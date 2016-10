10.10.2016

Styropor entsorgen Entsorgungsengpass: Wohin mit den alten Dämmstoffen?

Bei Gebäudesanierungen fallen massenweise alte Dämmstoffe aus Styropor an, die entsorgt werden müssen. Doch viele Müllverbrennungsanlagen nehmen diese Stoffe nicht an. Ein Problem für viele Handwerksbetriebe.

Von Jana Tashina Wörrle

Alte Wärmedämmung für den Abfall: Doch wo entsorgen? Viele Müllverbrennungsanlagen sind ausgebucht. - © Nik/Fotolia.com

Gebäude werden nicht erst seit dem Einläuten der Energiewende gedämmt, auch wenn seitdem die öffentlichen Fördermittel dafür etwas großzügiger verteilt werden. Auch zu Neubauzeiten vieler älterer Häuser, die jetzt saniert werden, wurden Dämmstoffe verbaut. Meistens handelt es sich dabei um Polystyrol-Dämmstoffe – auch bekannt unter dem Herstellernamen Styropor.

Nicht selten enthalten jedoch genau diese Dämmstoffe das Flammschutzmittel HBCD (Hexabromcyclododecan), damit sie im Falle eines Gebäudebrands nicht so schnell in Flammen aufgehen. Genau dieser Stoff macht sie seit der Novellierung der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) im März 2016 und seit dem Inkrafttreten neuer Regelungen am 1. Oktober dieses Jahres jedoch zu "gefährlichen Abfällen", die auf Baustellen getrennt gesammelt und entsorgt werden müssen.

40.000 Tonnen Dämmstoff zu entsorgen

In der Pflicht stehen die beteiligten Handwerksfirmen. Sie müssen die Mengen genau dokumentieren und Entsorgungsfirmen damit beauftragen, die Stoffe gesondert abzutransportieren und der thermischen Verwertung zuzuführen. Die alten Dämmstoffe werden unter strengen Umweltschutzauflagen getrennt verbrannt. So verlangt es das Gesetz. Rund 40.000 Tonnen an alten Dämmstoffen müssen im Schnitt pro Jahr entsorgt werden.

Dämmstoffe entsorgen: Das gilt seit 1. Oktober gesetzlich Seit der Novellierung der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) Anfang März 2016 sind die Vorgaben für die Entsorgung der Polystyrol-Dämmstoffe, die das Flammschutzmittel HBCD enthalten, neu geregelt. Abfälle, die persistente organische Schadstoffe (POPs) wie das HBCD enthalten, müssen demnach so verwertet werden, dass die darin enthaltenen POPs zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden. Dies betrifft seit 1. Oktober 2016 solche Kunststoffe, deren HBCD-Gehalt größer oder gleich dem HBCD-Grenzwert von 1.000 mg/kg ist.

Doch dabei gibt es ein Problem: Es gibt zu wenige Müllverbrennungsanlagen, die die ordnungsgemäße Beseitigung der HBCD-belasteten Stoffe derzeit übernehmen können oder wollen. Ausreichende Kapazitäten fehlen. Das meldet der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und weist in einer aktuellen Mitteilung darauf hin, dass die aktuellen Engpässe in der Praxis dazu führen könnten, dass es auf Baustellen zu Baustopps kommt. Den Warnungen schließt sich der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) an: "Es drohen immense wirtschaftliche Schäden, wenn Bauvorhaben wegen fehlender Entsorgungsmöglichkeiten von Polystyrolabfällen ins Stocken geraten."

Laut neuester Umfrage des Industrieverbands Hartschaum IVH sind rund 90 Prozent von 80 befragten Müllheizkraftwerken (MHKW) derzeit nicht bereit oder in der Lage, HBCD-haltige Polystyrole thermisch zu verwerten. Entweder erfüllen die Anlagen nicht die nötige Genehmigungen für das Verbrennen der Stoffe – diese sind Branchenberichten zufolge sehr aufwendig. Oder die Anlagen sind schlicht und ergreifend ausgebucht.

