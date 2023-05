Der Maler- und Lackierermeister Karl-Heinz Vorwerk legte vor sieben Jahrzehnten seine Meisterprüfung ab. Obermeister und Geschäftsführer der Innung Dortmund und Lünen gratulieren dem 93-Jährigem zum außergewöhnlichen Jubiläum.

Gratulation zum Jubiläum: (v.l.) Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind, Jubilar Karl-Heinz Vorwerk zusammen mit Tochter Susanne Vorwerk-Wedekind und Obermeister Matthias Behr. - © Maler- und Lackierer-Innung Dortmund und Lünen/Stefan Müller

Es ist ein seltenes Jubiläum: Der Dortmunder Karl-Heinz Vorwerk konnte jetzt auf die 70-jährige Wiederkehr seiner Meisterprüfung im Maler- und Lackiererhandwerk zurückblicken. Matthias Behr, Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Dortmund und Lünen und Innungs-Geschäftsführer Joachim Susewind besuchten aus diesem Anlass den 93-Jährigen in seiner Wohnung im Sonnenhof in Dortmund-Eving. Neben den Glückwünschen aller Innungsbetriebe überbrachten sie dabei auch eine Ehrenurkunde und ein Präsent des Handwerks.

"Unser Gewerk braucht herausragende Vorbilder wie Karl-Heinz Vorwerk", lobte Obermeister Matthias Behr in seiner Laudatio. "Sein Lebensweg zeigt uns allen, wie erfolgreich eine Karriere im Handwerk sein kann und dass man mit seinem Beruf bis ins hohe Alter hinein glücklich sein kann."

Der Weg zum Maler- und Lackierermeister

Vorwerk wurde 1930 in Kirchderne geboren. Noch während des Krieges, 1944, begann der damals 14-Jährige seine Lehre. "Zur Auswahl standen damals Maler oder Bergmann", erinnert sich der 93-Jährige. "Doch ich wollte lieber Maler werden." Nach der Lehre arbeitete er zunächst als Geselle, bildete sich dann fort und besuchte die Meisterschule.

Am 12. Februar 1953 schließlich legte er mit 23 Jahren vor der Handwerkskammer Dortmund seine Meisterprüfung ab. Schon am 1. Mai eröffnete er seinen eigenen Betrieb im Anbau seines Elternhauses in Dortmund-Kirchderne und wurde noch im Juli Innungsmitglied. Zu den klassischen Malerarbeiten wie Fassadengestaltung, Tapezieren und Streichen kam von Anfang an auch das Autolackieren hinzu, später sogar mit einer eigenen Lackkabine. Mit der Zeit wuchs das Unternehmen und wurde 1980 am Standort in Kirchderne um eine größere Werkstatt erweitert.

Nach 49 Arbeitsjahren im Ruhestand

Bis zu sechs Gesellen hatte das Familienunternehmen in seinen besten Tagen. Die Büroarbeit erledigte zumeist Ehefrau Gisela, die gelernte Buchhalterin war, und die Karl-Heinz Vorwerk im Oktober 1959 geheiratet hatte. Aus der Ehe ging seine Tochter Susanne hervor und 1991 konnte Karl-Heinz Vorwerk sogar stolz seinen Enkel Marvin in den Armen halten. Das war für ihn auch das Signal, über seinen eigenen Ruhestand nachzudenken. Nach 49 Arbeitsjahren ging er schließlich im Juli 1993 in Rente.

Der Betrieb wurde noch mehrere Jahre von seinem Altgesellen fortgeführt. 2014 schließlich, verkaufte Vorwerk auch sein Haus in Kirchderne und zog mit seiner Frau in den Sonnenhof in Eving, wo der heutige Witwer nun zusammen mit seiner Tochter sein Jubiläum feierte. gsa