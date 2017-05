30.05.2017

Aufatmen im Handwerk EU-Dienstleistungspaket: Meisterpflicht bleibt erhalten

Die Mitgliedstaaten haben sich über das umstrittene EU-Dienstleistungspaket geeinigt. Das Handwerk kann sich freuen, denn an Berufsausbildung und Meisterpflicht wird nicht gerüttelt.

Von Hajo Friedrich

Dieser Artikel ist Bestandteil des Themenpakets Meister im Handwerk

Beim Treffen der EU-Minister für die Wettbewerbsfähigkeit am Montag, 29. Mai in Brüssel konnte ein Ergebnis erreicht werden, bei dem die b ewährten Strukturen in Deutschland nicht in Frage gestellt werden. Dies sagte der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Matthias Machnig, der für die Bundesregierung die Verhandlungen im Rat führte. Aus Sicht des deutschen Handwerks standen dabei die Beratungen über zwei Richtlinienvorschläge zum Dienstleistungspaket – Verhältnismäßigkeitsprüfung und Notifizierungsverfahren – im Mittelpunkt.

Einsatz für den Meister hat sich gelohnt

Machnig sagte, dass die Bundesregierung beim Dienstleistungspaket schwerwiegende Einwände hatte: Die Kompetenz der Mitgliedstaaten für Berufsregulierungen und die Souveränität der nationalen Parlamente sollten gewahrt bleiben. Auch Bundestag und Bundesrat hätten auf dieser Linie argumentiert und eine Subsidiaritätsrüge gegen die Kommission erhoben. Nach schwierigen Verhandlungen, in die sich Deutschland umfassend eingebracht hatte, sei nun eine gute Lösung erzielt worden. "Das gilt vor allem für die Selbstverwaltung der Wirtschaft, die duale Berufsausbildung oder die Meisterpflicht. Unser Einsatz für den Erhalt des Meisters hat sich gelohnt", betonte Wirtschaftsstaatssekretär Machnig.

Die Kompetenz der Mitgliedstaaten für die Berufsregulierung bleibe auch in Zukunft gewahrt und werde nicht ausgehöhlt. Eine gute Lösung sei auch beim sogenannten Notifizierungsverfahren erreicht worden: Eine sogenannte ex ante-Genehmigungspflicht durch die Europäische Kommission werde es nicht geben, sagte Machnig. Die ursprünglich im Kommissionsentwurf vorgesehene "Stillhaltefrist" während derer nationale Parlamente keine Gesetze verabschieden dürfen, ist nach Einschätzung Machnigs vom Tisch.

Mitgliedstaaten entscheiden über Berufsregulierung

Auch beim Richtlinienentwurf zum Verhältnismäßigkeitstest einigten sich die Mitgliedstaaten auch eine sogenannte Allgemeine Ausrichtung. Danach werden neue oder geänderte Berufsregulierungen der Mitgliedstaaten vor ihrem Erlass anhand festgelegter Kriterien auf EU-Ebene überprüft. Außerdem soll die Zuständigkeit für die Berufsregulierung und der entsprechende Beurteilungsspielraum, der aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kommt, bei den Mitgliedstaaten verbleibe und dies ausdrücklich anerkannt werde, erläuterte Machnig. Damit sei klar, dass sich die Mitgliedstaaten weiterhin für ein hohes Niveau im Gesundheits- und Verbraucherschutz bei der Berufsregulierung entscheiden könnten.

Bei der geplanten Richtlinie über ein Notifizierungsverfahren geht es darum, dass Anforderungen an die Ausübung von Dienstleistungsberufen bei der Europäischen Kommission gemeldet werden. Das diene der Transparenz und dem Schutz vor unsachlichen Regelungen. Eine Genehmigungspflicht der Kommission hätte dagegen keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten gefunden. "Damit wird auch diesem Wunsch des Bundestages und des Bundesrates entsprochen, die jeweils diesbezüglich im Vorfeld eine Subsidiaritätsrüge an die Kommission geschickt hatten. Auch wird es keine 'Stillhaltefrist' geben, wie dies im ursprünglichen Kommissionsvorschlag vorgesehen war“, so Machnig. Die Kommission werde für eine Vielzahl von Sachverhalten im Dienstleistungsbereich jedoch die Möglichkeit erhalten, "Empfehlungen" auszusprechen, deren Nichteinhaltung die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren zur Folge haben könne, erläuterte Machnig abschließend und verwies darauf , dass die Richtlinienentwürfe zum Dienstleistungspaket jetzt im Europäischen Parlament weiter beraten werden.

