Das Thema "Klimaschutz" lässt auch das Handwerk nicht kalt. Insbesondere Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik können als "Energiewender" einen großen Beitrag leisten die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Heiner Ahrens ist einer von ihnen.

Juniorchef Heiner Ahrens kann auf viele praktische Erfahrungen zurückblicken. - © Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg

Neue effiziente Technologien helfen dabei, Ressourcen einzusparen und auch den eigenen Geldbeutel zu schonen. Ob Wärmepumpe, Pelletsheizung, Solarthermie, Brennstoffzelle oder Blockheizkraftwerk – die Innungsbetriebe der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) beraten im Alt- und Neubau ganz individuell über umweltfreundliche Heizungssysteme und sind so wichtige Ansprechpartner für Nachhaltigkeit und Energie-Effizienz in allen Bereichen der Haustechnik. Ohne qualifizierte Anlagenmechaniker oder Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wäre die Umstellung alter Heizungsanlagen auf moderne Systeme überhaupt nicht denkbar.

Dieser Beruf gilt als absolut klimarelevant und ist daher gefragt wie nie. "Wir brauchen vor allem Leute, die Lust haben, etwas mit den Händen zu machen, etwas zu erreichen und dabei die Leidenschaft mitbringen, diesen Beruf und damit auch die Klimawende voranzubringen", bringt es Heiner Ahrens von der Firma Ahrens Haustechnik GmbH & Co. KG in Ottbergen auf einen Nenner.

Lehre im väterlichen Betrieb

Der 36-Jährige Heiner Ahrens ist 2017 in den Betrieb seines Vaters Josef als Geschäftsführer mit eingestiegen und leitet nun in vierter Generation das Familienunternehmen, das sich seit nunmehr 114 Jahren einen guten Namen rund um Wärme, Wasser und Luft gemacht hat. Das Team mit 16 Mitarbeitern sorgt dafür, dass in den Häusern der Region alles richtig fließt, läuft und heizt.

Heiner Ahrens allerdings hatte zunächst andere Berufswünsche. "Ich wollte am Anfang Rennfahrer werden und später Elektriker. Aber mit dem Strom, das war so eine Sache", erinnert sich der heutige Ingenieur lachend. Da er bereits mit zehn Jahren stets mit auf den Baustellen unterwegs war, lag die endgültige Entscheidung sozusagen nah. Der junge Mann lernte beim Vater Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, übrigens der letzte Auszubildende mit dieser Bezeichnung, die ja 2014 vom neuen Beruf Anlagenmechaniker abgelöst wurde. "Es war Fluch und Segen zugleich", erinnert sich Heiner Ahrens an seine Lehrzeit. Denn beim Mitarbeiter-Team gelte man als Sohn des Chefs schnell als "Spion". "Dabei wurde ich ganz bestimmt nicht bevorzugt, im Gegenteil", erinnert er sich. Heute lernen bei Ahrens Haustechnik sechs Auszubildende, darunter auch zwei Menschen mit Migrationsgeschichte, die nach Angaben des Chefs sehr motiviert sind und gute Arbeit leisten.

Doch Heiner Ahrens selbst wollte noch mehr: So folgte nach der Ausbildung das Fachabitur und anschließend das Studium in der Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik in Steinfurt. Den Studiengang "Technisches Management" schloss Heiner Ahrens anschließend mit dem "Master of Engineering" ab. "Das hat mich schon stolz gemacht, zeigt es doch, dass man im Handwerk Karriere machen kann", so der 36-Jährige. Die handwerkliche Ausbildung habe ihm während des Studiums sehr geholfen. "Das war für mich sehr wichtig, konnte ich doch von den praktischen Erfahrungen zehren."

Kein Tag gleicht dem anderen

Im Handwerk wie in den SHK-Berufen sei kein Tag wie der andere, keine Baustelle wie die andere, kein Auftrag wie der andere. "Wir sind schon sehr breit aufgestellt", bestätigt auch Seniorchef Josef Ahrens. Ob senioren- oder behindertengerechte Badezimmer, umweltschonende Heizsysteme, der Klimatisierung von Gebäuden und Wohnungen sowie optimales Smart-Home-Management, die Experten der Ahrens Haustechnik bieten Privat- wie Geschäftskunden ein weites Spektrum an Dienstleistungen an. "Und dafür brauchen wir Fachkräfte, die mit Leidenschaft und Kompetenz die Wünsche der Kunden und Kundinnen umsetzen können", betont Josef Ahrens. Kommunikation sei im Kundenkontakt ein wesentlicher Teil, schließlich sei man oft in intimen und sensiblen Bereichen im Zuhause der Menschen im Einsatz.

Und der Job sei echte Teamarbeit, man müsse sich aufeinander verlassen können. "Doch es ist doch auch schön, sich jeden Tag einen neuen Erfolg erarbeiten zu können?" Wenn Josef Ahrens durch die Straßen Höxters geht, schaut er auf die einzelnen Häuser und weiß: Da habe ich das gemacht, da habe ich jenes eingebaut, und da habe ich genau das installiert. "Das war meine Baustelle, und diese Arbeit habe ich gut erledigt, das berechtigt einen doch stolz darauf zu sein", animiert der Senior-Chef die jungen Leute, einmal ins Handwerk hineinzuschnuppern und dann vielleicht ihre Ausbildung genau dort zu beginnen. Und auch der Junior-Chef bestätigt den Wert einer handwerklichen Ausbildung und gibt die Empfehlung: "Man erarbeitet sich einen soliden Grundstock, mit dem man später alles machen und mit dem sich auch später in vielen Studiengängen weiterentwickeln kann." Ingenieur Heiner Ahrens, der heute als Geschäftsführer verantwortlich zeichnet, ist sich jedenfalls absolut sicher: "Ich würde es immer wieder so und nicht anders machen." gsa