20.01.2021

Sibe, Sifa und Sigeko Diese neuen Kriterien gelten für Sicherheitsbeauftragte am Bau

Seit 1. Januar gilt auch in der Bauwirtschaft die überarbeitete Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention". Worauf Arbeitgeber jetzt beim Bestellen von Sicherheitsbeauftragten achten müssen und wie diese sich von Sicherheitsfachkräften unterscheiden.

Von Barbara Oberst

Die Gefahr, am Bau einen Arbeitsunfall zu erleiden, ist doppelt so hoch wie in anderen Wirtschaftsbereichen. - © Sculpies - stock.adobe.com

Seit 1. Januar gilt auch in der Bauwirtschaft die überarbeitete Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV-Vorschrift 1). Künftig müssen sich Betriebe beim Bestellen von Sicherheitsbeauftragten (Sibe) nicht mehr nur wie bisher an der Mitarbeiterzahl orientieren, sondern auch die Situation vor Ort einbeziehen.

Folgende Kriterien gelten:

Unfall- und Gesundheitsgefahren vor Ort entsprechend der Gefährdungsbeurteilung.

räumliche Nähe: der Sibe muss am gleichen Standort und im gleichen Arbeitsbereich wie die Beschäftigten tätig sein

zeitliche Nähe: der in den jeweiligen Arbeitsbereichen zuständige Sibe ist zur gleichen Zeit vor Ort wie seine Kollegen

fachliche Nähe: er übt ähnliche Tätigkeiten aus wie die Kollegen und kennt alle Beschäftigten

Sicherheitsbeauftragte nach Lage vor Ort

Die in der Bauwirtschaft bisher noch geltende BGV A 1 regelte die Zahl der Sibe starrer, nur anhand der Betriebsgröße. Die nun in Kraft getretene DGUV Vorschrift 1 ist flexibler, weil sie auf die konkrete Situation vor Ort eingeht. In der DGUV Regel zur DGUV Vorschrift 1 werden die Kriterien weiter erläutert.



D ie Verantwortung für das Geschehen am Arbeitsplatz inklusive aller Maßnahmen, die Unfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren verhindern, trägt der Arbeitgeber. Die Aufgabe der Sicherheitsbeauftragen ist es, ihn dabei ehrenamtlich zu beraten, Mängel und Unfallgefahren zu melden und Verbesserungen anzuregen.



Laut Berufsgenossenschaft Bau (BG Bau) ist die Bedeutung der Sicherheitsbeauftragten in den Unternehmen angekommen. Die Mehrzahl der Betriebe bestellt demnach Sicherheitsbeauftrage und qualifiziert sie ausreichend. Allein die BG Bau qualifiziert jährlich 3.500 Sicherheitsbeauftragte.

Risiko für Arbeitsunfall am Bau doppelt so hoch

Dennoch sei das Risiko, einen meldepflichtigen Arbeitsunfall in der Bauwirtschaft zu erleiden, doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Die BG Bau empfiehlt deshalb auch Unternehmern mit weniger als 20 Mitarbeitern jetzt zu prüfen, ob sie einen Sicherheitsbeauftragten bestellen sollten. Auch Betriebe mit mehr als 20 Versicherten müssten anhand der neuen Kriterien kontrollieren, ob sie gegebenenfalls die Zahl der Sibe erhöhen müssen. Oftmals seien die Versicherten der Betriebe auf verschiedenen Einsatzstellen im Außendienst tätig und hätten weniger Austauschmöglichkeit zu den Sicherheitsbeauftragten, nennt die BG einen Grund, weshalb möglicherweise mehr Sibe nötig werden könnten.



Neu ist die DGUV Vorschrift 1 übrigens nicht. Sie wurde schon im Jahr 2013 aus unterschiedlichen Versionen der verschiedenen Unfallversicherungsträger zusammengeführt. Bei der BG BAU hat sich die Inkraftsetzung verzögert, weil diese mit der Überarbeitung der Unfallverhütungsvorschrift "Bauarbeiten" verknüpft war. Mit Veröffentlichung der DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten" im April 2020 wurden die Voraussetzungen für die Inkraftsetzung geschaffen, so die BG Bau.