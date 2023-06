Ob Schokolade, Erdbeere oder Vanille – an einem warmen Sommertag gönnt man sich gerne eine Kugel Eis. In diesem Jahr müssen die Kunden für gutes, handwerklich hergestelltes Eis allerdings wieder tiefer in die Tasche greifen. Mit "Tiziano" schaffen die Gelatieri dafür ein neues Geschmackserlebnis.

Von Jessica Schömburg

"Tiziano" heißt das Eis des Jahres 2023. Die handwerklichen Speiseeishersteller in Deutschland küren seit 2002 jährlich ein Eis des Jahres. 2022 war es Stracciatella mit Rosmarin. - © Uniteis & Cre@tive Menu

filter_none WEITERE BEITRÄGE ZU DIESEM ARTIKEL Diese Trends bestimmen die Fahrrad-Saison 2023

Kaum kommt die Sonne raus, sind auch die Eisdielen wieder gut besucht. Welche Sorte es dieses Jahr neu zu entdecken gibt und wie viel das Eis kostet, weiß Annalisa Carnio, Sprecherin von Uniteis, dem Verband der handwerklichen Speiseeishersteller.

"Tiziano" ist Eissorte des Jahres

Auf der Speisekarte vieler Eislokale steht in diesem Jahr das Eis "Tiziano". "Es wurde zu Ehren des Malers Tiziano entworfen und in diesem Jahr zum Eis des Jahres gekürt", sagt Carnio. Die neue Kreation besteht aus Erdbeertrauben und Prosecco. Die roten und violetten Schattierungen der Eissorte sollen an die Kunstwerke des italienischen Malers erinnern, der für sein intensives Rot, das "Tizianrot" bekannt ist. Der Künstler stammt aus Venetien in Norditalien, der Heimat der ersten Eismacher, die nach Deutschland und Europa ausgewandert sind.

"Ich habe es schon probiert und es schmeckt sehr lecker", sagt Carnio. "Der Prosecco ist nicht so stark. Man merkt ihn kaum. Aber diese Mischung aus Erdbeertrauben und Prosecco ist erfrischend und sehr intensiv im Geschmack."

Für Kinder sei das Eis zwar nicht geeignet, merkt Carnio an, aber diese hätten in der Regel auch eher eine Präferenz für Schokolade, Erdbeere oder Vanille. "Auch Mango ist mittlerweile bei den Kindern sehr beliebt", berichtet Carnio.

Insgesamt seien bei Jung und Alt in den immer heißeren Sommern vor allem Fruchteis-Sorten gefragt, von Zitrone über Pflaume bis Himbeere. Auch viele regionale Früchte und Joghurteis würden immer beliebter. "WIr gehen mit dem Eis des Jahres mit dem Trend und bieten etwas frisches und fruchtiges an", sagt Carnio.

Was sind Erdbeertrauben? Bei der Erdbeertraube handelt es sich um eine Sorte der Wildrebe Vitis Lambrusca, die hauptsächlich in Norditalien vorkommt. Sie wird auch American Grape oder Clinton genannt und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika eingeführt. Den Namen erhielt sie wegen ihres Dufts, der sehr an die rote Erdbeerfrucht erinnert. Es gibt mehrere Sorten von Erdbeertrauben, zum Beispiel die weiße Erdbeertraube, die Isabella mit großen, dunkel gefärbten Beeren, dann die frühe Erdbeertraube, die schon im August reift und einen intensiven, samtigen Geschmack hat. Derzeit dürfen Erdbeertrauben nur für den Verzehr bei Tisch oder die Verwendung innerhalb der Familie angebaut werden. (Quelle: Uniteis)

Saison bisher eher mäßig

Mit dem Umsatz sind die Speiseeishersteller in diesem Jahr noch nicht ganz zufrieden. März und April waren sehr nass und eher kalt. Da habe niemand groß Lust auf Eis gehabt, so Carnio. Für die Eisdielen beginne aber die Saison traditionell bereits an Ostern. "Wir hoffen, dass das Wetter jetzt noch lange schön bleibt. Dann geht die Saison auch noch in den Herbst hinein", sagt Carnio. Das beste Wetter zum Eis verkaufen sei einfach ein blauer Himmel und Sonnenschein. "Da ist es egal, ob es 20 oder 30 Grad hat. Hauptsache es regnet nicht und das Gefühl stimmt."

image Das ist das Eis des Jahres 2023 – und das sind seine Vorgänger Uniteis, die Union der italienischen Speiseeishersteller, kürt in Deutschland alljährlich die Eissorte des Jahres. In diesem Jahr fiel die Wahl auf "Tiziano". Das Eis besteht aus einer Mischung aus Erdbeertrauben und Prosecco.



Der Verband möchte damit die Aufmerksamkeit auf das Eismacherhandwerk lenken und indirekt auch den Mitgliedsbetrieben als Inspirationsquelle dienen.



Gewählt wird das Eis des Jahres von den Mitgliedern der Accademia di Gelateria Italiana. "Es handelt sich hier um eine Gruppe von erfahrenen und exzellenten Eismacher innerhalb des Verbandes", so Annalisa Carnio Generalsekretärin von Uniteis.