Probleme mit den Müllverbrennungsanlagen

"Obwohl die neuen Vorgaben erst seit 1. Oktober gelten, erleben wir jetzt schon, dass bei großen Sanierungsprojekten wie beispielsweise von Schulen für die Dämmstoff-Abfälle extra Lagerplatz besorgt werden muss", sagt Josef Rühle, Geschäftsführer im Bereich Technik beim ZVDH.

Schon bei einem kleinen Einfamilienhaus könnten bei einer Sanierung Mengen von über 400 Kilogramm an alten Styropor-Dämmstoffen sowie Reste und Abschnitte der neu verbauten Materialien zusammenkommen. Zwar enthalten die neu verbauten keine HBCDs mehr, sondern alternativen Flammschutz, der keinen Gefahrstoff darstellt. Doch meist werden die zu entsorgenden Materialien gemeinsam gesammelt und entsorgt. Bei einer Schule oder einem Objekt ähnlicher Größe würden so schnell einige Container zusammenkommen, die nun darauf warten abgeholt zu werden.

Das Problem liege bei den thermischen Verwertern, den Müllverbrennungsanlagen. "Die Entsorgungsfirmen holen die Container aber schon gar nicht mehr ab, wenn sie wissen, dass die Anlagen keine Kapazitäten frei haben", sagt Rühle. Seiner Meinung nach liegt das auch daran, dass die Anlagenbetreiber lieber Abfälle aus dem EU-Ausland – bevorzugt Großbritannien – annehmen und verbrennen statt das, was aus dem Inland kommt. Der Grund: der um vielfach höher liegende Preis.

So entsteht durch die Engpässe allerdings auch eine Preisspirale nach oben und wer es doch schafft, im Inland Kapazitäten für das Verbrennen der Polystyrole zu bekommen, muss tief in die Tasche greifen. Alternative: Der Dämmstoff-Abfall, der hierzulande produziert wird, wird auch wiederum in Länder exportiert, wo die thermische Verwertung noch günstiger ist bzw. andere Auflagen vorherrschen. Leidtragende sind laut ZDB Bauherren, Bürger und die Umwelt, die durch diese verlängerte Wege, erhöhte Kosten und transportbedingte Emissionen belastet werden.

"Die privaten Betreiber der Müllverbrennungsanlagen haben so kein großes Interesse ihrem öffentlichen Auftrag nachzukommen und die Abfälle bevorzugt zu entsorgen, die hierzulande anfallen", vermutet der ZVDH-Geschäftsführer. Doch das sollten sie, denn der öffentliche Auftrag entstehe ja erst dadurch, dass sie die behördliche Erlaubnis bekommen, überhaupt eine solche Anlage betreiben zu dürfen.

Bundesländer sehen keine Engpässe

Laut Rühle würden die meisten Bundesländer derzeit davon ausgehen, dass ausreichende Kapazitäten für die Entsorgung der HBCD-haltigen Abfälle vorhanden seien. Doch die Praxis sieht anders aus: Schon jetzt würden Handwerker auf den steigenden Kosten sitzen bleiben, die die Lagerung der nicht entsorgbaren Abfälle mit sich bringt.

In der Pflicht sei zwar in erster Hand der Bauherr selbst, doch meist wird die Entsorgung im Rahmen des Auftrags an den Handwerker weitergegeben, der dafür einen Pauschalpreis einkalkuliert hat.

Der ZVDH fordert deshalb dringend eine schnelle und pragmatische Lösung zur rechtssicheren Entsorgung der betroffenen Abfälle. In einem Schreiben alle Umwelt- und Wirtschaftsministerien der Länder hat der Verband auf die akute Entsorgungs-Notlage hingewiesen, bislang aber keine direkte Rückmeldung bekommen. Der ZDB appelliert an Bund, Länder, Anlagenbetreiber und Entsorgungswirtschaft, umgehend unbürokratische Lösungen zu schaffen. Er schlägt vor, eine Ausnahme von der Getrenntsammlungspflicht vor und unbürokratische Genehmigungsverfahren, damit es bald mehr Verbrennungsanlagen gibt, die Polystyrol-Abfälle verbrennen können.