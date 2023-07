Wird ein Handwerksbetrieb in der Rechtsform einer GmbH betrieben, greifen steuerlich zahlreiche Besonderheiten. Welche das sind und worauf Handwerksunternehmer dabei achten müssen.

Von Bernhard Köstler

Bei fremdüblichen hohen Zahlungen der GmbH an ihren Gesellschafter besteht immer das Risiko, dass das Finanzamt von einer verdeckten Gewinnausschüttung ausgeht. - © Friedberg - stock.adobe.com

1. Risiko verdeckte Gewinnausschüttung

Stößt das Finanzamt auf fremdübliche hohe Zahlungen der GmbH an ihren Gesellschafter oder bezieht dieser Leistungen von der GmbH, ohne dafür zahlen zu müssen, nimmt das Finanzamt eine verdeckte Gewinnausschüttung an. Fatale Folge: Das zu versteuernde Einkommen der GmbH erhöht sich um diese verdeckte Gewinnausschüttung. Der Gesellschafter muss in Höhe der verdeckten Gewinnausschüttung Kapitalerträge versteuern. Beispiel: Der Gesellschafter-Geschäftsführer nutzt umsonst eine Wohnung der GmbH. Ein Fremder müsste 800 Euro Miete pro Monat bezahlen. Folge: Das Einkommen der GmbH ist um 9.600 Euro zu erhöhen. Beim Gesellschafter wird die 25-prozentige Abgeltungsteuer auf diese "Kapitalerträge" in Höhe von 9.600 Euro fällig.

2. Beherrschungsverhältnis innerhalb der GmbH

Bei beherrschenden GmbH-­Gesellschafter-Geschäftsführern (Beteiligung an der GmbH zu mehr als 50 Prozent) ist das Finanzamt besonders streng. Hier werden steuerlich nur Vereinbarungen anerkannt, die vorab – am besten schriftlich – getroffen wurden. Gönnt sich ein beherrschender GmbH- Gesellschafter-Geschäftsführer offiziell am 31. Juli 2023 rückwirkend ab 1. Januar 2023 eine Gehaltserhöhung in Höhe von 500 Euro pro Monat, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung für die Monate Januar bis Juli 2023 in Höhe von 3.500 Euro vor, weil für diese Monate die Gehaltserhöhung nicht vorher vereinbart wurde. Wichtig zu wissen: Ohne vorherige Vereinbarung liegt immer eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, selbst wenn die Zahlungen fremdüblich sind.

3. Fahrtenbuch bei Pkw-Nutzung

Befindet sich im Betriebsvermögen der GmbH ein Firmenwagen, der vom GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer nicht privat genutzt wird, unterstellt das Finanzamt trotzdem eine private Mitbenutzung. Sollte bei der Lohnsteuer kein geldwerter Vorteil für die Privatnutzung versteuert worden sein, liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Hier hilft leider auch kein arbeitsrechtliches Privatnutzungsverbot. Das Finanzgericht Köln hat klargestellt, das ein solches Privatnutzungsverbot für den Firmenwagen nicht den Anscheinsbeweis widerlegen kann, dass jeder Firmenwagen privat genutzt wird (FG Köln, Urteil v. 08.12.2022, Az. 13 K 10001/19). Um Streit mit dem Finanzamt zu vermeiden, empfiehlt sich für nicht privat genutzte Fahrzeuge der GmbH die Führung eines Fahrtenbuchs.

4. Vorsicht bei Abschiedsfeier

Ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer, der sich in den Ruhestand verabschiedet, kann das gebührend mit seinen Mitarbeitern, Mitgesellschaftern und mit seinen Kunden und Geschäftspartnern feiern. Doch es müssen ein paar Spielregeln beachtet werden, damit das Finanzamt grünes Licht für die steuerliche Anerkennung der Kosten für die Abschiedsfeier gibt. Regel 1: Es dürfen nur Personen aus dem beruflichen Umfeld eingeladen werden. Bekannte, Freunde und Familie sind auf der Gästeliste tabu (Liste mit geladenen Gästen aufbewahren). Regel 2: Die Kosten für die Abschiedsfeier müssen angemessen sein. Bei einer Luxus-Veranstaltung setzt das Finanzamt den Rotstift an (unter anderem FG Nürnberg, Urteil v. 19.10.2022, Az. 3 K 51/22). Betragen die Kosten bis zu 110 Euro je Gast, dürfte das Finanzamt allerdings keine Probleme haben.

5. Verzinsung des Verrechnungskontos

Gibt es in der GmbH ein Verrechnungskonto des GmbH- Gesellschafter-Geschäftsführers, etwa weil die GmbH private Kosten des Gesellschafters trägt, handelt es sich bei diesem Verrechnungskonto um eine Forderung der GmbH an den Gesellschafter – vergleichbar mit einem Darlehen. Aus diesem Grund erwartet das Finanzamt, dass das Verrechnungskonto fremdüblich verzinst wird. Fehlt die Verzinsung oder ist die Verzinsung zu niedrig, liegt in Höhe des Differenzbetrags zur fremdüblichen Verzinsung eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Der Bundesfinanzhof hat unlängst mitgeteilt, wie der fremdübliche Zinssatz ermittelt werden kann. Dazu wird der Habenzins der Bundesbank für das betreffende Steuerjahr ermittelt sowie der Sollzinssatz bei Überziehung eines Kontos. Die Hälfte des Unterschiedsbetrags ist der fremdübliche Zins (BFH, Urteil v. 22.02.2023, Az. I R 27/20). Konkret: Prüft das Finanzamt die Steuerjahre 2018 bis 2021 und stößt dabei auf ein unverzinsliches Verrechnungskonto des Gesellschafter-Geschäftsführers, beträgt die verdeckte Gewinnausschüttung 4,5 Prozent des Verrechnungskontos.

