25.01.2018

Kundenkontakt per Messenger WhatsApp Business jetzt auch in Deutschland verfügbar

Nun ging doch alles schneller als gedacht. Seit heute steht WhatsApp Business auch für deutsche Nutzer offiziell im Google Play Store zum Download bereit. Das kann die neue Messenger-App für Unternehmen.

Erst vor wenigen Tagen gab das US-Unternehmen bekannt, eine Messenger-App speziell für kleine und mittlere Betriebe auf den Markt zu bringen. In einem Blog-Beitrag verkündete WhatsApp, dass der Rollout zunächst in Indonesien, Italien, Mexiko, Großbritannien und den USA starten soll. Deutsche Unternehmer mussten sich also noch gedulden.

Nun ging aber doch alles schneller als gedacht. Seit heute ist WhatsApp Business auch in Deutschland verfügbar. Die Android-App kann kostenfrei im Google Play Store heruntergeladen werden. Wann WhatsApp Business auch für iOS-Geräte erhältlich ist, wurde noch nicht bekannt gegeben.

WhatsApp Business: Was kann der neue Messenger?

WhatsApp Business ermöglicht es Unternehmen, leichter mit ihren Kunden zu kommunizieren. Betriebe können nun Standardtexte anlegen und so etwa auf häufig gestellte Fragen schneller antworten. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, automatische Abwesenheits- oder Begrüßungsnachrichten einzurichten. Ebenfalls neu: Betriebe können ein umfangreiches Unternehmensprofil erstellen. Dort ist Platz für Kontaktdaten, Adresse, Öffnungszeiten und ein Logo des Betriebs. Statistiken liefern zudem Informationen darüber, wie oft eine Nachricht erfolgreich gesendet, übertragen und gelesen wurde.

Private Nutzer erkennen künftig sofort, ob sie mit einem Unternehmen kommunizieren. Ein Siegel neben dem dem Kontaktnamen kennzeichnet Nutzer eines WhatsApp-Business-Accounts. Eine farbliche Abstufung gibt zudem Auskunft darüber, ob es sich um einen von WhatsApp verifizierten Account handelt. Dadurch sollen Fake-Accounts schneller entlarvt werden.

An diesen drei Farben können Privatnutzer künftig erkennen, wie seriös der jeweilige WhatsApp-Business-Account ist:

Verifiziert: WhatsApp hat verifiziert, dass dieser Account einer authentischen Marke gehört. Ein verifizierter Account hat ein grünes Siegel im Profil.

Bestätigt: WhatsApp hat bestätigt, dass die Telefonnummer dieses Accounts mit der Telefonnummer dieses Unternehmens übereinstimmt. Ein bestätigter Account hat ein graues Siegel im Profil.

Unternehmens-Account: Dieser Account benutzt die WhatsApp Business App, wurde aber nicht von WhatsApp verifiziert oder bestätigt. Ein Unternehmens-Account hat ein Siegel mit einem grauen Fragezeichen im Profil.

Fraglich ist aktuell auch noch, ob mit der neuen Business-App neue Datenschutzvoraussetzungen geschaffen werden. Wer WhatsApp bislang für betriebliche Zwecke nutzte, musste einige Punkte beachten, um nicht gegen den Datenschutz zu verstoßen. fre