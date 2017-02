06.02.2017

Umrechnungshilfe des Kfz-Gewerbes Kraftstoffverbrauch: So viel CO2 stößt ihr Auto aus

In der Debatte um einen hohen CO2-Ausstoß gerät das Auto nach Ansicht des Kfz-Gewerbes zu sehr in den Fokus. Die stärksten Klimasünder sind andere. Wer als Autofahrer wissen will, was "hinten rauskommt", kann leicht ausrechnen, wie groß Verbrauch und Emissionen seines Fahrzeugs sind.

Klimakiller Diesel. Umweltsünder Pkw. Angesichts der aktuellen Dikussionen gerät der Autoverkehr nach Ansicht des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zu stark in die Rolle des Sündenbocks. Die Emissionen von Treibhausgasen sind seit dem Jahr 1990 von 1.250 Millionen Tonnen auf rund 910 Millionen Tonnen für das Jahr 2014 gesunken.

"In diesem Zusammenhang steht das Auto zu Unrecht im Fokus der Kritik", erklärt Ulrich Köster, Sprecher des ZDK und weist darauf hin, dass Energiewirtschaft, private Haushalte, Industrie und Landwirtschaft bei der Verursachung von Treibhausgasen mit einem Anteil von fast 77 Prozent weit über dem Sektor "Verkehr" - mit einem Anteil von lediglich 18 Prozent - liegen.

ZDK rechnet mit Sinken der CO2-Emissionen

Bezogen auf die spezifischen Emissionen (CO 2 , Feinstaub, NOx, SO 2 ) sei insgesamt ein Rückgang zu verzeichnen. So belaste der klassische Pkw die Umwelt heute weniger als noch vor zwanzig Jahren. "Viele vom Gesetzgeber eingeleitete Maßnahmen, z. B. die Verschärfung der Abgasvorschriften, Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit einem Partikelfilter, Verbesserung der Kraftstoffqualität, fruchten", lobt Köster.

Er ist sich sicher, dass die weitere Umsetzung der Anforderungen an die Abgasgesetzgebung in Verbindung mit der Marktüberwachung über die Prüfung der Emissionen im praktischen Fahrbetrieb weitere positive Auswirkungen auf die Umwelt haben werden. Auch die Zunahme der Elektrofahrzeuge werde dabei eine Rolle spielen.

Doch wie viel schädliche CO 2 -Emissionen verbreitet das eigene Auto wirklich? Der ZDK hat dafür ein Berechnungsmodell entworfen:

Ein Liter Benzin entspricht 2.320 Gramm Kohlendioxid (CO 2 ). Ein Liter Diesel schlägt mit 2.650 Gramm CO 2 zu Buche, ein Liter Autogas (LPG) mit 1.790 Gramm CO 2 , und für ein Kilogramm Erdgas (CNG) müssen 1.630 Gramm CO 2 angesetzt werden.

So wird der Kraftstoffverbrauch in CO2-Emissionen umgerechnet

Benzin: Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer mit 23,2 multiplizieren. Beispiel: 7,5 Liter/100 km => 7,5 mal 23,2 = 174 g CO 2 /km

Diesel: Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer mit 26,5 multiplizieren. Beispiel: 5,5 Liter/100 km => 5,5 mal 26,5 = 145,8 g CO 2 /km

Autogas (LPG): Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer mit 17,9 multiplizieren. Beispiel: 9,5 Liter/100 km => 9,5 mal 17,9 = 170,1 g CO 2 /km

Erdgas (CNG): Kraftstoffverbrauch pro 100 Kilometer mit 16,3 multiplizieren. Beispiel: 5,3 Kilogramm/100 km => 5,3 mal 16,3 = 86,4 g CO 2 /km

So werden CO2-Emissionen in Kraftstoffverbrauch umgerechnet

Benzin: CO 2 -Emission pro Kilometer mit 23,2 dividieren. Beispiel: 170 g CO 2 /km => 170 durch 23,2 = 7,3 l/100 km

Diesel: CO 2 -Emission pro Kilometer mit 26,5 dividieren. Beispiel: 120 g CO 2 /km => 120 durch 26,5 = 4,5 l/100 km

Autogas (LPG): CO 2 -Emission pro Kilometer mit 17,9 dividieren. Beispiel: 110 g CO 2 /km => 110 durch 17,9 = 6,1 l/100 km

Erdgas (CNG): CO 2 -Emission pro Kilometer mit 16,3 dividieren. Beispiel: 110 g CO 2 /km => 110 durch 16,3 = 6,7 kg/100 km

dhz