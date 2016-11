11.11.2016

Alternative Finanzierungsmodelle Ist Leasing auch jetzt noch sinnvoll?

Leasing oder Kredit? Was immer dem Kunden an bezahlungstechnischen Anreizen geboten wird, unterm Strich kommt meist eine höhere Gesamtbelastung heraus. Der konkrete Vorteil liegt eher in einer möglichen Steuerersparnis oder in der Schonung knapper liquider Mittel.

Von Alexander Glück

Gerade in Handwerksbetrieben und mittelständischen Unternehmen spielt jedoch noch ein anderer Aspekt eine entscheidende Rolle: Da werden höhere Kapazitäten oft nur in einer bestimmten Zeitspanne benötigt, wenn zum Beispiel ein größerer Auftrag realisiert werden soll. Wenn Flaute herrscht, kann ein elastisches Management der Nutzfahrzeuge oder Spezialmaschinen die durchschnittlichen Standzeiten deutlich verringern und auf diese Weise Geld sparen. Aufgrund dessen gibt es schon sehr lange gute Alternativen zum Kauf. Der Leasingmarkt hält eine Menge unterschiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten bereit. Wie sich auch in anderen Branchen gezeigt hat, bescheren Leasingmodelle nicht nur den Herstellern steigende Gewinne, sondern auch den Nutzern dieser Maschinen und Fahrzeuge.

Der Grund liegt in der Tatsache, dass es durch solche Modelle auch Unternehmen, die gerade nicht über die liquiden Mittel für den normalen Kauf verfügen, ermöglicht wird, sich eine hochwertige und somit kostenintensive Sache anzuschaffen. Somit wurden die Leasingbanken zum entscheidenden Faktor beim Automobilabsatz. Das funktioniert deshalb so gut, weil deren Zinsen fast alles schlagen, was sich normale Banken einfallen lassen können.

Demgegenüber geht es bei den meisten Angeboten von Absatzfinanzierungen in der Nutzfahrzeugbranche hauptsächlich darum, einen zusätzlichen Ertrag zu erwirtschaften. Absatzfinanzierung als Marketinginstrument ist bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und wurde erstmals während der Industrialisierung in größerem Umfang dazu eingesetzt, eine Zeitüberbrückung zwischen Rechnungsentstehung und Rechnungsbegleichung sowie eine spürbare Absatzsteigerung zu erzielen. Ein Beispiel: Schon in den 1890er Jahren waren viele Hersteller von Nutzfahrzeugen bereit, ihre Produkte auf Teilzahlungsbasis abzusetzen. Herstellereigene Banken kamen in diesem Bereich erst hundert Jahre später auf. Herstellerverbundene Finanzierungsgesellschaften lohnten sich nicht, weil der Anteil finanzierter Verkäufe nur gering war. Seit dieser Anteil spürbar wächst, gibt es auch ein reges Interesse an der Schaffung entsprechender Instrumente.

Leasing bei LKW und Bus besonders beliebt

Der Bereich der leichten Nutzfahrzeuge macht bereits 15 Prozent des Umsatzes heimischer Finanzierungsunternehmen aus. Die Summe der Anschaffungswerte geleaster Fahrzeuge dieser Art ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen: Über die Hälfte aller LKW und Busse werden bereits geleast. Leasing kann innerhalb ausgereifter Fuhrparklösungen auch durch weitere Module ergänzt werden, beispielsweise Fuhrparkmanagement oder Wartungsverträge. Kleine und mittlere Unternehmen bekommen Pakete geschnürt, die zusätzlich zum Leasing auch noch die Versicherung der Fahrzeuge samt Insassen und eine Tankkarte beinhalten. Dazu gibt es noch Sonderkonditionen bei einer Autovermietung – das bringt dem Autovermieter neue Kunden, weshalb er bei den Konditionen konziliant ist. Wichtig bei all diesen Modellen ist sichtbare Kostenersparnis.

