen gibt es allerdings Ausnahmen.

Von Jana Tashina Wörrle

Man nennt sie "B ig 7" und sie umfassen in tabellarischer Form den Energiegehalt (Brennwert in kcal oder kJ) und Angaben zu den enthaltenen Fetten und gesättigten Fettsäuren, zu Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz. Die Nährwerte eines Lebensmittels stehen bereits auf vielen Verpackungen. Pflicht war die Kennzeichnung bislang jedoch nicht.

Doch das wird sich künftig ändern. Die dazugehörigen Vorschriften kommen von der EU. So sieht die europäische Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) – schon seit sie im Jahr 2011 in Kraft trat – vor, dass ab dem 13. Dezember 2016 für fast alle Lebensmittel aus der freiwilligen Angabe eine Pflicht wird.

Für "fast" alle Lebensmittel bedeutet automatisch aber auch, dass es Ausnahmen gibt und so sind die Betriebe aus dem Lebensmittelhandwerk bei ihren unverpackten Waren wie Brot, Brötchen oder Wurst und Fleisch aus der Frischetheke nicht von den neuen Vorgaben betroffen. Dennoch müssen sie bei den Produkten, die sie fertig verpackt verkaufen, auf die neuen Regelungen achten.

Nährwerte kennzeichnen: Was gilt künftig fürs Lebensmittelhandwerk?

Wie der Deutsche Fleischer-Verband (DFV) meldet gelten für die handwerklich arbeitenden Betriebe allerdings auch dann Ausnahmen, wenn sie verpackte Produkte anbieten. So ist unter folgenden Voraussetzungen keine Nährwertkennzeichnung erforderlich:

Bei Lebensmitteln, die von in der Handwerksrolle eingetragenen Handwerksbetrieben selbst hergestellt wurden, wenn sie direkt an Endkunden oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte im Umkreis von 50 Kilometern abgegeben werden.

die von in der Handwerksrolle eingetragenen Handwerksbetrieben wurden, wenn sie direkt an Endkunden oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte im abgegeben werden. Bei egionalen Besonderheiten gilt sogar ein Radius von bis 100 Kilometern , in dem die handwerklich hergestellten Produkte auch verpackt verkauft werden dürfen.

gilt sogar ein Radius von bis , in dem die handwerklich hergestellten Produkte auch verpackt verkauft werden dürfen. Bei Lebensmitteln, die über das Internet verkauft werden, wenn der Betrieb weniger als zehn Personen beschäftigt und der Jahresumsatz nicht über zwei Millionen Euro liegt.

Treffen diese Kriterien alle nicht zu, dann müssen sich die Metzgereien und Bäckereien, die Konditoreien und alle anderen Betriebe aus dem Lebensmittelhandwerk auf Neuerungen einstellen. Wer sie nicht beachtet, riskiert Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgelder.

Nährwerte auf der Verpackung: Was ändert sich ab dem 13. Dezember 2016?

Bislang waren die Nährwertkennzeichnungen nur in bestimmten Fällen vorgeschrieben. Nach Angaben des Infoportals "Lebensmittelklarheit.de" des Bundesverbands der Verbraucherzentralen galten sie nur für Lebensmittel, die mit einem besonderen Nährwert oder einer Wirkung auf die Gesundheit werben – etwa mit der Angabe "zuckerfrei" oder "reich an Vitamin C" und für Lebensmittel für besondere Ernährungszwecke – etwa Säuglingsnahrung oder wenn Lebensmittel mit Vitaminen oder Mineralien angereichert wurden.

Künftig müssen alle verpackten Produkte die "Big 7" als Aufdruck auf der Verpackung haben. Zudem dürfen freiwillig weitere Angaben hinzugefügt werden wie der Hinweis, dass einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren, mehrwertige Alkohole, Stärke, Ballaststoffe und unter Berücksichtigung bestimmten Mindestmengen auch Vitamine und Mineralstoffe enthalten sind.

Die Nährwertangaben sind immer bezogen auf 100 Gramm oder 100 Milliliter anzugeben. Angaben für "eine Portion" des betreffenden Lebensmittels sind zusätzlich und freiwillig. Was mit "einer Portion" jeweils gemeint ist, wählt der Hersteller selbst – er muss es allerdings angeben.

Nährwertangaben: Gibt es noch immer gesetzliche Lücken?

Doch Vorgaben und Ausnahmen hin oder her – an ihrer Gültigkeit hat der DFV ein paar Zweifel. So weist er darauf hin, dass die neuen Vorschriften und damit auch die Ausnahmen für die Betriebe des Lebensmittelhandwerks zwar rechtlich wegweisend sind, aber dennoch keine eigene gesetzliche Grundlage haben. Dass es Ausnahmen für handwerklich arbeitende Betriebe geben muss, steht zwar in der LMIV, doch "die Ausnahmen sind vom nationalen Gesetzgeber nicht genauer konkretisiert worden", sagt Thomas Trettwer, Rechtsexperte beim DFV.

Stattdessen haben das die Gremien des Arbeitskreises Lebensmittelchemischer Sachverständiger der Länder und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ALS) und des Arbeitskreises der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der Lebensmittel tierischer Herkunft tätigen Sachverständigen (ALTS) getan und werden von den behördlichen Kontrollen als Vorlagen herangezogen. "Die Nährwertbestimmung und -kennzeichnung ist sehr komplex. Daher ist unserer Auffassung nach eine solche für das Handwerk wesentliche und entlastende Ausnahmeregelung durch den Gesetzgeber selbst zu regeln", erklärt Trettwer.

Gesetz für Nährwertangaben: Fleischerverband fordert Mitbestimmung

Ein eigenes Gesetzgebungsverfahren für die Nährwertkennzeichnungen könnte zwar einige Zeit in Anspruch nehmen. "Es stellt jedoch sicher, dass alle Beteiligten und damit auch die das Handwerk vertretenden Verbände ihre Argumente in die Diskussion einbringen können. Diese Möglichkeit besteht bei nicht-öffentlichen Diskussionen in den Gremien nicht", sagt der Rechtsexperte und weist darauf hin, dass der DFV grundsätzliche Zweifel an der Legitimation der Gremien hat, wenn diese nicht nur die Überwachung koordinieren, sondern inhaltliche Vorgaben treffen. "Dies steht nicht im Einklang mit demokratischen Grundsätzen und dient nicht der Rechtssicherheit."

Die aktuelle Änderung der Vorschriften anhand der Gremienentscheidungen ist für Betriebe des Lebensmittelhandwerks zwar im ersten Schritt bindend, da die Länderkontrollbehörden sie so anwenden, wie ALS und ALTS sie vorgeben. Außerdem kommt sie dem allgemeinen Verbraucherinteresse entgegen, weil diese nach Angaben des Portals Lebensmittelklarheit.de auf Lebensmitteln grundsätzlich Nährwertinformationen erwarten und oftmals auch schon jetzt davon ausgehen, dass diese verpflichtend sind. Wirklich rechtlich bindend sind die Ausnahmeregelungen in der jetzigen Form allerdings zum Unmut des DFV allerdings nicht.