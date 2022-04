Vom Ukraine-Krieg betroffene Firmen bekommen staatliche Unterstützung: Finanz- und Wirtschaftsministerium wollen einen milliardenschweren "Schutzschild" errichten. Was das Paket beinhaltet.

Von Karin Birk

Robert Habeck und Christian Lindner sichern Betrieben, die stark unter den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs leiden, staatliche Hilfen zu. - © picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Vom Ukraine-Krieg stark in Mitleidenschaft gezogene deutsche Unternehmen sollen staatliche Hilfen bekommen. "Das ist ein wirtschaftspolitischer Stoßdämpfer", sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Hilfspaket vorstellte. Es solle Härten abfedern und helfen, Strukturbrüche zu verhindern. Gleichzeitig dürfe sich der Staat dabei nicht übernehmen, sagte Lindner mit Blick das milliardenschwere Paket.

Energiekostenzuschüsse für besonders Betroffene

Dieses sieht "zeitlich befristete und eng umgrenzte Kostenzuschüsse für Energiepreise" für besonders betroffene Unternehmen in Höhe von rund fünf Milliarden Euro sowie KfW-Kredite, Bürgschaften und weitere Hilfen vor. Zuvor hatte auch Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer eine "Unterstützung der besonders von Sanktionen betroffenen Betriebe" wie auch Gewährleistungen zur Energieversorgung gefordert.

Wie Habeck sagte, muss angesichts des Angriffskrieges auf die Ukraine alles unternommen werden, dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Dazu zählten auch die gegen Moskau ergriffenen Sanktionen. Gleichwohl spüre auch die deutsche Wirtschaft die Folgen des Krieges entweder direkt durch verhängte Sanktionen oder indirekt durch stark angestiegene Energiepreise.

Habeck: Volle Kostenübernahme nicht möglich

Diese Folgen will man durch das Hilfspaket abfedern. "Dieses Wirtschaftspaket ist zielgenau, es vermeidet Fehlanreize und es ist umfassend", sagte Habeck. Der Wirtschaftsminister machte aber auch deutlich, dass nicht jeder Verlust, jeder zusätzlich für Energie ausgegebene Euro ausgeglichen werden soll. Sowohl Bürger als auch Unternehmen in Deutschland hätten eine Last zu tragen. "Das Hilfspaket schafft nicht die totale Kostenübernahme durch den Staat", fügte er hinzu.

Hilfsmaßnahmen im Einzelnen

Im Einzelnen sieht das Paket folgende Maßnahmen vor: Ein Kostenzuschuss-Programm für Unternehmen, die besonders vom Erdgas- und Strompreisanstieg betroffen sind. Voraussetzung dafür ist nach den Worten Habecks, dass die Energiekosten um mehr als 100 Prozent höher sind als im Vorjahr. Die Kosten für den Steuerzahler veranschlagt Lindner dafür auf rund fünf Milliarden Euro.

KfW-Kredite sollen Liquidität verbessern

Darüber hinaus gehört dazu ein KfW-Kreditprogramm. Damit sollen Unternehmen zinsgünstige und haftungsfreigestellte Kredite zur Liquiditätssicherung beantragen können. Das Programm soll bis zu sieben Milliarden Euro umfassen. Außerdem sollen die schon in der Corona-Pandemie erweiterten Bund-Länder-Bürgschaftsprogramme auch vom Ukraine-Krieg nachweislich betroffenen Unternehmen offen stehen.

Hilfen für Energieversorger

Die Bundesregierung will außerdem Kriterien erarbeiten, damit Energieversorgungsunternehmen, die besonders hohe Sicherheitsleistungen für langfristige Verträge hinterlegen müssen, die mit einer Bundesgarantie unterlegte Kreditlinie bei der KfW erfüllen können. Es dürfe auf keinen Fall zugelassen werden, dass systemrelevante Unternehmen fielen, fügte Habeck hinzu. Vorgesehen dafür ist ein Kreditvolumen von bis zu 100 Milliarden Euro. Auch würden zielgerichtete Eigen- und Hybridkapitalhilfen für Einzelfälle vorbereitet.