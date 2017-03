29.03.2017

Sony World Photography Awards Die besten Hobby-Fotos 2017

Beim offenen Wettbewerb des Sony World Photography Award hat der deutsche Fotograf Ralph Gräf gleich in zwei Kategorien gewonnen. Die besten Bilder der über 105.000 Einreichungen zum Durchklicken.

Von Steffen Guthardt

Der deutsche Fotograf Ralph Gräf hat bei den Sony World Photography Awards 2017, dem größten Fotowettbewerb der Welt, den Sieg in der Kategorie "Reisen" des offenen Wettbewerbs errungen. Zugleich sicherte er sich mit seinem Foto "Gasing Up At Roy's" auch den ersten Platz beim Germany National Award. Mit dem National Award werden die besten Einzelbilder aus mehr als 60 Ländern würdigt.

Der Juryvorsitzende für den offenen Wettbewerb, der Journalist und Fotograf Damien Demolder, sagt zu dem siegreichen Foto: "Nicht nur durch das ikonische Motiv seines atmosphärischen Reisefotos versetzt uns Ralph Gräf direkt an diesen einsamen Haltepunkt am Highway, sondern auch durch die Farben des Bildes. Es ist eine klassische Aufnahme, die aber dank der sorgfältigen Komposition und der Palette von Rot- und Blautönen unverbraucht und spannend wirkt. Der rote Pick-up, mag er durch einen glücklichen Zufall aufs Bild gelangt oder bewusst platziert worden sein, setzt einen höchst wirkungsvollen Akzent."

Einsamer Ort an der Route 66

Das Foto entstand an Roys Tankstelle und Motel in Amboy, Kalifornien, einem nahezu verlassenen Ort an der historischen Route 66, weit entfernt von jeder anderen Raststätte und großen Straße. Mit einer speziellen Farbbearbeitung fängt Gräf die sengende Augusthitze und die Atmosphäre des südlichen Kaliforniens ein.

Ralph Gräfs Foto wurde aus mehr als 105.000 Beiträgen ausgewählt, die für den offenen Wettbewerb der Awards eingesendet wurden. Damit ist Gräf, Professor an der Universität Potsdam, einer der Gewinner in den zehn Kategorien des offenen Wettbewerbs. Gräfs prämiertes Foto wird in der Ausstellung zu den Sony World Photography Awards 2017 & Martin Parr im Somerset House in London ab dem 21. April zu sehen sein. Die Ausstellung endet am 7. Mai.

Alle Sieger des offenen Wettbewerbs der Sony World Photography Awards

• Architektur - Tim Cornbill (UK)

• Kultur - Jianguo Gong (China)

• Bearbeitete Fotos - Lise Johansson (Dänemark)

• Bewegung - Camilo Diaz (Kolumbien)

• Natur - Hiroshi Tanita (Japan)

• Porträt - Alexander Vinogradov (Russland)

• Stillleben - Sergey Dibtsev (Russland)

• Straßenfotographie - Constantinos Sofikitis (Griechenland)

• Reisen - Ralph Gräf (Deutschland)

• Wilde Tiere - Alessandra Meniconzi (Schweiz)

Die besten Bilder von Hobbyfotografen © Jim Chen, Taiwan, Province of China, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Tintenfische sind in der Nacht höchst aktiv. © Ralph Gräf, Germany, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Mit seinem Foto "Gasing Up At Roy's" sicherte sich... mehr © Tim Cornbill, United Kingdom, 1st Place, Open, Architecture/2017 Sony World Photography Awards Ein Spaziergang entlang der Spree und architektonischer... mehr © Alexander Vinogradov, Russian Federation, 1st Place, Open, Portraits/2017 Sony World Photography Awards Ein Model posiert vor der Kamera. © Camilo Diaz, Colombia, 2nd Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Synchronschwimmen bei den Olympischen Spielen 2016... mehr © OR Sereiromnir, Cambodia, 3rd Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Bokator heißt diese Material-Art-Kampfkunst. © Katerina Annenkova, Latvia, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards2017 Sony World Photography Awards Der Sohn der Fotografin liegt mit seiner Katze im... mehr © Constantinos Sofikitis, Greece, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Aufnahme einer Halloween-Parade. © Francisco Ubilla, Chile, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Dieses Foto entstand in einem Postamt in Chile. © Shabir Mian , Pakistan, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Ein Kind spaziert mit seinem Regenschirm auf einer... mehr © Alejandro Reinoso, Ecuador, 2nd Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Ein Arbeiter bringt das auf einem Markt gekaufte Schwein... mehr © Ly Min, Cambodia, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Ein paar Arbeiter auf einer Müllhalde. © Jonatan Banista, Panama, 1st Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Ein grüner Pfeil: Nur mit Mühe ließ sich dieses Reptil... mehr © Anastassia Volkova, Estonia, 2nd Place, National Awards/2017 Sony World Photography Awards Ein Model posiert an einem Strand in Estland. © Sergey Dibtsev, Russian Federation, 1st Place, Open, Still Life/2017 Sony World Photography Awards Optische Täuschung: Das Boot ist nur ein Papiersch... mehr © Alessandra Meniconzi, Switzerland, 1st Place, Open, Wildlife/2017 Sony World Photography Awards Ein buntes Farbenmeer an Flamingos. © Hiroshi Tanita, Japan, 1st Place, Open, Nature/2017 Sony World Photography Awards Die Grenze zwischen Eis und Wasser ist fließend. © Camilo Diaz, Colombia, 1st Place, Open, Motion/2017 Sony World Photography Awards Der Treffer ist das Ziel: Kolombianische Wassersportler... mehr © Lise Johansson, Denmark, 1st Place, Open, Enhanced/2017 Sony World Photography Awards Die Rückkehr in die Heimat nach einer langen Reise... mehr © Jianguo Gong, China, 1st Place, Open, Culture/2017 Sony World Photography Awards Über 1.000 Menschen während eines Trainings der chinesischen... mehr

Auf worldphoto.org/winners-galleries ist eine vollständige Liste aller Gewinner des offenen Wettbewerbs und der National Awards zu finden.

Die Gewinner des Sony World Photography Awards für professionelle Fotografen werden am 20. April 2017 bekanntgegeben.