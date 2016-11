28.11.2016

Kaufprämie für Elektroautos kommt nicht bei Käufern an Grüne: "E-Auto-Prämie ist ein Rohrkrepierer"

Im Juli 2016 hat die Bundesregierung die Kaufprämie für Elektroautos eingeführt. Laut den Grünen kommt diese jedoch gar nicht bei den Käufern an und die Wirkung verpufft. Allerdings könnten laut Prognosen die Gesamtkosten von Elektroautos in den nächsten Jahren deutlich fallen und herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor gleichziehen.

Wie viel bringt die Kaufprämie für Elektroautos? "Nichts", sagen die Grünen.

Wie gut kommt die Kaufprämie für Elektroautos bei den Kunden an? Gar nicht, sagen die Grünen. Die Anreize würden verpuffen. "Die Kaufprämie für E-Autos der Bundesregierung ist ein Rohrkrepierer, weil sie gar nicht bei den Käufern ankommt", sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. "Faktisch kosten E-Autos das Gleiche wie vorher, weil die Prämie bei den Händlern hängenbleibt."

Bundeswirtschaftsministerium prüft Bedenken der Grünen

Das Bundeswirtschaftsministerium antwortete auf eine Anfrage der Partei, man sei Meldungen nachgegangen, wonach Endkundenpreise für geförderte Elektroautos durch den "Umweltbonus" kaum gesunken seien. Die Meldungen seien aber "dem Anschein nach nicht repräsentativ" gewesen.

Das Ministerium erläuterte, dass Autohersteller nur im Direktvertrieb den vorgeschriebenen Eigenanteil an der Prämie direkt in der Rechnung für den Kunden abziehen könnten. "Beim Vertriebsmodell hingegen ist eine Einflussnahme des Herstellers auf die Preissetzung beim Automobilhändler wettbewerbsrechtlich untersagt", so das Bundeswirtschaftsministerium.

4.000 Euro Kaufprämie wird zwischen Staat und Hersteller aufgeteilt

Die Prämie von insgesamt 4.000 Euro für reine E-Autos mit Batterie gibt es für Kunden nur, wenn der Hersteller wie der Staat 2.000 Euro davon trägt. Der Hersteller halte die Zusage ein, "sofern er seinen Anteil am Nettolistenpreis abzieht, da er in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Händlerpreise hat und Händler frei in der Preisgestaltung sind", heißt es in der Ministeriumsantwort. Einzelne Händler hätten vorab befristet eigene Preisnachlässe gewährt.

Grüne: "Prämie handwerklich versemmelt"

Die Grünen kritisieren, die Prämie sei "handwerklich versemmelt". Entweder sei das Rabattsystem der Händler nicht berücksichtigt worden oder die Prämie sei von vornherein einzig als Subvention für die Hersteller angelegt gewesen, so Kirschner. Bislang gingen beim zuständigen Bundesamt Bafa bis Ende Oktober knapp 5.800 Anträge für eine 4.000-Euro-Prämie ein.

Verbraucherschützer erwarten Kostensturz bei Elektroautos

Eine gute Nachricht: Die Kosten für Elektroautos könnten in den nächsten Jahren deutlich sinken und sich an Autos mit herkömmlichem Verbrennungsmotor anpassen. Dies setzt allerdings entsprechende Vorgaben des Gesetzgebers voraus. Ermittelt hat dies eine Studie, die vom europäischen Verbraucherschutzverband Beuc in Auftrag gegeben wurde

Der Untersuchung zufolge wäre es möglich, dass 2024 die durchschnittlichen Kosten für die ersten vier Jahre ungefähr denen eines Benziners entsprechen. Eingerechnet sind dabei unter anderem der Kaufpreis, der Erlös durch einen eventuellen Wiederverkauf, Kraftstoff, Wartung, Versicherung und Steuern. Derzeit liegen die Kosten für Elektroautos über die ersten vier Jahren um mehrere Tausend Euro höher als bei Wagen mit Dieselantrieb.

Auch bei Benzin- und Dieselautos enormes Sparpotential

Auch bei Benzin- und Dieselautos sieht die Studie großes Einsparpotenzial. Mit verbrauchsarmen Technologien können Eigentümer im Jahr 2025 demzufolge über die Lebensdauer des Wagens zwischen 4.400 und 9.400 Euro sparen im Vergleich zu 2015.

Die Autobauer werden die nötigen Technologien nach Einschätzung der Studie jedoch nur rasch genug vorantreiben, wenn es entsprechende Vorgaben des Gesetzgebers gibt. Der CO2-Ausstoß pro Kilometer dürfte dann im Flottendurchschnitt der Hersteller im Jahr 2025 höchstens bei 70 Gramm liegen, 2030 bei 45 Gramm. Staatliche Kaufprämien seien auf die Dauer nicht mehr nötig, Steuervorteile sollten demnach als Kaufanreize reichen. Derzeit sehen EU-Vorgaben für Neuwagen ab 2021 lediglich eine Obergrenze von 95 Gramm CO2 pro Kilometer vor. dhz/dpa