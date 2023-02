Übergroße Gläser, glasklare Fassung, starke Farbkontraste – das Berliner Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS) hat die Brillentrends für 2023 vorgestellt. Eine Übersicht und Tipps zu passenden Styling-Varianten.

2023 im Trend: Brillen im Athleisure-Style. - © Brille: 1 evil eye, 2 Silhouette, 3 BOGNER EYEWEAR @ Mendrad

Trend 1: Brillen im Athleisure-Style – dynamisch aussehen, ohne Fitnessvertrag

Beim Athleisure-Trend werden Sportklamotten nicht nur während des Sports, sondern auch im Alltag angezogen. Die passende Brille zu Jogginghose, Sneaker und Hoodie ist laut KGS eine Sportbrille mit übergroßen, durchgängigen Gläsern – sogenannten "Monoshields" -, Seitenschutz und knalligen Farben. Athleisure-Brillen würden zu Trägern mit großflächigen Gesichtern, die gerne auffallen, passen. Für zarte Antlitze seien weniger plakative Varianten mit dezenten Tönungen, unverspiegelten Gläsern und zarten Fassungen besser geeignet.

Trend 2: Transparente Fassungen – die Kombinationswunder

Diese Variante ist mit fast allem kombinierbar: leger zur Jeans, klassisch zum Blazer, romantisch zum Hochzeitskleid. Außerdem passen transparente Brillen zu jedem Teint, so das KGS. Sie ständen für Purismus, kämen dabei aber keinesfalls farblos ums Eck: Dabei reicht das Spektrum von glasklaren oder pudrigen Fassungen bis hin zu farbintensiven Kolorierungen.

Trend 3: Brillen aus Metall – Gold, Silber, Kupfer

Die Leichtgewichte aus Edelstahl oder Titan haben sich im Laufe der Zeit bei den Brillenträgern festgesetzt. Den Unterschied machen 2023 die Formen: Kreisrund, eckig, oben mit einem starken Rahmen (Browline-Brille) oder nach oben geschwungenem dickeren Brillenrand an den Außenseiten (Cateye-Brille). Neu sind Metallbrillen, die mit einem dreidimensionalen Muster ein Relief auf den Bügeln darstellen.

Auch hier gibt es eine große Auswahl an Farben. Gold, Silber oder Kupfer, was passt am besten zur Persönlichkeit? Das KGS empfiehlt: "Wer den großen Auftritt liebt, greift zu gold- oder kupferfarbenen Fassungen. Dezenter wird der Look mit Brillen in Silber". Zusätzlich kann das Modell schlicht in Matt oder in Glanz als "Modestatement" getragen wird.

Trend 4: Modelle mit Farbverläufen – Gesicht und Augen im Fokus

Bei Rahmen mit Farbverläufen kommt Bewegung ins Spiel. Designs mit starken Farbkontrasten oder grafisch klar getrennten Farbverläufen wirken auffälliger und markanter. Bei der soften Variante schimmert das Licht durch transparentes Acetat mit lebhaften Farbverläufen. Vor allem Personen mit trapezförmigen Gesichtern sollen von diesem Trend profitieren, so das KGS. Ein Farbverlauf von oben dunkel nach unten hell verbreite optisch eine schmale Stirn und schaffe so einen harmonisierenden Gegenpart für den fülligeren unteren Teil des Gesichtes. tb