Hunderttausende Ukrainer fliehen vor dem Krieg aus ihrer Heimat. Auch im Handwerk kommen die Flüchtlinge an. Wie ein Allgäuer Betrieb das meistert.

Hubert Schmölz (Mitte) ist mit seinen beiden neuen Mitarbeitern sehr zufrieden. Aleksandr Hunchak (links) und Vasyl Kotelnyk sind aus der Ukraine nach Kempten geflohen. - © Barbara Oberst

Lautes Bohren dröhnt aus Hauseingängen. In den staubigen Treppenhäusern schieben sich Handwerker verschiedenster Firmen und Gewerke aneinander vorbei. Drei Blöcke mit Sozialwohnungen lässt das Sozialwirtschaftswerk Oberallgäu in Sonthofen derzeit von Grund auf sanieren. Elektro Tannheimer aus Kempten ist für die Elektrik zuständig. Viel Arbeit, die Chef Hubert Schmölz nur deswegen fristgerecht erledigen kann, weil er seit April auf zwei neue Arbeitkräfte aus der Ukraine zählen kann.

Vasyl Kotelnyk und Aleksandr Hunchak waren im März mit ihren Familien aus ihrer Heimatstadt Odessa vor dem Krieg geflohen und bei der freien evangelische Kirche in Kempten untergekommen. Die beiden Ukrainer haben drei beziehungsweise neun Kinder, deswegen durften sie ausreisen. Geschlechtsgenossen mit weniger oder keinen Kindern müssen im Krieg dienen.

Kontakt zu Ukrainern über Mitarbeiter

Als Schmölz’ Mitarbeiter Viktor Liash­enko seinem Chef sagte, dass ehemalige Kollegen aus seiner ukrainischen Heimat in Deutschland nach Arbeit suchten, zögerte der Unternehmer nicht lange. "Sie haben zwar keine Elek­tro-Ausbildung, aber in ihrer Heimat am Bau gearbeitet. Als ich gesehen habe, dass Vasyl problemlos einen Verteiler machen kann, wusste ich, dass er Ahnung hat", erzählt Schmölz. Er stellte Kotelnyk als Fachkraft ein, seinen Kollegen Hunchak als Helfer.

Von den ersten Verhandlungen bis zum Arbeitsbeginn dauerte es allerdings vier Wochen. Regelmäßig musste Schmölz im Jobcenter und im Integrationsamt anrufen. Zu diesem relativ frühen Zeitpunkt der Ukraine-Krise gab es in den Ämtern noch keine Routinen. Ab dem 11. April konnten der 42- und der 51-Jährige dann zu arbeiten beginnen – ganz ohne Deutschkenntnisse. Alles, was über ein paar auf dem Bau aufgeschnappte Sprachbrocken hinausgeht – "Steckdose, Lichter, Stromzuleitung", zählt Kotelnyk seinen Deutschwortschatz auf – muss ihr Kollege Viktor Liashenko oder eine App am Handy übersetzen. Sprachkurse zu finden, sei schwierig, vor allem Angebote nach Feierabend gebe es wenige, sagt Kotelnyk. Aber ab September soll es losgehen.

Übersetzungstools In der Ukraine sprechen etwa 70 Prozent der Bevölkerung Ukrainisch, etwa 30 Prozent Russisch. Es gibt verschiedene Übersetzungstools per App oder Internet, allerdings deutlich mehr und in besserer Qualität für Russisch als für Ukrainisch.

Informationen zu Vor- und Nachteilen der verschiedenen Lösungen bietet das Netzwerk Q 4.0 in einem Youtube-Lernnugget. Grundsätzlich gilt: Wer Übersetzungstools verwendet, bildet besser kurze, einfache Sätze und vermeidet Redewendungen oder Fremdwörter.

Wer wissen will, welche Qualität die Übersetzung hatte, kann das Übersetzte zurückübersetzen.

Deutschkurse für Ukraine-Flüchtlinge

Ob und wie lange sie in Deutschland bleiben werden, wissen Kotelnyk und Hunchak noch nicht. Sie haben eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis von zwei beziehungsweise drei Jahren. Und die Arbeit gefällt ihnen, sie loben ihren Chef und die Qualität des Werkzeugs. Gleichzeitig vermissen sie ihre Heimat. "Wir telefonieren mit Freunden und Verwandten, wir beten. Was kann man machen", übersetzt Liashenko seinen Kollegen Hunchak. Die Tage vor ihrer Flucht hätten sie nur noch in Kellern verbracht, weil an einer nahe gelegenen Kaserne geschossen wurde. Ob es richtig war zu fliehen und nicht zu kämpfen? Sie wissen es nicht, aber sie sind froh, entkommen zu sein und ihre Familien in Sicherheit gebracht zu haben.

Für Schmölz sind die beiden ein Gewinn, und er will sie gerne unterstützen, beim Deutschkurs, bei den Kosten für einen Führerschein für Hunchak oder auch, wenn sie einen Kredit brauchen. Denn gute Kräfte sind im Elektrohandwerk schwer zu finden. 82.000 qualifizierte Mitarbeiter fehlen derzeit nach Angaben des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke. Allein Schmölz bräuchte zwei bis drei weitere Fachkräfte, die auch Deutsch sprechen. "Ich muss sie ja zu Kunden schicken können." 15 Mitarbeiter zählt der Betrieb im Moment, inklusive Chef, seinem Sohn Andreas, Azubi und 1,5 Stellen im Büro. Regelmäßig muss er Aufträge ablehnen und trotzdem verbringt er seine Wochenenden immer wieder auf Baustellen, damit Arbeiten termingerecht fertig werden.

Fehlende Deutschkenntnisse sind ein Problem

Fleißige, zuverlässige Arbeitskräfte wie Kotelnyk und Hunchak sind da sehr wertvoll. Einzig mit zwei Punkten ist Schmölz nicht ganz glücklich. Erstens die Sprachbarriere: "Ich kann sie ohne Viktor nirgends hinlassen und ohne Sprache kann ich sie auch nicht weiterbilden." Und zweitens sieht er, dass das deutsche Sozialsystem die Arbeitsmoral am Bau untergräbt. "Anfangs wollten sie so viel wie möglich arbeiten und alle Überstunden ausbezahlt bekommen, um sich hier Möbel kaufen zu können." Doch in dem Maß, wie sie mehr verdienten, wurden die Sozialleistungen gekürzt, weswegen sie jetzt möglichst wenig ausbezahlt bekommen wollen – ein Fehlanreiz findet Schmölz: "Wenn es fast so viel Sozialhilfe gibt, wie wenn ich arbeite, besteht doch die Gefahr, dass niemand mehr arbeiten will. Das stinkt mir!"