- © Uniteis & Cre@tive Menu

2022 war Stracciatella mit Rosmarin die Eissorte des Jahres.



Der Ursprung der Sorte Stracciatella geht übrigens auf einen Zufall zurück. Während des Mischvorgangs der Sorte Fior di Latte versuchte der toskanische Konditor und Koch Enrico Panattoni 1961, heiße Zartbitterschokolade hinzuzufügen. Sie erstarrte und wurde von den rotierenden Mischflügeln "zerrissen", Stracciatella war geboren. - © Uniteis & Cre@tive Menu

2021 wurde die Sorte Chili-Mango zum Eis des Jahres ernannt.



Eine gewagt klingende Kreation, die wohl kaum jemand außerhalb des Eismacherhandwerks auf seiner Liste hat. Die Eissorte des Jahres anzubieten sei den rund 1.000 Mitgliedsbetrieben freigestellt, so Carnio. "Es hängt davon ab, ob die Eissorte zur Kundschaft der jeweiligen Eisdiele passt."



Im Falle von Chili-Mango habe es sich für die teilnehmenden Eismacher jedenfalls ausgezahlt. Die Eissorte des Jahres sei 2021 ein echter Renner gewesen. - © Uniteis & Cre@tive Menu

Nicht ganz so gut habe sich die Kreation von 2020 verkauft, so Carnio. Damals ernannte die Accademia di Gelateria Italiana die Eissorte Goldene Milch zum Eis des Jahres. - © Uniteis & Cre@tive Menu

Das Eis des Jahres 2019 war die Sorte Bienenstich . Die Eisexperten servieren die Kreation in zwei Varianten: entweder als Sahneeis mit Honig und karamellisierten Mandeln, oder verfeinert mit Biskuit.



Mit der Wahl wollte man auch einen Anreiz schaffen, regionale Honig-Lieferanten zu unterstützen. - © Uniteis & Cre@tive Menu

Die Wahl 2018 war eine Kombination aus Eis und deutschem Konditorhandwerk:



"German Black Forest" ist eine Eisvariation, die von der Schwarzwälder Kirschtorte inspiriert wurde – und die von den Kunden sehr gut angenommen worden sei. Die Kreation war auch gleichzeitig die Europäische Eissorte des Jahres. - © Uniteis & Cre@tive Menu

Schokolade ist Dauergast in der Top 10 der meistverkauften Eissorten. 2017 setzte sich eine schokoladige Kreation als Eis des Jahres durch, die komplett auf Milch verzichtet: Schokoladensorbet



Das Eis des Jahres 2017 konnte somit auch von Menschen mit einer entsprechenden Intoleranz verspeist werden. - © Uniteis & Cre@tive Menu

Neben der Deutschen Eissorte des Jahres wird jedes Jahr zum Europa-Tag des Gelato am 24. März auch ein Europäisches Eis des Jahres 2022 benannt. Die Auswahl erfolgt durch Artglace, dem europäischen Verband der Speiseeishersteller.



Jedes Jahr erinnert die Geschmacksrichtung an eines der europäischen Teilnehmerländer. Zum zehnjährigen Jubiläum sollte es eine Eiskreation sein, die nationenübergreifend beliebt ist. Die Wahl fiel auf "Dolce Sinfonia", eine köstliche Kreation aus Schokolade und Nuss. - © gettyimages

Speiseeis hat viele Kostentreiber

Neben gutem Wetter sind die Speiseeishersteller in diesem Jahr auch wieder auf einen vollen Geldbeutel ihrer Kunden angewiesen: Zwischen 1,30 und 1,80 Euro kostet eine Kugel Eis.

"Nicht ganz günstig", mag manch einer sagen. Doch Carnio weiß, dass es noch teurer sein könnte: "Wir haben in Deutschland ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier sind die Preise für handwerklich hergestelltes Speiseeis günstiger als in anderen europäischen Ländern." In Spanien, Italien oder Frankreich liegt der Kugelpreis laut Verband zwischen 3,00 Euro und 4,50 Euro. "Letztes Jahr war ein Kollege in Paris und hat dort vier Euro pro Kugel zahlen müssen. Da ist man in Berlin mit zwei Euro doch ganz gut dabei", meint die Verbandssprecherin.

Carnio versteht, dass der Eispreis für viele Menschen ein emotionales Thema ist. Eis sei mit schönem Wetter, Erholung und Urlaub verbunden. Daher erinnerten sich auch viele daran, wieviel eine Kugel Eis in ihrer Kindheit gekostet hat: zehn Pfennig, 20 Pfennig oder 50 Pfennig.

Das sich nach 40 oder 50 Jahren jedoch der Preis den restlichen Lebenshaltungskosten anpasst, sei unausweichlich. Trotzdem hätten die Gelatieri unterm Strich nicht wesentlich mehr Geld, das am Ende übrig bleibe. So rechnet Carnio vor, dass von einer Kugel Eis auch die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise, Mieten oder Personalkosten gedeckt werden müssen. Diese Faktoren müssten die Kunden auch berücksichtigen, wenn sie sich über die gestiegenen Preise wundern.