Reichhold: Aufatmen im Handwerk

"Dass die Rolle der Mitgliedsstaaten im Vergleich zum ursprünglichen Kommissionsvorschlag gestärkt wird, lässt uns aufatmen", kommentierte Baden-Württembergs Handwerkspräsident Rainer Reichhold. Die von der Kommission im Januar vorgestellte Initiative hatte das Handwerk noch als Angriff auf die Meisterpflicht gewertet. Sie hätte vorgesehen, neue und veränderte Berufsreglementierungen künftig anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs zu überprüfen. "Das nun vom Rat der Europäischen Union verabschiedete Papier hingegen stärkt die Mitgliedsstaaten, indem es ihnen weiterhin erlaubt, selbst über Berufsreglementierungen zu entscheiden", sagte Reichhold. Dies bedeute, dass Deutschland in Sachen Meisterpflicht weiter so verfahren kann wie bislang: "Wir müssen unsere Regelungen also nicht auf das niedrigste europäische Niveau herunterfahren, sondern können unseren national konsentierten Qualitätsstandard aufrechterhalten", sagte Reichhold.

Auf Druck der Bundesregierung sei in dem Ratsbeschluss ausdrücklich aufgenommen worden, dass die Pflichtmitgliedschaft in einer Kammer als zweckmäßig erachtet werden könne, sagte Reichhold. Außerdem sollen technische Anpassungen an Ausbildungsinhalte keiner Verhältnismäßigkeitsprüfung bedürfen. "Gut so, denn dies hätte die Einführung neuer Inhalte in die Meisterprüfungsverordnungen, zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung, sehr viel schwerer gemacht", zeigte sich Reichhold erleichtert. Das Handwerk werde das Papier im weiteren Prozess in engem Kontakt mit Ministerien und Abgeordneten unterstützen. Reichhold: "Wir stehen zu Europa und zum Binnenmarkt. Wer qualifiziert ist, kann sich schon heute im zulassungspflichtigen Handwerk selbstständig machen. Dazu bedarf es keiner weiteren Deregulierung", sagte Reichhold abschließend.

Ausbildungsordnung nicht in Frage gestellt

Überrascht von der schnell gefundenen Einigkeit im Kreis der EU-Regierungen zeigte sich auch der Berichterstatter für den Verhältnismäßigkeitstest im EU-Parlament und CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab. Gut sei, dass die Kammermitgliedschaft sowie Ausbildungsordnungen und deren Überarbeitungen nicht in Frage gestellt würden. Dies sei jetzt im geplanten Artikel 1 des neuen Regelwerks verankert. "Ich freue mich, dass der Rat eine Positionierung gefunden hat, die in die richtige Richtung geht", sagte der CDU-Binnenmarktexperte gegenüber der Deutschen Handwerks Zeitung. Denn das System der berufsständischen Selbstverwaltung hätte sich in Deutschland bewährt und würd durch den Vorschlag zur Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht in Frage gestellt.

In Bezug auf die Notifizierungsrichtlinie sei zu begrüßen, dass der Rat die vorgeschlagene "Genehmigungspflicht" durch die Kommission geändert habe. "Die Kommission darf nicht zur Superrevisionsinstanz der nationalen Gesetzgebung werden; gleichwohl sollten wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass künftig keine binnenmarktwidrige Gesetzgebung mehr beschlossen wird", sagte der CDU-Politiker abschließend.

Endgültige Einigung über Dienstleistungspaket Ende 2017

Auch die für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissarin, Elżbieta Bieńkowska, zeigte sich mit der schnellen Einigung über die beiden Gesetzesvorschläge zufrieden. Ob ihr dritter Vorschlag, eine elektronische Karte für den grenzüberschreitenden Marktauftritt für Dienstleistungsunternehmen, im Kreis der EU-Regierungen Anerkennung findet, blieb auf dem Ratstreffen offen. Auch angesichts heftiger Proteste von Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere von Seiten der Bauwirtschaft, sehen nicht wenige Beobachter diesen Kommissionsvorschlag als „Totgeburt“.

Mit einer Einigung der EU-Gesetzgeber – Ministerrat und EU-Parlament - über den endgültigen Text der neuen Regelungen ist voraussichtlich erst im Herbst oder Winter dieses Jahres zu rechnen.