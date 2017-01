24.01.2017

Abschreibung Nutzungsdauer für Notebook, Tablet, Smartphone & Co. beträgt drei Jahre

Liegt der Kaufpreis für ein Telekommunikationsgerät über 410 Euro netto, greifen die Regeln zur Abschreibung. Die Nutzungsdauer für ein Notebook, ein Tablet oder ein Smartphone beträgt drei Jahre.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die seit Jahren geltende Rechtsprechung, wonach die Nutzungsdauer für ein Notebook drei Jahre beträgt (BFH, Urteil v. 5.7.2012, Az. VI R 99/10).

Im Erstjahr gilt eine streng zeitanteilige Ermittlung der Abschreibung.

Beispiel: Sie erwerben ein Notebook für 1.200 Euro am 1. Dezember 2017. Die Abschreibung des Notebooks beträgt auf drei Jahre verteilt 400 Euro im Jahr. Im Jahr 2017 wird die Abschreibung jedoch nur in Höhe von 34 Euro (1/12 von 400 Euro) als Betriebsausgaben abgezogen.

In 2018 und 2019 sind jeweils 400 Euro abziehbar. Im Jahr 2020 beträgt die restliche Abschreibung dann 366 Euro (400 Euro abzgl. 34 Euro).

Praxis-Tipp: Bei einem Kaufpreis von netto bis zu 410 Euro kommt der Sofortabzug für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) in Betracht. Die Abschreibung eines Telekommunikationsgeräts über die Nutzungsdauer von drei Jahren ist dann nicht notwendig.

Beispiel für Unternehmer: Sie sind Unternehmer und kaufen im Juli 2017 für Ihren Betrieb ein Smartphone für 476 Euro (Netto 400 Euro + 76% Umsatzsteuer). Da der Kaufpreis netto nicht mehr als 410 Euro beträgt, dürfen Sie die 400 Euro im Jahr 2017 in voller Höhe vom Gewinn abziehen. Sind Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt, bekommen Sie noch die 76 Euro Vorsteuer vom Finanzamt erstattet.

Beispiel für Arbeitnehmer: Sie sind Arbeitnehmer und kaufen im Juli 2017 für berufliche Zwecke ein Smartphone für 476 Euro (Netto 400 Euro + 76% Umsatzsteuer). Da der Kaufpreis netto nicht mehr als 410 Euro beträgt, dürfen Sie die 476 Euro (also den Bruttopreis) im Jahr 2017 in voller Höhe als Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit abziehen. dhz

Weitere Steuertipps gibt es im DHZ-Steuerarchiv.

Dieser Beitrag wurde am 24. Januar 2017 aktualisiert.