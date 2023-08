Handwerker mit Erfindergeist aufgepasst: Das Handwerks- und Mittelstands-Tandem an der Universität Siegen möchte Handwerkern bei der Umsetzung neuer Ideen helfen. So funktioniert die Kooperation.

Von Sandra Grubert

Das Handwerks- und Mittelstands-Tandem ist ein Projekt der Universität Siegen. - © Rawpixel.com - stock.adobe.com

Projekte, Erfindungen und Weiterentwicklungen: Im Arbeitsalltag bleibt oft keine Zeit, Ideen in die Realität umzusetzen. Hilfe bietet ein Projekt der Universität Siegen. Das Handwerks- und Mittelstands-Tandem bringt erfinderische Handwerker mit Studierenden zusammen. Innovationen können so bis zum marktreifen Produkt weiterentwickelt werden.

Wie funktioniert das Handwerks- und Mittelstands-Tandem?

Handwerksbetriebe aller Gewerke aus Nordrhein-Westfalen, die Ideen umsetzen möchten, können sich an die Mitarbeiter des Handwerks- und Mittelstands-Tandems wenden. Das Tandem bringt Handwerker mit Studierenden und Start-Ups zusammen, die zusammen die Idee weiterentwickeln. Dazu werden den Betrieben Studierende und Start-Ups mit den erforderlichen Kenntnissen vermittelt.

Eine Win-Win-Situation: Denn durch die Vernetzung von Handwerk und Universität wird den Studierenden zudem der Karriereweg ins Handwerk eröffnet. Dadurch kann eine langfristige Zusammenarbeit entstehen, die unter Umständen in einer Besetzung von Führungspositionen mündet.

Momentan arbeitet das Tandem laut Frederik Grunewald vom Handwerks- und Mittelstands-Tandem unter anderem an der Entwicklung eines intelligenten Naturpool-Assistenten mit Sensoren, der die Wasserqualität überwacht. Bei Abweichungen sollen sofort Benachrichtigungen via App an die Kunden und das Unternehmen gesendet werden. Ein weiteres Projekt behandelt das Thema Drohneneinsatz im Dachdeckerhandwerk. Dachdecker sollen mittels Drohnen schnell präzise Daten für genauere Kalkulationen erstellen können. Da kein Gerüst nötig ist, verringern sich die Kosten. Des Weiteren können die Bilder des Objekts zur Visualisierung verwendet werden.