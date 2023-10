Metzgermeister Timo Rögele aus Gnodstadt zeigt sein Handwerk in YouTube-Videos. Schritt für Schritt erklärt er die Herstellung der einzelnen Produkte und teilt sein handwerkliches Wissen rund um Fleisch- und Wurstwaren. Nur ein Geheimnis behält er für sich.

Von Nadine Heß

Metzgermeister auf YouTube: Auf seinem Kanal macht Timo Rögele das ­Metzgerhandwerk für seine Zuschauerinnen und Zuschauer transparent. - © Nadine Heß

Mit wenigen Handgriffen hat Timo Rögele das Stativ aufgebaut, die Kamera befestigt und den Ton eingerichtet. Er dreht seine weiße Kappe nach hinten, begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem typisch fränkischen "Servus Leude!" und legt direkt los. Der 22-jährige Metzgermeister wird heute vor der Kamera ein Rinderviertel zerlegen. Im fertigen Video, das er später auf seinem YouTube-Kanal hochladen wird, zeigt er in knapp 30 Minuten, wie das Fleisch fachgerecht ausgebeint und zugeschnitten wird. Seine Fans warten schon sehnlich auf neuen Input. Auf der Videoplattform YouTube hat sich Timo Rögele in den letzten Monaten mit mehr als 3.000 Abonnenten eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut.

Maximale Transparenz

Der 22-Jährige möchte mit seinen Videos das Metzgerhandwerk maximal transparent machen, zeigen, wie vielfältig und erfüllend sein Beruf ist. "Auch ich höre immer wieder Beschwerden über unser Handwerk. Es fehlt an Wertschätzung und in der Folge auch an Auszubildenden und Fachkräften. Dem möchte ich etwas entgegensetzen", formuliert es Timo Rögele. Mit der Kamera und seiner Reichweite auf YouTube öffnet er den Blick in die Produktion seines Familienbetriebs, der schon seit über 100 Jahren in Gnodstadt im Landkreis Kitzingen ansässig ist.

Pulled Pork oder fluffiger Hackbraten

Sein Kanal ist Informations- und Kommunikationsplattform. Ob Rauchfleisch, Pulled Pork, Rot Gelegte oder fluffiger Hackbraten – in seinen Videos erklärt Timo Rögele Schritt für Schritt die Herstellung jedes Produktes, gibt Einblicke in deren Produktion und teilt sein handwerkliches Wissen rund um Fleisch- und Wurstwaren. Er zeigt, dass Metzger ein Beruf mit Tradition ist, der gleichzeitig vielseitig und durch den Einsatz immer komplexerer und leistungsfähigerer Maschinen auch modern ist. Die Transparenz endet allerdings bei den Gewürzmischungen, mit denen der Betrieb arbeitet. "Die hält jeder Metzger geheim und die würde ich auch nie in meinen Videos verraten", bemerkt Timo Rögele mit einem Grinsen auf den Lippen.

Positives Feedback

Der junge Metzgermeister erreicht seine Fans mit seiner authentischen und sympathischen Art – und mit seiner ehrlichen Liebe zum Handwerk. Von einem kurzen "sympathischer Typ und gutes Handwerk" bis zu "lange Zeit nicht so ein gutes Erklärvideo gesehen" geben die Zuschauer ihm vorwiegend positives Feedback. Einige nutzen die Kommentarspalten auch, um vom Fachmann Tipps und Tricks zu erfahren. Für jede einzelne Frage unter seinen Videos nimmt sich Timo Rögele die Zeit zu antworten. Er freut sich über die vielen Menschen, die wie er das Handwerk wertschätzen. "Für mich bedeutet das Metzgerhandwerk, Lebensmittel nachhaltig herzustellen, das Tierwohl zu achten und Menschen mit qualitativ hochwertigen Produkten zu ernähren", fasst er die Botschaft zusammen, die er teilen möchte.

Als Youtuber ist der junge Metzgermeister ein Autodidakt. Kamera, Ton, Schnitt – das habe er sich alles selbst beigebracht, berichtet er. Die Videoproduktion nimmt mittlerweile einen festen Platz im sowieso eng getakteten Wochenplan seiner Arbeit im Familienbetrieb ein. Zwischen Pökeln am Montag und Partyservice am Freitag produziert Timo Rögele aktuell pro Woche ein Video und sendet einen Livestream für seine Fans.

Digital in die Zukunft

Das Projekt YouTube verfolgt der 22-Jährige mit großer Sorgfalt und einem klaren Plan. Denn als Meister wird er in nicht allzu ferner Zukunft den Betrieb von seinem Vater übernehmen. "Ich möchte das Unternehmen auch für die Zukunft aufstellen. Und diese Zukunft sehe ich neben dem Filialgeschäft im Digitalen", erklärt er. Die Planungen etwa für einen Onlineshop, über den künftig Wurstwaren auch über die Region hinaus vertrieben werden sollen, laufen bereits. Von seiner Reichweite auf YouTube, die stetig wächst, soll auch dieses neue Projekt profitieren. Die Chancen stehen sicherlich nicht schlecht. Als junger Metzgermeister hat der 22-Jährige nicht nur die Herausforderungen für sein Handwerk erkannt. Er nimmt sie an und realisiert konkrete Lösungen.