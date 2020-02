06.02.2020

"geplant + ausgeführt 2020" Wählen Sie Ihren Favoriten im Architekturwettbewerb

Herausragende Architektur steht auf einem breiten Fundament. Der Wettbewerb "geplant + ausgeführt 2020" würdigt daher nicht nur die Ideen der Architekten, sondern auch deren Umsetzung durch Handwerker.

© GHM

Im Architekturwettbewerb "geplant + ausgeführt" gibt es Preise nur im Doppelpack. Denn ausgezeichnet werden neben kreativen Architekten auch Handwerker mit der Fähigkeit, Ideen abseits der Norm in hoher Qualität zu verwirklichen. Was der Architekt erdacht, wird vom Handwerk gemacht. Dieser Grundsatz steht auch bei „geplant + ausgeführt 2020“ wieder im Fokus.

Die 30 besten Objekte unter allen Bewerbungen wurden inzwischen ausgewählt. Unter ihnen wird die Fachjury die Hauptpreise vergeben. Aber auch die Leserinnen und Leser der Deutschen Handwerks Zeitung bekommen wieder eine Stimme. Sie können an dieser Stelle ihr Lieblingsobjekt wählen. Klicken Sie sich einfach durch die Bildergalerie und nutzen Sie anschließend das Formular, um über ihren Favoriten zu abzustimmen. Das Objekt mit den meisten Leserstimmen erhält den Publikumspreis (Der Vorjahressieger darf den Preis nicht erneut gewinnen).

Bis zum 28. Februar können Sie sich für die Abstimmung Zeit nehmen. Unter allen Teilnehmern werden drei Douglas-Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost.

Preisverleihung im Wettbewerb "geplant + ausgeführt 2020" ist am 12. März auf der Internationalen Handwerksmesse in München. Während der gesamten Messe vom 11. bis 15. März werden alle 30 Objekte in einer Ausstellung präsentiert, die anschließend als Wanderausstellung noch in verschiedenen Orten in Süddeutschland zu sehen sein wird.