Beim Leasing entscheidet man sich dafür, ein Fahrzeug mehrjährig gegen Zahlung von Leasing-Raten zu nutzen. Am Ende der Laufzeit kann man sich dann entscheiden, ob man das Fahrzeug übernimmt oder zurückgibt. Dabei sollte unbedingt die Mindestlaufzeit des Vertrags beachtet werden. Eine Alternative könnte die mehrmonatige Anmietung sein, die natürlich teurer ist, aber den Nutzer nicht so lange bindet wie ein mehrjähriger Vertrag. Um ein Beispiel aus der Landwirtschaft zu bemühen: Dort gibt es Mietmodelle, die sich an dem Jahreskreis des Landmanns orientieren. Eine Erntemaschine kann man also genau für die Erntezeit mieten – passender geht es nicht. Für LKW, Busse und andere Nutzfahrzeuge kann dieses Vorgehen Vorbildwirkung haben, etwa hinsichtlich der tourismusstarken Monate.

Mit Wartung und Vollausstattung

Bei gängigen Leasingvarianten sind die Kosten kalkulierbar und natürlich steuerlich abzugsfähig. Dadurch werden auch liquide Mittel geschont, die dann anderweitig eingesetzt werden können bzw. der Frächter kommt um eine Kreditaufnahme (zum Neukauf) herum und spart sich die Raten. Mietmodelle bieten aber auch eine Möglichkeit, sich die Rückläufer im Kauf zu sichern. Diese Fahrzeuge sind in der Regel nicht älter als ein paar Jahre bei voller Wartung, anschließender Werkstattprüfung und sehr gutem Allgemeinzustand. Auf die gleiche Weise können übrigens auch Computer und Maschinen angeschafft werden. Sollte sich das Unternehmen im Jahreszeitraum verkleinern, wird die Miete angepasst. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Sicherheit, richtig lizenziert zu sein. Solche Verträge sind außerdem bedarfsgerecht erweiterbar. Nach Ablauf des auf drei Jahre befristeten Mietvertrages kann verlängert, die aktuell eingesetzte Software gekauft oder deinstalliert werden.

Alles Mögliche an Investitionsgütern lässt sich auf diese Weise zu überschaubaren Kosten anschaffen, auch wenn der zu zahlende Gesamtpreis höher liegt als bei sofortiger Bezahlung. Leasing hat jedoch nicht nur Vorteile, sondern auch prinzipielle Nachteile, und man sollte in jedem Fall rechtzeitig genügend Alternativangebote einholen – auch in Hinsicht auf klassische Bankfinanzierungen, zumal aktuell die Kreditzinsen sehr niedrig sind.

Denn wenn der Vertrag erst einmal steht, kann man ihn nicht mehr ändern. Man bindet sich also für einen gewissen Zeitraum an die Vereinbarungen, die man zu einem Zeitpunkt geschlossen hat, als man noch keine genaue Kenntnis über die künftige Geschäftsentwicklung hatte. Gerade in der jetzigen wirtschaftlichen Situation ist das nicht gerade unproblematisch.

Sinnvoll sind diese Modelle vor allem dann, wenn man ein neues Produkt nur über einen begrenzten Zeitraum benötigt. Wer das Objekt ganz anschaffen will, wählt Leasingmodelle vor allem wegen des Mangels an liquiden Mitteln oder aus abschreibungstechnischen Gründen. Im Gegensatz zum Leasing umfasst das klassische Mieten in der Regel auch den Service. Dafür kann man das Objekt, wie auch beim eher unvorteilhaften “Operating Leasing”, hinterher nicht übernehmen. Aufgrund der steuertechnischen Gegebenheiten hängt es von der individuellen Situation ab, welche Konstruktion die günstigste ist. Denn wer seine Leasingraten nicht rechtzeitig bezahlen kann oder den Vertrag vorzeitig auflösen muss, erleidet spürbare Nachteile, weil die Belastungen dann deutlich ansteigen können.