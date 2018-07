24.07.2018

Novellierung sei ein Fehler gewesen Wirtschaftspolitiker dringen auf Rückkehr zur Meisterpflicht

In der Großen Koalition mehren sich die Stimmen, die in bestimmen Gewerken die alte Regelung anstreben. Vor allem das Fliesenlegerhandwerk steht im Fokus. Aus diesen Gründen sehen SPD und Union die Rückkehr zur Meisterpflicht als notwendigen Schritt an.

Von Karin Birk

In der Großen Koalition steht die Rückkehr zur Meisterpflicht wieder auf der Tagesordnung. "Die Abschaffung der Meisterpflicht war ein Fehler", sagte Carsten Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzender der Mittelstandsunion, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Qualität der Arbeit habe sich in diesen Gewerken teilweise deutlich verschlechtert und es werde deutlich weniger Nachwuchs ausgebildet, bemängelte er. Als Beispiel nannte der Mittelstandspolitiker das Fliesenlegerhandwerk. Hier steige die Zahl der Betriebe seit Jahren signifikant an und gleichzeitig sei die Zahl der Auszubildenden im gleichen Zeitraum um ein Viertel zurückgegangen.

Rückkehr zur Meisterpflicht: Wirtschaftsminister soll liefern

Selbst die Sozialdemokraten, in deren Regierungszeit die Meisterpflicht 2004 eingeschränkt wurde, möchten das Rad etwas zurückdrehen. "Ich erwarte von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen konkreten Vorschlag, wie man die Handwerksordnung ändern kann, ohne vor dem Bundesverfassungsgericht und der Europäischen Kommission zu scheitern", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol der FAZ. "Wenn da nichts weiter kommt, müssen wir im Bundestag aktiv werden", fügte er hinzu. Union und SPD hatten sich schon im Koalitionsvertrag auf eine Absichtserklärung verständigt.

Deutlich weniger Auszubildende in zulassungsfreien Gewerken

Eingeschränkt worden war die Meisterpflicht 2004 unter der rot-grünen Bundesregierung. In insgesamt 53 von 94 Handwerksberufen wurde der Meister damals abgeschafft. Nicht nur Fliesenleger, auch Gerüstbauer, Raumausstatter oder Rollladenbauer zählten dazu. Seither darf man sich in diesen Gewerken auch ohne Meistertitel selbstständig machen. Und das hat seine Folgen. Allein die Zahl der Fliesenlegerbetriebe ist von 2004 bis 2016 von rund 25.500 auf knapp 70.000 gestiegen. Gleichzeitig ist die Zahl der Auszubildenden von 3.000 auf 2.200 zurückgegangenen. In anderen zulassungsfreien Gewerken sehe die Entwicklung ähnlich aus, heißt es beim Zentralverband des Deutschen Handwerks.