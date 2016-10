28.06.2016

Kabinett beschließt höheren Mindestlohn Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro

Nach zwei Jahren steigt der Mindestlohn von 8,50 Euro auf 8,84 Euro. Das beschloss das Kabinett am 26. Oktober in Berlin. Wie über die Erhöhung des Mindestlohns entschieden wird und was Kritiker dazu sagen.

Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro.

Arbeitnehmer in Deutschland bekommen künftig einen spürbar höheren gesetzlichen Mindestlohn. Die Lohnuntergrenze steigt Anfang 2017 von derzeit 8,50 Euro auf 8,84 Euro pro Stunde. Das beschloss das Kabinett am Mittwoch, 26.10.2016 in Berlin. Es ist die erste Anpassung seit Einführung des bundesweiten Mindestlohnes 2015. Die Steigerung von 34 Cent orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung.

Die Mindestlohnkommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern hatte sich Mitte des Jahres einstimmig für diese Anpassung ausgesprochen. Die Regierung will den Beschluss als Rechtsverordnung umsetzen.

Die Kommission, die frei von politischer Einflussnahme entscheiden soll, legt die Höhe nun alle zwei Jahre neu fest. Außer dem Vorsitzenden gehören ihm je drei Vertreter der Gewerkschaften und der Arbeitgeber sowie zwei beratende Wissenschaftler an.

Mindestlohn wird nach Tarifindex bemessen

Die Kommission orientierte sich im Kern am Tarifindex, der Steigerung des durchschnittlichen tariflichen Stundenlohns. Die Abschlüsse, die in den eineinhalb Jahren seit Anfang 2015 wirksam wurden, machen ein Plus von 3,2 Prozent aus, womit der Mindestlohn auf exakt 8,77 Euro gestiegen wäre. Das Gremium hatte aber auch eigenen Entscheidungsspielraum.

Die Kommission nahm nun auch den jüngsten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst mit als Basis, der noch nicht durch Auszahlung wirksam geworden ist. Die Gewerkschaften scheiterten aber mit der Forderung, ebenso den jüngsten Tarifabschluss für die Metall- und Elektrobranche zu berücksichtigen. Dann hätte der künftige Mindestlohn bei 8,87 Euro gelegen.

DGB-Vorstandsmitglied und Kommissionsmitglied Stefan Körzell sagte: "Aus unserer Sicht ist das Glas etwas voller als halbleer." Auch Reinhard Göhner, der für die Arbeitgeber in dem Gremium sitzt, zeigte sich zufrieden.

Für wen gilt der Mindestlohn?

Der Mindestlohn gilt für alle volljährigen Arbeitnehmer, außer für Langzeitarbeitslose nach einer Arbeitsaufnahme in den ersten sechs Monaten. Auch für Azubis, Menschen mit Pflichtpraktikum oder Praktikum unter drei Monaten gilt er nicht.

Der Gesetzgeber hatte weitere Vorgaben gemacht, die bei einer Erhöhung berücksichtigt werden sollen - etwa dass die Beschäftigung nicht bedroht wird.

Was sagen die Kritiker zum neuen Mindestlohn?

Ifo-Präsident Clemens Fuest hat die Erhöhung des Mindestlohns bedauert. "Angesichts der Flüchtlingszuwanderung hätte ich es für angemessen gehalten, den Mindestlohn vorerst nicht zu erhöhen", sagte er am Dienstag in Berlin. "Ich befürchte, dass das Auswirkungen auf die Flüchtlingsintegration hat. Aber positiv ist, dass die Kommission öffentlichen Forderungen, den Mindestlohn auf über neun Euro zu erhöhen, nicht nachgekommen ist." Fuest ist ein nicht-stimmberechtigtes Mitglied der Mindestlohn-Kommission.

Der Sozialverband VdK kritisierte die Erhöhung als unzureichend. "Der Mindestlohn muss deutlich erhöht werden und sicherstellen, dass Beschäftigte in Vollzeit mit dem Arbeitseinkommen für ihren Lebensunterunterhalt sorgen können und eine angemessene Alterssicherung über dem Grundsicherungsniveau aufbauen können", sagte VdK-Präsidentin Ulrike Mascher der Deutschen Presse-Agentur.

