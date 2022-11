Die beste Energie ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen. Nicht nur zu Hause, auch am Arbeitsplatz und Büro gibt es Potenzial zum Energiesparen. Hier einige Kleinigkeiten, die gemeinsam viel bewirken können.

Deutschland spart Gas. Das zeigen positive Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Stromverbrauch ging zurück. Doch das reicht bei Weitem nicht, um energiepolitisch unabhängig zu werden, Geld zu sparen und das Klima zu schützen. Denn: Die beste Energie ist die, die wir gar nicht erst verbrauchen. Wo und wie Betriebe ihren Energieverbrauch reduzieren können:

Frieren am Arbeitsplatz? Was ist erlaubt

Die Bundesregierung hat mit ihrer Energiesparmaßnahme eine befristete Regelung getroffen. Das bedeutet aber nicht, dass die Belegschaft mit dicken Pullis und Mützen ausgerüstet im Büro sitzen muss. Grundsätzlich sollte an Arbeitsplätzen in Innenräumen ein Raumklima herrschen, welches behaglich ist, um Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Beschäftigten nicht einzuschränken oder gar zu gefährden. Das wird regulär mit der sogenannten Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und den ergänzenden ASR-Mindestwerten sichergestellt. Die Verordnung besagt, dass bei leichter Arbeit im Sitzen grundsätzlich eine Raumtemperatur von 20 Grad vorherrschen sollte. Die Sonderregelung legt nun – zumindest temporär – Werte für öffentliche Gebäude sowie Arbeitsplätze fest, die niedriger sind als in der normalen Verordnung. Demnach dürfen Unternehmen die reguläre Temperatur um 1 Grad senken. Also auf 19 Grad für überwiegend sitzende, körperlich leichte Tätigkeiten, auf 18 Grad für überwiegend im Stehen/Gehen ausgerichtete, leichte Tätigkeiten und überwiegend sitzende, mittelschwere Arbeit, auf 16 Grad für mittelschwere Arbeit, die im Stehen oder Gehen ausgeübt wird, und auf zwölf Grad für physisch schwere Arbeit. Die Sonderregelung mit dem komplizierten Namen Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) ist bis zum 28. Februar 2023 gültig.