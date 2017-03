03.03.2017

Imagekampagne des ZDH Handwerk #einfachmachen

Passe ich ins Handwerk und welcher Beruf ist der richtige für mich? Unter dem Motto #einfachmachen ruft das Handwerk Jugendliche dazu auf, verschiedene Berufe im Handwerk einfach mal auszuprobieren. Die Kampagne wird u. a. mit einem Videoclip und Plakaten begleitet.

Unter dem Motto #einfachmachen startet eine neue Ausbildungskampagne des Handwerks. - © ZDH

Unter dem Motto #einfachmachen möchte das Handwerk in diesem Jahr zusammen mit den Jugendlichen das Ausprobieren zelebrieren. Sie werden ermutigt, ohne Druck ihren Interessen nachzugehen und dabei vielleicht auch das Handwerk als berufliche Option zu entdecken.

"Die jungen Erwachsenen stehen nach der Schule vor einer Vielzahl an beruflichen Möglichkeiten und erhalten von allen Seiten Ratschläge – das kann bisweilen überfordern“, sagt Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). "Umso wichtiger ist es in unseren Augen, dass sie verschiedene Berufe kennenlernen und sich mit einem guten Gefühl für den richtigen entscheiden können."

Neue Sprüche zur Imagekampagne

Mit Sprüchen wie "Alles, was du dir vorstellen kannst, solltest du versuchen" oder "Ein Schritt vor, kann nie ein Schritt zurück sein" will das Handwerk den jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen. In Kombination mit dem Motto #einfachmachen sollen die Botschaften dazu animieren, sich auszuprobieren und dabei die mehr als 130 Handwerksberufe kennenzulernen.

"Kein Druck! Ihr habt alle Zeit der Welt. Sammelt Erfahrungen. Fehltritte bringen euch weiter", erläutert Stephen Quell, Creative Director der verantwortlichen Werbeagentur Heimat, die Idee hinter #einfachmachen.

Jugendliche können das Handwerk in der Praxis am besten währrend eines Praktikums kennenlernen. Es bietet Jugendlichen eine kurzweilige, einfache Möglichkeit, um Einblicke in das Handwerk zu bekommen – und zeigt Einstiegsmöglichkeiten auf.

Die Kamapgne des Zentralverbands des Deutschen Handwerks startet am 3. März 2017 bundesweit mit einem Video-Clip, der das Lebensgefühl hinter #einfachmachen visualisieren soll. Flankiert wird dieser von Plakaten, Busbeklebungen und Bannern. Weitere Informationen unter handwerk.de. dhz