6. Probleme bei Tantiemen

Gönnt sich ein beherrschender GmbH-Geschäftsführer für 2023 eine höhere Tantieme, greifen die im Tipp Nummer 2 vorgestellten Steuerspielregeln. Wurde die Erhöhung der Tantiemen nicht bereits bis 31. Dezember 2022 schriftlich zwischen GmbH und beherrschendem GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer vereinbart, droht eine verdeckte Gewinnausschüttung. Hintergrund: Die Tantieme 2023 wird vom 1. Januar bis 31. Dezember verdient. Wird die Anhebung der Tantieme um 20.000 Euro also erst Ende August 2023 beschlossen, liegt für die Monate Januar bis August eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe von 13.333 Euro vor.

7. Nahestehende Personen

Eine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt das Finanzamt nicht nur bei einer verhinderten Vermögensmehrung in der GmbH oder einer Vermögensminderung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen, wenn der GmbH-­Gesellschafter-Geschäftsführer begünstigt ist. Auch wenn Verwandte, Freunde oder Nachbarn (= nahestehende Personen) in den Genuss von Vorteilen kommen und das Einkommen der GmbH deswegen leidet, kann eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegen. Beispiel: Der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer bietet einem Freund Handwerkerleistungen seiner GmbH an und verlangt dafür nur 3.000 statt der üblichen 8.000 Euro. Folge: Da es in der GmbH zu einer verhinderten Vermögensmehrung aus gesellschaftsrechtlichen Gründen kommt, liegt in Höhe von 5.000 Euro eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Diese 5.000 Euro muss übrigens der Gesellschafter-Geschäftsführer als Kapitalerträge versteuern und nicht der begünstigte Freund.

8. Verbundene Unternehmen

Ist eine GmbH an verschiedenen anderen Kapitalgesellschaften mit Sitz im In- und Ausland zu mehr als 25 Prozent beteiligt, kann es bei einer Betriebsprüfung zu einer bösen Überraschung kommen. Denn gewährt die Muttergesellschaft einer Tochtergesellschaft ein Darlehen und verzichtet irgendwann – aus welchen Gründen auch immer – auf die Rückzahlung, darf sich diese in der Steuerbilanzgewinn gewinnmindernd ausgewiesene Teilwertabschreibung auf das Darlehen nicht auf das zu versteuernde Einkommen der Muttergesellschaft auswirken. Deshalb muss das zu versteuernde Einkommen nach § 8b Abs. 3 Satz 4 ff Körperschaftsteuergesetz in Höhe der Teilwertabschreibung erhöht werden. Diese Einkommenserhöhung findet bis Ende 2022 sogar bei Fremdwährungsdarlehen statt, wenn durch Kursschwankungen am Ende der Darlehenslaufzeit nicht mehr der gesamte Darlehensbetrag zurückgezahlt werden muss ("Fremdwährungsverluste"). Hier lohnt sich jedoch Gegenwehr: Denn der Bundesfinanzhof muss in zwei Revisionsverfahren klären, ob solche Fremdwährungsverluste tatsächlich zu einer Einkommenskorrektur führen.

9. Risiko Umsatztantiemen

Möchte sich ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer eine Tantieme gönnen, sollte er vor der Vereinbarung unbedingt Rücksprache mit seinem Steuerberater halten. Denn das Finanzamt prüft in der Regel, ob die Tantieme zusammen mit dem laufenden Gehalt der Höhe nach fremdüblich ist. Ist die Höhe des Gesamtvergütung nicht zu beanstanden, wird der Prüfer des Finanzamts einen kritischen Blick auf die Tantieme werfen. Bei reinen Umsatztantiemen wird zu 99 Prozent eine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt. Nur in den ersten Jahren nach Gründung der GmbH ist eine Umsatztantieme in Ausnahmefällen zulässig.

10. Haftung des Gesellschafters

Gerät die GmbH in finanzielle Schieflage und der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer hat die steuerlichen Pflichten der GmbH nicht mehr zuverlässig erfüllt (zum Beispiel Steuererklärung oder Anmeldungen nicht beim Finanzamt eingereicht), kann das Finanzamt den GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer für die Steuerschulden der GmbH in Haftung nehmen. Hier hilft es nicht, dass der GmbH-Gesellschafter angibt, dass er nach seinen persönlichen Fähigkeiten gar nicht in der Lage war, die steuerlichen Pflichten zu erledigen (BFH, Urteil v. 15.11.2022, Az. VII R 23/19).