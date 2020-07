31.07.2020

Corona-Krise Überbrückungshilfen: Bund verlängert Antragsfrist

Die Überbrückungshilfen des Bundes müssen nun doch nicht bis Ende August beantragt werden. Dies teilte die Bundessteuerberaterkammer mit. Zuvor beklagten die antragstellenden Steuerberater und Wirtschaftsprüfer diverse Probleme bei der Registrierung.

Von Karin Birk

In der Corona-Krise strauchelnde Betriebe bekommen mehr Zeit, um die Überbrückungshilfen des Bundes zu beantragen. - © mma23 - stock.adobe.com

Die Bundesregierung hat die Antragsfrist für Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen um einen Monat b is Ende September verlängert. "Vor dem Hintergrund der technischen Probleme vieler Kolleginnen und Kollegen beim Registrierungsprozess ist diese Fristverlängerung angebracht", sagte der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, Hartmut Schwab. Der Berufstand arbeite derzeit am Limit. Die einmonatige Verlängerung verschaffe den Steuerberatern jetzt mehr Luft für die zeitintensive Beantragung. "Es könnte aber sein, dass eine weitere Verlängerung notwendig wird, um den Unternehmen wirklich wirksam in dieser Krise zu helfen", betonte er.

Auszahlung bis Ende November

Das Finanzministerium hat nach eigenen Angaben der Fristverlängerung bis Ende September zugestimmt. Ursprünglich sollten die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nur bis Ende August entsprechende Überbrückungshilfen für ihre Mandanten beantragen können. Die Hilfen selbst sollen dann bis zum 30. November über entsprechende Bewilligungsstellen in den Ländern ausbezahlt werden.

Bezahlt werden Fixkosten-Zuschüsse

Gedacht sind die Überbrückungshilfen für stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen und Soloselbständige. Sie sollen einen Teil ihrer Fixkosten - etwa für Mieten, Leasingraten oder Versicherungen - für die Monate Juni, Juli und August 2020 ersetzt bekommen. Die Bundesregierung hat dafür 25 Milliarden Euro reserviert. Voraussetzung für den Erhalt der Zuschüsse ist ein Umsatzbeinbruch von mindestens 60 Prozent in den Monaten April und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch darf das Unternehmen Ende des Jahres 2019 noch keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten gehabt haben.

Unternehmen können Hilfen nicht direkt beantragen

Anders als bei den Soforthilfen können die Zuschüsse allerdings nur über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und vereidige Buchprüfer gestellt werden. Diese wiederum müssen sich über eine Plattform des Bundeswirtschaftsministeriums registrieren lassen. Genau hier gab es allerdings unterschiedliche Schwierigkeiten angefangen von zu langen Post-Zustellfristen der PIN-Briefe, bis zu technischen Problemen bei der endgültigen Registrierung, wie auch der Präsident der Steuerberaterkammer Baden-Württemberg, Uwe Schramm, berichtete.

Erste Anträge bei Bewilligungsstellen eingegangen

Ist der Antrag ausgefüllt, wird er von den Steuerberatern digital an die jeweiligen Bewilligungsstellen der Länder weitergeleitet. Dort sind bisher die ersten Anträge eingegangen, wie es etwa bei der für Bayern zuständigen Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern oder dem für Hessen zuständigen Regierungspräsidium in Gießen heißt. In München waren es Anfang der Woche rund 1.800 Anträge, in Hessen Mitte der Woche rund 940 Anträge. Sind die Anträge geprüft, werden die Gelder ausbezahlt. Die Auszahlungsfrist läuft bis zum 30. November 2020.