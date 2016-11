25.11.2016

Baugewerbe kritisiert Bauvertragsrecht: Reform mit großen Lücken

Das Bauvertragsrecht soll reformiert werden. Der aktuelle Gesetzesentwurf stößt jedoch auf starke Kritik beim Baugewerbe. Bauunternehmer könnten künftig auf Kosten sitzen bleiben und zusätzliche Arbeiten nicht mehr ablehnen. Was sich ändern soll.

Von Jana Tashina Wörrle

Offene Rechnungen, kein Leistungsverweigerungsrecht und der Bauherr diktiert, was zu tun ist: Die Reform des Bauvertragsrechts sorgt für Ärger im Baugewerbe. - © kerkezz/Fotolia.com

Die Befürchtungen des Baugewerbes sind groß: Tritt die Reform des Bauvertragsrechts so in Kraft, wie es der aktuelle Gesetzesentwurf vorsieht, könnten Bauunternehmer künftig von ihren Kunden dazu verpflichtet werden zusätzliche Arbeiten an einem Bauwerk auszuführen, obwohl sie im ursprünglichen Auftrag nicht vereinbart waren. Die Bauunternehmer könnten dann auf den Kosten sitzen bleiben, weil sie keine rechtliche Handhabe haben, ihre Vergütung für die zusätzlichen Arbeiten durchzusetzen.

Die Reform des Bauvertragsrechts steht schon seit Monaten in der Diskussion und wurde bislang noch nicht abschließend umgesetzt. Zu stark ist die Kritik, die unter anderem das Baugewerbe am aktuellen Gesetzesentwurf übt. So drängt der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) darauf, einen Teil der Reform grundlegend zu überarbeiten.

Bauvertragsrecht: Bauherrn bekommen mehr Rechte

Im Fokus steht dabei der Teil des Entwurfs, der das eigentliche Bauvertragsrecht betrifft. Zwei weitere Teile der Reform – der zur sogenannten Mängelhaftung und den dazugehörigen Aus- und Einbaukosten sowie der zu neuen Vorschriften bezüglich des Verbraucherschutzes – sind laut ZDB zwar verbesserungsbedürftig. Doch die Kritikpunkte sind nicht so gravierend und würden einem Inkrafttreten des Gesetzes nicht im Wege stehen. Der ZDB fordert deshalb die Teile voneinander zu lösen und die Vorschriften zum Bauvertragsrecht ohne Zeitdruck nochmals anzugehen.

Das oben beschriebene Szenario könnte nach Ansicht von Philipp Mesenburg, Leiter der Hauptabteilung Recht beim ZDB, durchaus Realität werden. Das Problem liegt darin, dass der Gesetzesentwurf dem Bauherrn erstmals das Recht einräumt, eine von den Vertragspartnern vereinbarte Bauleistung nachträglich einseitig zu verändern. Damit werde dem Bauunternehmer jegliche Planungssicherheit genommen.

"Wenn er Folgeaufträge hat, kann er dabei in Verzug geraten, wenn er länger als geplant auf einer Baustelle gebunden ist", sagt Mesenburg und weist auch auf die Kostenseite hin: So habe der Unternehmer nach dem Gesetzesentwurf keine Sicherheit, dass er für die zusätzlichen Arbeiten die Mehrkosten abrechnen kann.

Bauvertragsrecht: Wer bezahlt zusätzliche Bauleistungen?

Das Problem ist: Die Durchsetzung der Vergütung für mögliche zusätzliche Arbeiten ist rechtlich unsicher. "Es gibt hierzu keine praktikablen Regelungen und der Bauunternehmer kann somit nicht wissen, ob und wann er sein Geld dafür bekommt", so der Baurechtsexperte. Mesenburg hält das Fehlen von Regelungen dazu, dass Unternehmer ihre Kosten rechtlich sicher geltend machen können, für das größte Problem bei der Reform.