geplant + ausgeführt 2020 © David Schreyer Mut zur Lücke In Tirol sind Bauplätze rar, im Zentrum... mehr © David Schreyer Mut zur Lücke ... Entstanden ist ein monolithisches... mehr © Florian Holzherr Das schwarze Haus “Das schwarze Haus“ ein verkohltes... mehr © Florian Holzherr Das schwarze Haus ... Das kleine Haus ist an ein... mehr © Nicolas Felder Kita Karoline Goldhofer Die Idee für die Kita entspringt... mehr © Nicolas Felder Kita Karoline Goldhofer ... Die Materialität bleibt... mehr © Oskar Da Riz Speisesaal Eurac Das Projekt befindet sich im denkmalgeschützten... mehr © Oskar Da Riz Speisesaal Eurac ... Ziel des Projekts war, einen... mehr © Rainer Retzlaff Wohnhaus U11, Unterschwarzenberg Das Projekt steht... mehr © Rainer Retzlaff Wohnhaus U11, Unterschwarzenberg ... Im Innern findet... mehr © Christine Schaum Autentic Office Die Büroräume der Filmproduktionsfirma... mehr © Christine Schaum Autentic Office ... Eingerahmt durch die Büros wurde... mehr © Oskar Da Riz Kindergarten Schluderns Der neue Kindergarten befindet... mehr © Oskar Da Riz Kindergarten Schluderns ... Die Idee hinter dem Entwurf... mehr © Adolf Bereuter Bischofsgrablege Sülchenkirche, Rottenburg am Neckar Die... mehr © Adolf Bereuter Bischofsgrablege Sülchenkirche, Rottenburg am Neckar ...... mehr © Werner Huthmacher Office Design für eine internationale Kanzlei in Hamburg In... mehr © Werner Huthmacher Office Design für eine internationale Kanzlei in Hamburg ...... mehr © Herbert Stolz Sushi-Bar Aska Wer bei der neuen Sushi-Bar Aska von... mehr © Herbert Stolz Sushi-Bar Aska ... Der Gast tritt durch ein welliges,... mehr © Brigida González Lager- und Werkstattgebäude HVG Auf einer Eckparzelle... mehr © Brigida González Lager- und Werkstattgebäude HVG ... Die Fassadenkonstruktion... mehr © Guggenbichler + Wagenstaller Hotelerweiterung in Holzmodulbauweise Die Hotelerweiterung... mehr © Guggenbichler + Wagenstaller Hotelerweiterung in Holzmodulbauweise ... Große Verglasungen... mehr © Jonathan Sage Bundwerkstadl Aubenhausen Der 250 Jahre alte Bundwerkstadel... mehr © Jonathan Sage Bundwerkstadl Aubenhausen ... Die Innenseite des... mehr © Julia Hildebrand/Ingolf Hatz Sanierung „Bauer in der Au“ - Hauptsitz einer Modefirma... mehr © Julia Hildebrand/Ingolf Hatz Sanierung „Bauer in der Au“ - Hauptsitz einer Modefirma... mehr © Roland Halbe Feuerwehrzentrum Köln-Kalk Planungskonzeption war... mehr © Roland Halbe Feuerwehrzentrum Köln-Kalk ... Die Architektur wird... mehr © BAUWERK PERSPEKTIVEN, Gerd Schaller Hotel im wiederaufgebauten Stallgebäude des Bauernhofs... mehr © Rainer Viertlböck Hotel im wiederaufgebauten Stallgebäude des Bauernhofs... mehr © Stefan Müller-Naumann Neubau Büro- und Laborgebäude in Riedering Die Firma... mehr © Stefan Müller-Naumann Neubau Büro- und Laborgebäude in Riedering ... Das... mehr © Dieter Leistner Zusammenspiel | Vom Kloster zur Musikakademie Hammelburg 2014... mehr © Dieter Leistner Zusammenspiel | Vom Kloster zur Musikakademie Hammelburg ...... mehr © Michael Heinrich Monolithisches Ensemble Beide Neubauten sind in Infraleichtbeton... mehr © Michael Heinrich Monolithisches Ensemble ... Die Kubatur– und Höhenentwicklung... mehr © Lucia Ludwig Trainingscenter Mannheim Als fließende Raumstruktur,... mehr © Lucia Ludwig Trainingscenter Mannheim ... Farbe und Material sind... mehr © Marcus Ebener Jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge, Regensburg An... mehr © Marcus Ebener Jüdisches Gemeindezentrum mit Synagoge, Regensburg ...... mehr © Lederer Ragnarsdóttir Oei Haus F in Schruns Der mutige Entschluss der Bauherren... mehr © Lederer Ragnarsdóttir Oei Haus F in Schruns ... Von Nordosten erreicht man... mehr © Markus Guhl Lehr-, Lern- und Prüfungszentrum Medicum der Goethe-Universität... mehr © Markus Guhl Lehr-, Lern- und Prüfungszentrum Medicum der Goethe-Universität... mehr © Seitz Architektur Vom Gemüselager zum Loft Das ursprünglich als Obst-... mehr © Seitz Architektur Vom Gemüselager zum Loft ... Die Schlafzimmerbox... mehr © Maximilian Gottwald Bürogebäude Interpark Kösching Auf dem höchsten Punkt... mehr © Maximilian Gottwald Bürogebäude Interpark Kösching ... Vom Innenraum... mehr © Eckhart Matthäus Innenausbau Hotel Glocke Ein Hotelanbau, der sich... mehr © Jens Heilmann Innenausbau Hotel Glocke ... Jedes Zimmer hat ein... mehr © CFL Restaurant im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude,... mehr © Linda Blatzek Restaurant im denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude,... mehr © lux architect Holz Stein Licht, Rathaus Burtenbach Es ist die Ruhe... mehr © lux architect Holz Stein Licht, Rathaus Burtenbach ... Das Fachwissen... mehr © lux architect Grüner Salon Der „Grüne Salon“ wurde am Lehrgebiet... mehr © lux architect Grüner Salon ... Schreiner Stricker hat nie am Design... mehr © Brigida González Dachaufstockung R11_Maxvorstadt Die innerstädtische... mehr © Brigida González Dachaufstockung R11_Maxvorstadt ... Im Wohngeschoss... mehr