Vor der Einführung des Mindestlohns hatten Vertreter von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft vor dem Verlust vieler Arbeitsplätze gewarnt. Das ist aber ausgeblieben. Arbeitgeber einiger Branchen hatten zudem eine Unmenge an Bürokratie gefürchtet, weil zur Ermittlung des Mindestlohns pro Stunde auch die Arbeitszeit genau dokumentiert werden muss. So zum Beispiel auch der schleswig-holsteinische Verbandsgeschäftsführer des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes Jan-Nikolas Sontag. Vor der Entscheidung über eine Anhebung des Mindestlohns forderte er "weniger Bürokratie bei der Umsetzung und ein moderates Vorgehen bei der anstehenden Erhöhung".

Das hat der Mindestlohn bisher bewirkt

Löhne: Fünf Millionen Beschäftigte verdienen mehr dank Mindestlohn

Rund fünf Millionen Beschäftigte haben laut dem Institut WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung vor der Einführung der Lohnuntergrenze weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdient - und somit seither zumindest potenziell profitiert. Vor allem Geringverdiener in Ostdeutschland hätten deutlich zugelegt, Arbeitnehmerinnen in den neuen Ländern im Schnitt um 8,5 Prozent. Ein deutliches Lohnplus gab es in Schlachtereien, Wachdiensten, im Garten- und Landschaftsbau.

Preise: Bisher hat der Mindestlohn zu keinen großen Preissprüngen geführt

Sie sind vereinzelt gestiegen, etwa jene von Taxis. Kunden mussten laut dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hier 2015 durchschnittlich 12,1 Prozent mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Auch Haushaltshilfen, Friseurdienstleistungen oder Schuhreparaturen wurden teurer. Doch die Inflation ist gering, der Ölpreis im Keller - auch deshalb hat der Mindestlohn nicht zu großen Sprüngen geführt.

Arbeitsplätze: Bisher noch keine negativen Auswirkungen

Bislang keine negativen Auswirkungen des Mindestlohns auf Arbeitsmarkt oder Güternachfrage bestätigt das IW. Dies könne sich jedoch rasch ändern, wenn die Energiepreise steigen oder sich die Konjunktur deutlich abkühlt. Zwar fielen viele Minijobs weg - laut Arbeitsmarktexperten sind aber schätzungsweise 50 Prozent in Arbeitsplätze mit Sozialversicherung umgewandelt worden. dhz /dpa

Nach diesen Kriterien wir die Erhöhung des Mindestlohns entschieden Die Entscheider: Ein wenig bekanntes Gremium entscheidet über die künftige Höhe. Die Politik wollte die sensible Angelegenheit aus dem politischen Streit heraushalten, aber auch nicht einfach Experten entscheiden lassen. Der Gesetzgeber übertrug das Thema also - gemäß der starken Stellung der Sozialpartner in Deutschland - Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jeweils drei von jeder Seite entscheiden in der Mindestlohnkommission - unter dem Vorsitz von Jan Zilius, der beide Seiten kennt und bereits sowohl für die Gewerkschaft IG BCE als auch für den Energiekonzern RWE tätig war. Zwei Vertreter der Wissenschaft haben beratende Funktion. Die Kriterien: Die Grundlage ist der Tarifindex. Das Statistische Bundesamt berechnet darin die Steigerung des durchschnittlichen tariflichen Stundenlohns. Berücksichtigt werden dabei Abschlüsse, die von Anfang 2015 bis zum 30. Juni wirksam werden. Das Bundesamt hat aber auch errechnet, was bereits abgeschlossene, aber noch nicht wirksame Abschlüsse ausmachen. Weitere Kriterien laut Gesetz: ein angemessener sozialer Mindestschutz der Arbeitnehmer, fairer Wettbewerb, keine Bedrohung der Beschäftigung. Laut Geschäftsordnung der Kommission kann das Gremium bei gravierenden Umständen und mit Zwei-Drittel-Mehrheit vom Tarifindex abweichen. Was die Kommission beschließt, wird durch eine Rechtsverordnung umgesetzt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 26.10.2016