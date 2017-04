11.04.2017

Bald weniger Bürokratie für Unternehmen Bürokratieentlastungsgesetz: Das ändert sich für Betriebe

Der Bundestag hat das zweite Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Auch Handwerksunternehmen profitieren.

Von Karin Birk

Kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten sollen ab dem kommenden Jahr von einigen bürokratischen Pflichten entlastet werden.

Das Handwerk begrüßt den weiteren Schritt im Kampf gegen Bürokratie "Mit der Verabschiedung des zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes verschlankt der Bundestag die komplexe Rechtslage an wichtigen Punkten", sagte ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke. Erleichterungen würden nun etwa durch eine zeitgemäße Kommunikation mit Handwerkskammern oder durch das betriebliche Wahlrecht bei der Vorleistung von Sozialversicherungsbeträgen erreicht. Das Gesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat.

Hier die wichtigsten Vorhaben:

Handwerksordnung wird modernisiert

Nach den Gesetzesplänen dürfen Handwerkskammern künftig von ihren Mitgliedsunternehmen E-Mail-Kontaktdaten und Webseiten in die Handwerksrolle mit aufnehmen. Rundschreiben und Veröffentlichungen sollen so besser elektronisch versandt werden. Dies soll Geld und Zeit sparen helfen.

Einfachere Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge

Anstatt wie bisher Ende jeden Monats die vermutliche Beitragshöhe der fälligen Sozialversicherungsbeiträge des laufenden Monats abzuschätzen und dann im nächsten Monat den Betrag zu korrigieren, sollen Unternehmen künftig einfach den Vormonatswert angeben dürfen. Die aufwendige Schätzung entfällt damit ganz. Nach Einschätzung des Ministeriums werden insgesamt rund 300.000 Unternehmen von der neuen Regelung Gebrauch machen.

Rechnungen für Kleinbeträge und Lohnsteuer-Anmeldung: Vereinfachungen im Steuerrecht

Im Steuerrecht sollen Schwellenwerte erhöht werden. Damit sollen gerade kleinere Betriebe nicht allein wegen der Inflation bestimmte Schwellen überschreiten und Regelungen befolgen müssen, die eigentlich für größere Unternehmen gedacht sind. Wer etwa die Vorsteuer geltend machen will, soll bei kleinen Rechnungsbeträgen bis zu 200 Euro, statt bisher 150 Euro, keine umfangreichen Angaben machen müssen.

Daneben wird die Grenze, bis zu der eine vierteljährliche statt einer sonst üblichen monatlichen Lohnsteuer-Anmeldung ausreicht, von 4.000 auf 5.000 Euro erhöht. Auch soll bei Lieferscheinen mit Rechnungsdokumentation die Aufbewahrungspflicht wegfallen. Per Änderungsantrag haben die Koalitionsfraktionen den Entwurf noch ergänzt: So sollen abgeschriebene Wirtschaftsgüter nur noch dann in einem Verzeichnis aufgeführt werden müssen, wenn ihr Wert 250 (bisher: 150 Euro) übersteigt.

Lieferscheine nicht mehr aufbewahren und pauschale Lohnsteuer für kurzfristig Beschäftigte

Bislang müssen Lieferscheine bis zu zehn Jahren aufbewahrt werden, damit sie im Falle einer Steuerprüfung dem Finanzamt vorgelegt werden können. Künftig sollen sie dann nicht mehr aufbewahrt werden müssen, sobald die dazugehörige Rechnung eingegangen ist. Ausnahme: Wenn der Lieferschein als Buchungsbeleg verwendet wird, muss er weiterhin aufbewahrt werden.

Bei Mitarbeitern, die maximal an 18 zusammenhängenden Arbeitstagen beschäftigt werden, muss der Arbeitgeber für den Arbeitslohn pauschal nur 25 Prozent Lohnsteuern bezahlen. Einzige Die Voraussetzung dafür wird künftig verändert: Der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer darf durchschnittlich 72 Euro pro Arbeitstag nicht übersteigen. Dieser Wert liegt aktuell bei 68 Euro.

Stärkung des E-Government

Darüber hinaus soll der elektronische Zugang zu Informationen über Gesetzesänderungen oder Verordnungen erleichtert werden. Diese Auslegungshilfen sollen auf Bundesebene erarbeitet und auf den Internetportalen von Bund, Ländern und Kommunen einheitlich bereitgestellt werden.

Entlastung von 360 Millionen Euro erwartet

Wie das Bundeswirtschaftsministerium zuvor mitteilte, soll mit dem Bürokratieentlastungsgesetz II (BEG II) der Verwaltungsaufwand aller Unternehmen um weitere rund 360 Millionen Euro oder knapp zehn Millionen Arbeitsstunden entlastet werden. Schon Anfang 2015 hat die Große Koalition ein erstes Bürokratieentlastungsgesetz verabschiedet, in dessen Fokus vor allem junge Start-ups standen und das bisher eine Entlastung von rund 700 Millionen Euro gebracht hat. bir/dhz