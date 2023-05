Bereits seit 1983 vergibt der Deutsche Bundestag jährlich Stipendien an junge Berufstätige und Schüler, die ein Jahr in den USA verbringen möchten. Bis zum 8. September 2023 sind Bewerbungen für das Auslandsjahr 2024/25 möglich.

Ab sofort können sich junge Berufstätige unter 24 Jahren für das Auslandsstipendium bewerben. Bewerbungsschluss ist der 8. September 2023. - © Coloures-Pic - stock.adobe.com

Ein Jahr im Land der scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten leben? Ab sofort können sich alle Interessierten, die die Voraussetzungen erfüllen, für ein Auslandsstipendium bewerben. Der Aufenthalt in den USA ist in zwei Phasen unterteilt: In der Studienphase von August bis Dezember wird ein Teil der Lebenshaltungskosten übernommen. Von Januar bis Juli ist die sogenannte Arbeitsphase. Während dieser Phase verdienen sich die Teilnehmer den Lebensunterhalt eigenständig. Bewerbungen sind für das Auslandsjahr 2024/25 bis zum 8. September möglich.

Wer kann sich bewerben?

Junge Berufstätige mit abgeschlossener Ausbildung, die höchstens 24 Jahre alt sind und ihren Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz in Deutschland haben. Von der Bewerbung ausgeschlossen sind Kinder und Pflegekinder von Bundestagsabgeordneten, Jugendliche mit US-Staatsangehörigkeit (auch mit deutsch-amerikanischer Doppelstaatsangehörigkeit) und Inhaber einer Greencard.

Wie kann man sich bewerben?

Bewerben können sich Interessierte über das Formular. Auch eine postalische Bewerbung ist möglich und muss direkt an Cultural Vistas versandt werden.

Sind bestimmte Berufe ausgeschlossen?

Nein. In einigen Fällen, in denen keine berufsbezogenen Kurse an einem College angeboten werden, müssen die Teilnehmer jedoch flexibel sein, was ihre Studien- und Arbeitsmöglichkeiten betrifft.

Wie gut müssen die Englischkenntnisse sein?

Für die Bewerbung ist ein Nachweis von mindestens drei Jahren Englischunterricht notwendig. Perfektes Englisch wird nicht erwartet, da die Teilnahme an dem Programm auch dazu dient, die eigenen Sprach-Kenntnisse zu verbessern.

Welche Kosten werden übernommen und welche müssen eigenständig getragen werden?

Mindestens 5.000 Euro Eigenmittel sollten vorhanden sein. Von dem Geld muss unter anderem ein Auto gekauft werden, da die Beförderung mit dem ÖPNV in den meisten Gegenden nicht möglich ist.

Durch das Stipendium sind folgende Kosten gedeckt:

Ausstellung eines speziellen Visums des US Department of State

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): Testmaterial und Testauswertung

Unterkunft bei einer Gastfamilie oder in einem Studierendenwohnheim

Teil der Lebenshaltungskosten während des Studiensemesters

Studiengebühren für ein Semester an einem US-College. Platzierungen werden landesweit angestrebt und werden von der Austauschorganisation vorgegeben.

Programmbezogene Reisekosten

Unfall- und Reisekrankenversicherung in den USA

Vorbereitungs-, Orientierungs- und Nachbereitungsseminare sowie damit verbundene Reisekosten und Unterbringung