Die Pläne zu den Änderungen im sogenannten Anordnungsrecht und der Vergütungsfolge sind den ZDB der größte Dorn im Auge. Der ZDB fordert hier u.a., ein Leistungsverweigerungsrecht für den Bauunternehmer mit ins Gesetz aufzunehmen bis Klarheit über die Anordnung besteht. Die Kritik an den Änderungen des Bauvertragsrechts geht aber noch weiter und betrifft auch die Vorschläge zu Abschlagszahlungen, die ein Bauherr in Zukunft ohne Begründung verweigern kann und die sogenannte Abnahmefiktion. Diese besagt, dass eine Leistung als abgenommen gilt, wenn der Kunde sich nicht darüber beschwert hat bzw. keine wesentlichen Mängel vorgetragen hat. Nach den Reformplänen soll die Abnahmefiktion allerdings nicht gelten, wenn Bauherren auch nur einen unwesentlichen Mangel finden. Dann kann er die Abnahme aller Arbeiten verweigern.

Ein- und Ausbaukosten: Verbesserung fürs Handwerk erreicht

Hier muss der Gesetzgeber nach Ansicht des Baugewerbes dringend nachbessern, um Unternehmer nicht zu stark zu benachteiligen. Das Problem der Reform liegt in der Verbindung verschiedener Themen, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben.

"Mit den Änderungen bei der Mängelhaftung kommt uns die Bundesregierung entgegen, versucht aber damit auch durchzusetzen, dass wir die Regeln zum neuen Anordnungsrecht akzeptieren", sagt Philipp Mesenburg und pocht darauf, dass beide Themen nicht in ein gemeinsames Gesetz gehören.

Die kaufrechtliche Mängelhaftung soll künftig so verändert werden, dass Handwerker nicht länger auf den Ein- und Ausbaukosten sitzen bleiben, wenn sie fehlerhaftes Material verbaut haben. Die Haftung der Hersteller und Händler beschränkt sich bislang aber auf das Material an sich, das dann ersetzt wird. Hat ein Handwerker beispielsweise eine Heizungspumpe eingebaut, die sich im Nachhinein als mangelhaft herausstellt, bekommt der Kunde die Pumpe ersetzt, doch der Handwerker arbeitet doppelt und bekommt nur einmal Lohn.

Das soll sich laut Gesetzesentwurf ändern. Allerdings hat der Entwurf auch ein Schlupfloch: die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Händler. So können diese in den AGB eine Haftung für die Ein- und Ausbaukosten ausschließen und somit ist die Gesetzesänderung hinfällig. Dieses Schlupfloch muss laut ZDB geschlossen werden. "Dann könnte zumindest dieser Teil der Reform in Kraft treten", sagt Mesenburg, der dann noch weitere Kritik formuliert.

Eine neue Rechtsform für das Baugewerbe

Denn auch der geplante neue Verbraucherbauvertrag – eine komplett neue Rechtsform – ist seiner Ansicht nach noch verbesserungswürdig. So soll der Bauunternehmer künftig bei jedem Auftrag eine ausführliche Baubeschreibung vorlegen müssen. "Damit wird die Planungsverantwortung auf den Bauunternehmer abgewälzt", kritisiert Mesenburg .

Das Baugewerbe befürchtet zudem eine große Verwirrung in der Praxis, wenn der neue Vertragstyp des Verbraucherbauvertrags gilt. Dieser hat seine Anwendung bei Neubauten von privaten Bauherrn und Umbauten, die so umfangreich sind, dass sie einem Neubau gleichkommen. Doch neben diesem Verbraucherbauvertrag gibt es für alle Bauverträge mit Verbrauchern, die nicht den Neubau eines Hauses betreffen, separate Vorschriften, die sich deutlich von denen des Verbraucherbauvertrages unterscheiden. "Die Unterschiede werden vielen Verbrauchern gar nicht klar sein und auch den Unternehmern nicht", sagt Mesenburg. Mit Blick auf künftige Abgrenzungsprobleme werde hier also mehr Unsicherheit geschaffen.