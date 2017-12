08.12.2017

Fristen für Weihnachtspost Wann Sie Pakete zu Weihnachten spätestens verschicken müssen

Wann muss ich meine Geschenke spätestens verschicken, damit sie vor Weihnachten ankommen? Diese Frage stellen sich derzeit wieder viele Verbraucher und Betriebe. Das sind die Fristen für 2017 bei DHL, DPD, GLS und Hermes.

Nur noch wenige Wochen, dann ist Heiligabend. Vor lauter Plätzchenbacken und Weihnachtsfeiern merken viele erst spät, dass die Weihnachtspost noch nicht raus ist. Betriebe, die in diesem Jahr ihren Kunden Weihnachtskarten oder kleine Geschenke schicken möchten, sollten auf die Öffnungszeiten der Paketzusteller achten. Mit diesen Tipps kommen die Päckchen rechtzeitig an.

Weihnachten 2017: Das sind die Fristen der Paketdienste

DHL-Pakete bis spätestens 22. Dezember verschicken

Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Verbraucher und Betriebe tun sich also schwer mit Last-Minute-Aktionen am 23. oder gar 24. Dezember 2017. Der Paketdienst DHL nennt den 22. Dezember als letzten Termin, an dem Pakete noch verschickt werden können, damit sie rechtzeitig unter dem Baum liegen. Bis spätestens 10 Uhr müssen die Päkchen und Pakete in einer Postbank-Filiale eingegangen sein. In der Regel werden diese Pakete rechtzeitig bis zum 23. Dezember zugestellt. Wer seine Pakete in einer Partner-Filiale, in einem DHL-Paketshop oder einer Packstation aufgibt, muss früher dran sein und bis spätestens 21. Dezember um 18 Uhr aktiv werden.

Etwas mehr Vorlauf sollten Personen und Betriebe einplanen, die Pakete ins Ausland verschicken möchten. Sollen Geschenke noch pünktlich bis Heiligabend unter dem Baum liegen, müssen sie spätestens an folgenden Tagen verschickt werden:

Letzte Frist für DHL-Sendungen in Nachbarländer: 18. Dezember (Premium), 15. Dezember (Economy)

Letzte Frist für DHL-Sendungen in die weiteren europäischen Länder: 13. Dezember (Premium), 11. Dezember (Economy)

Letzte Frist für DHL-Sendungen in außereuropäische Länder: 8. Dezember (Premium), 1. Dezember (Economy)

Für nationale Geschäftskundenpakete gilt: Bei einer Abholung bis 22. Dezember um zwölf Uhr werden die Pakete in der Regel bis zum 23. Dezember zugestellt.

DPD-Pakete bis spätestens 21. Dezember verschicken

Wer Pakete mit DPD verschickt, muss früher dran sein als bei der DHL. Bis zum 21. Dezember müssen Verbraucher und Betriebe ihre Sendungen im Paketshop abgeben. Wer ins EU-Ausland verschicken möchte, sollte die Pakete je nach Land zwischen dem 15. und 20. Dezember verschicken.

Hermes-Pakete bis spätestens 20. Dezember verschicken

Der Versanddienst Hermes nennt den 20. Dezember als letzte Frist, damit Pakete noch rechtzeitig vor Weihnachten zugestellt werden. Sendungen sollten spätestens um zwölf Uhr im Paketshop liegen. Der Stichtag für Sendungen ins Ausland ist der 14. Dezember um 12 Uhr. Generell rät das Unternehmen dazu, Pakete bereits Mitte Dezember zu verschicken.

GLS-Pakete bis spätestens 21. Dezember verschicken

Geschenke innerhalb Deutschlands sollten spätestens am 21. Dezember verschickt werden. Sendungen, die Deutschland ins benachbarte europäische Ausland verlassen, müssen bereits am 20. Dezember aufgegeben werden. Wer möchte, dass seine Pakete vor Weihnachten auch in weiter entfernten europäischen Ländern ankommt, sollte diese bis zum 19. Dezember auf den Weg bringen.

Zustellung per Express

Für Betriebe und Verbraucher, die noch auf den letzten Drücker Weihnachtspost verschicken möchten, wird es teuer. Ihnen bleibt nur der Expressversand. Bei DHL etwa kostet das Standard-Porto für ein Päckchen mit bis zu zwei Kilogramm Gewicht in der Filiale 4,50 Euro - ein gleich schweres Expresspaket hingegen 14,90 Euro. Da der letzte Zustelltag am 23. Dezember ein Samstag ist, werden zusätzlich zu den 14,90 Euro noch einmal 11,90 Euro Aufpreis fällig. Für eine Zustellung an Sonn- und Feiertagen kommen sogar 58,90 Euro auf den Expresspreis oben drauf.