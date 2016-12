01.12.2016

App-Atlas für Smartphone und Tablet Die 30 besten Apps für Handwerker

Im "App-Atlas für das deutsche Handwerk" sind zum Start 30 Programme gebündelt , die die Arbeit im Betrieb digitaler machen sollen. Das Projekt soll zur Handwerks-Community mit Wettbewerben ausgebaut werden.

Von Steffen Guthardt

Zum Werkzeugkoffer von Handwerkern werden neben Hammer und Handschuh künftig auch Apps für Tablet und Smartphone gehören.

Ein neuer Haarschnitt kostet viele Friseurbesucher Überwindung. Zu groß scheint das Risiko, sich mit einer mutigen Veränderung der Kopfbedeckung nicht mehr auf die Straße trauen zu können und Monate warten zu müssen, bis das "Malheur" herausgewachsen ist.

Diese Angst könnten Friseursalons ihren Kunden künftig durch ein App nehmen. Der Friseur knipst ein Foto des Kunden mit dem betriebseigenen Tablet oder Smartphone. Anschließend schlägt die App a utomatisch neue Frisuren oder ein frisches Make-up vor, die zum Gesicht des Kunden passen, und stellt die Vorschau sofort auf dem Bildschirm dar.

Der Kunde kann den besten Vorschlag in die Tat umsetzen lassen und weiß genau, was ihn am Schluss erwartet. Der Friseur hat den Vorteil, weniger Überzeugungsarbeit leisten zu müssen und sich später nicht gegenüber dem Kunden rechtfertigen zu müssen.

Kompass für Betriebe

Das Beispiel ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Handwerker ihre Arbeitsprozesse künftig durch Apps erleichtern könnten. Allerdings gibt es in den App-Stores von Apple und Google inzwischen Millionen Anwendungen, von denen die allermeisten überhaupt nicht für den Handwerksbetrieb geeignet sind.

Orientierungshilfe will der "App-Atlas für das deutsche Handwerk" bieten. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt der Hochschule Heilbronn, Innovationsberatern der Handwerkskammern, verschiedenen Handwerksmeistern und der App-Agentur econsor mobile.

Studenten der Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Heilbronn haben sich unter Leitung von Professorin Sonja Salmen auf die Suche nach passenden Helfern für Handwerker gemacht und geeignete Programme nach verschiedenen Kriterien getestet und bewertet.

Kosten und Nutzen getestet

Im Vordergrund standen dabei die Fragen, wie praxistauglich die Apps für den Handwerksbetrieb sind, wie leicht sie sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen und mit welchen Kosten die Nutzung verbunden ist. Manche der Programme sind zwar kostenlos, benötigen aber für die betriebliche Nutzung ein zusätzliches Gerät, wie z.B. ein Lesegerät. Anderen lassen sich durch kostenpflichtige "In-App-Käufe" um zusätzliche Funktionen erweitern.

"Eine gute App zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", sagt Salmen, Dozentin für Social-Media-Management an der Hochschule Heilbronn. Der App-Atlas biete im Angebotsdschungel einen Überblick nach wirtschaftlichen, technologischen sowie Usability-Gesichtspunkten.

Apps für jeden Handwerker

Zum Start befinden sich im App-Atlas 30 verschiedene Programme für Handwerker, die in verschiedene Anwendungsgebiete unterteilt sind. (siehe Kasten). In Kürze wird der

Atlas auf 80 Apps erweitert. Der Download ist über Apple iTunes und Google Play möglich.

Norbert Durst, Innovationsberater der Handwerkskammer Region Stuttgart, ist überzeugt, dass die App-Sammlung auf großes Interesse stoßen wird: "Das Tool kann jeder noch so kleine Handwerksbetrieb nutzen, es ist kostenlos und hilft den Unternehmern, Ineffizienzen gezielt zu eliminieren und ihre Kundenkommunikation zu verbessern."

Der App-Atlas soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut und über verschiedene Kanäle in möglichst vielen Handwerksbetrieben bekannt gemacht werden. Dafür suchen die Projektverantwortlichen Kooperationspartner wie Handwerkskammern, Wirtschaftsverbände und Medien. Auch Fördermittel aus der Politik werden angestrebt und erste Gespräche dazu laufen. "Die Landesregierung Baden-Württemberg ist sehr interessiert an einer Unterstützung", sagt Durst.

Branchenlösungen entwickeln

Im Zeitraum von März 2017 bis Februar 2018 werden weitere Dienste in den App-Atlas aufgenommen, die sich an die verschiedenen Gewerke im Handwerk richten und z.B. spezielle Anforderungen von Baubetrieben oder Lebensmittelhandwerkern bedienen.

Außerdem soll um die App herum eine Handwerker-Community entstehen. Betriebe können sich über ihre Erfahrungen mit den Apps austauschen, Bewertungen abgeben und sollen dazu angeregt werden, die bestehenden Softwarelösungen mit Fachexperten aus der Wirtschaft und Wissenschaft für die eigenen Bedürfnisse weiterzuentwickeln. Von den verbesserten Apps können wiederum andere Betriebe aus der Branche profitieren.

Wettbewerb geplant

Um das Interesse der Handwerksunternehmen für die Beteiligung am App-Atlas zu steigern, ist ein Online-Wettbewerb ab dem 1. Dezember 2016 geplant. Es sollen mehrmals im Jahr Gewinner zum "App-Champion des Handwerks Gold, Silber, Bronze" gekürt werden. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an junge, bereits digital agierende Lehrlinge im Alter zwischen 15 und 30 Jahren als auch an Handwerksmeister und Personen, die einen Betrieb leiten.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch Einsenden von Videos oder Bildern via Facebook, die die Digitalisierung von Arbeitsschritten bzw. -prozessen durch den Einsatz von Apps aufzeigen.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden zum einen durch eine fachkompetente Jury als auch durch die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben der einzelnen Beiträge ermittelt. Damit sind sowohl quantitative (Anzahl der Likes) als auch qualitative Aspekte (Innovationspotenzial für die Digitalisierung von Handwerksprozessen) relevant für die Gewinnermittlung.

Die gekürten App-Champions können sich über Sachpreise, wie z.B. Tablets und Smartphones, freuen. Außerdem gibt es eine Fachberatung von Expertin Sonja Salmen zu Themen der Digitalisierung wie z.B. E-Recruiting von Mitarbeitern, Geschäftsmodellentwicklung und Social-Media-Marketing zu gewinnen.

Mehr Informationen zur Teilnahme am „App-Champion des Handwerks“: tinyurl.com/wettbewerb-handwerk