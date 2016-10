18.10.2016

Risiken für Gesundheit, Umwelt und Sicherheit Bauprodukte: EU-Regeln ersetzen deutsche Vorgaben

Ob Fliese, Stahlrohr oder ganze Abwasseranlagen – seit dem 15. Oktober gelten für Bauprodukte nur noch europaweite Vorgaben – die sogenannte CE-Kennzeichnung. Damit sind Regeln, die Deutschland für Gesundheit, Umwelt und Sicherheit der Bauprodukte erlassen hat, außer Kraft gesetzt. Verbände und Behörden warnen.

Regelungen zum europäischen Binnenmarkt sollen den Handel und den Umgang mit Produkten, die in der ganzen EU zum Einsatz kommen können, erleichtern. Damit sie greifen und alle beteiligten Firmen die gleichen Marktchancen haben, müssen sie auch in jedem Land gleichermaßen gelten. Nationale Vorgaben wie etwa strenge Sicherheitsvorschriften behindern demnach einen fairen Wettbewerb.

Bauprodukte wie Zement, Rohre, Schlösser und Baubeschläge oder Ziegel und Steine sind nach EU-Recht dann sicher und nicht gesundheitsschädigend, wenn sie eine sogenannte CE-Kennzeichnung tragen. Dann dürfen Handwerker sie verbauen und Tag täglich mit ihnen in Kontakt sein, ohne dass sie ihre Auftraggeber oder sich selbst gefährden. Das regelt die EU-Bauprodukteverordnung.

Bislang galten in Deutschland allerdings Vorschriften für Bauprodukte, die weit über die der CE-Kennzeichnung hinausgingen. Das hat sich seit dem 15. Oktober 2016 geändert. Jetzt gelten nur noch die EU-Vorgaben.

Bauprodukte: EU-Normen oft mangelhaft

Ausschlaggebend für die Änderung ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Novellierung des Bauordnungsrechts. Demnach hat Deutschland eine Vertragsverletzung begangen, da es zusätzliche Anforderungen an die Bauprodukte stellt. Diese fallen laut EuGH in die Kategorie „europäisch harmonisiert“ und so sei nur die CE-Kennzeichnung als einzige Vorgabe gültig.

Unberücksichtigt bleibt dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZBD) zufolge dabei, dass viele europäisch harmonisierte Bauproduktnormen mangelhaft sind. Wenn nun allerdings unsichere Bauprodukte verbaut werden, sei die Bauwerkssicherheit in Deutschland in hohem Maße gefährdet.

Der ZDB hat deshalb gemeinsam mit anderen Handwerksverbänden ein Schreiben an Bund und Länder gerichtet mit einem Appell, dass die Gesetzesänderung große Gefahren mit sich bringt.

Gefahren sieht zudem das Umweltbundeamt (UBA) – in erster Linie nicht für die Bauwerkssicherheit, sondern für Gesundheit und Umwelt. Als Beispiel nennt die Behörde gesundheitsschädliche Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen, die aus Bauprodukten austreten können. Hierfür sind die Vorgaben in Deutschland strenger als in der EU. Betroffen sind davon vor allem diejenigen, die später in den Räumlichkeiten wohnen.

"Deutschland hat konkrete Anforderungen für die Emissionen in die Innenraumluft und die Auslaugung in Boden und Gewässer, die in den harmonisierten Europäischen Normen komplett fehlen", sagt dazu UBA-Mitarbeiterin Outi Ilvonen. Laut UBA sollen die CE-Anforderungen zwar zukünftig erhöht und erweitert werden. Das könnte allerdings fünf bis zehn Jahre in Anspruch nehmen.

Unkalkulierbare Haftungsrisiken auch für Handwerker

Problematisch kann die Situation allerdings auch schon während der Bauphase werden. Bauprodukte, die nur die CE-Kennzeichnung tragen, könnten nach Ansicht des ZDB die Statik von Gebäuden, den Brandschutz sowie den Umwelt- und Gesundheitsschutz gefährden. Durch den Wegfall der nationalen Vorgaben fallen in Deutschland auch jegliche Produktstandards bei den Bauprodukten weg, die von einer harmonisierten Norm erfasst sind.

Die ausführenden Unternehmen erhalten keine Angaben mehr zu den Produkteigenschaften der Bauteile bzw. müssen diese selbst ermitteln, wenn sie für die bauliche Sicherheit dafür eine Einschätzung benötigen. Das kann den Bauprozess verzögern und verteuern, befürchtet der ZDB. Von unkalkulierbaren Haftungs- und Bauwerksabnahmerisiken für Bauherrn, Planer, Bauunternehmen, Handwerker und Gebäudebetreibende schreiben die Verbände in ihrer gemeinsamen Mittteilung.

Deutschland ist das einige Land gegen das der EuGH ein Urteil gefällt hat und das nun umgesetzt wurde. "Andere Länder haben auch ähnliche Regelungen. Bisher hat die Europäische Kommission aber nur Deutschland angeklagt, vermutlich aufgrund der herausragenden Bedeutung des deutschen Marktes", erklärt Outi Ilvonen vom Umweltbundesamt. jtw

EU-Vorgaben der harmonisierten Norm: Für welche Bauprodukte die CE-Kennzeichnung gilt, können Sie hier nachlesen.>>>