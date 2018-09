27.09.2018

Illegale Beschäftigung auf dem Bau Schwarzarbeit: Warum es kaum zu hohen Strafen kommt

Schwarzarbeit ist auf dem Bau weiterhin ein großes Problem. Forderungen werden laut, dass Schwarzarbeit von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat eingestuft werden sollte. In der Praxis werden mögliche Bußgelder oft nicht eingefordert.

Von Jana Tashina Wörrle

Schwarzarbeit ist weiterhin ein Problem für das Baugewerbe. Leistungen von über 300 Milliarden Euro werden schätzungsweise in diesem Jahr in der Schattenwirtschaft erbracht.

Handwerksrechtliche Schwarzarbeit muss eine Straftat werden

Die Baubranche fordert ein strikteres Vorgehen gegen die Schwarzarbeit. Ist es aus Sicht des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes (ZDB) die viel zu geringe Zahl an Kontrollen auf den Baustellen, die dem Steuer- und Sozialversicherungsbetrug die Tore öffnet, so plädiert der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) ganz klar dafür, Schwarzarbeit endlich von einer Ordnungswidrigkeit zur Straftat hochstufen. Ein klares Signal sei nötig, denn die Schattenwirtschaft schade den gesetzestreuen Handwerksbetrieben, sagte BWHT-Hauptgeschäftsführer Oskar Vogel, erst kürzlich auf dem Netzwerktreffen "Wirtschaftsförderung zur Schwarzarbeitsbekämpfung".

Derzeit müssen diejenigen, die bei Kontrollen als Schwarzarbeiter enttarnt werden oder wer jemanden unangemeldet beschäftigt, nur mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen und – je nach Einzelfall – mit Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Doch derart hohe Bußgelder werden nach Ansicht des BWHT kaum fällig. "Wir vermuten, dass Bußgelder von vornherein eher niedrig angesetzt werden, damit der Schwarzarbeiter das Bußgeld gleich zahlt. Denn in diesem Fall fließt das gezahlte Bußgeld in die Kasse der Bußgeldbehörde", schreibt der Handwerkstag in einem Positionspapier mit Vorschlägen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit. Zahlt der Schwarzarbeiter hingegen erst nach einem Gerichtsverfahren, fließt das Geld in die Landeskasse und die Bußgeldbehörde, die den Ermittlungsaufwand hatte, geht leer aus. "Es ist klar, dass dies die Motivation der Bußgeldbehörden, adäquate Bußgelder zu erheben, nicht gerade fördert", heißt es zur derzeitigen Praxis.

Strafen und Bußgelder bei Schwarzarbeit Ordnungswidrigkeiten: Handwerkliche Schwarzarbeit Beispiele für möglich drohende Bußgelder – ja nach Einzelfall wird die Schwarzarbeit bewertet und eingestuft: Nichtanmeldung von Arbeitnehmern zur Sozialversicherung : Bußgelder bis zu 25.000 Euro

Bußgelder bis zu 25.000 Euro Rechtswidrige Gewerbeausübung : Bußgelder bis zu 50.000 Euro

Bußgelder bis zu 50.000 Euro Beauftragung mit Schwarzarbeit : Bußgelder bis 50.000 Euro Unter anderem wenn die Schwarzarbeit als Steuerhinterziehung oder Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen eingestuft wird bzw. dies überwiegt, ist sie bereits nach geltendem Recht als Straftat eingestuft. Details zu den möglichen Strafen und Bußgelder bei Schwarzarbeit können Sie hier nachlesen.>>>

Behörden zur Schwarzarbeitsbekämpfung sind chronisch unterbesetzt

Dieses Problem sieht auch der ZDB und begrüßt grundsätzlich jeden Vorschlag, der etwas gegen die Schwarzarbeit unternehmen möchte. Dass eine Hochstufung zur Straftat etwas bewirken kann, bezweifelt Rechtsexpertin Barbara Rosset vom ZDB allerdings. "Eine Straftat zieht eine Ermittlungspflicht nach sich. Da die Behörden aber auch an dieser Stelle chronisch unterbesetzt sind, wird es wohl oft dazu kommen, dass Verfahren eingestellt werden", sagt sie. Das brennendste Problem sei weiterhin, dass der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll das Personal fehlt, um die vielen Baustellen in Deutschland zu kontrollieren.

Zwar nehmen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufgrund der guten Beschäftigungschancen und der guten Konjunktur nach Berechnung von Wissenschaftlern in den letzten Jahren ab. Das Verhältnis von Schattenwirtschaft zu offizieller Wirtschaft reduziert sich einer Studie zufolge im neunten Jahr in Folge. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt soll einer Analyse des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz zufolge in diesem Jahr unter zehn Prozent auf 9,5 Prozent fallen (Vorjahr 10,1 Prozent). In der Schattenwirtschaft werden demnach 2018 laut der Schätzung Leistungen im Wert von 323 Milliarden Euro erbracht, fünf Milliarden Euro weniger als 2017.

Wie und wo kann man Schwarzarbeit anzeigen? Der Arbeitskreis "Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung in der Bauwirtschaft", an dem die drei Tarifvertragsparteien des Baugewerbes und Vertreter des Zolls und der mit der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung befassten Bundesministerien teilnehmen, hat ein Meldeformular entwickelt, mit dem Hinweise auf mögliche Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung gegeben werden können. In das Meldeformular sind die Kriterien aufgenommen worden, die der Zoll für seine Arbeit benötigt. Das Formular sieht vor, dass der Hinweisgeber Angaben zu seiner Person macht. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass das Formular auch anonym versandt werden kann und ebenso ernsthaft bearbeitet wird. Der Hinweisgeber soll so viele Informationen wie möglich über den beobachteten Sachverhalt mitteilen. Dabei kann er - soweit es ihm möglich ist - Angaben dazu machen, was ihm aufgefallen ist, wo gegebenenfalls Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung beobachtet wurde, wie lange dort schon gearbeitet wird und wie lange dort noch gearbeitet werden wird, wie viele Personen dort arbeiten, zu welchen Tageszeiten und an welchen Wochentagen gearbeitet wird oder welche anderen Firmen auf der Baustelle möglicherweise mitarbeiten. Der Meldebogen soll an das jeweils nächstgelegene Hauptzollamt gesandt werden. Hier kann man den Meldebogen herunterladen.>>>

Unter Schattenwirtschaft versteht man Schwarzarbeit – also zumeist Bezahlungen in bar ohne Rechnung und an der Steuer vorbei –, aber auch andere Formen der illegalen Beschäftigung. Deutschland liegt beim internationalen Vergleich des Schattenwirtschaftsvolumens mit 9,5 Prozent des offiziellen BIP im Mittelfeld ausgewählter Industrieländer.

Schwarzarbeit vor allem im Baugewerbe und Handwerk

Von Schwarzarbeit betroffen sind vor allem Baugewerbe und Handwerk - gefolgt von Gastronomie und haushaltsnahen Dienstleistungen. Schwarzarbeit hat Folgen für die Betriebe, die sich zu dem illegalen Vorgehen verleiten lassen und erwischt werden. Schädlich ist sie aber auch für diejenigen, die korrekt abrechnen und so einer Wettbewerbsverzerrung ausgeliefert sind. Immer wieder geraten dabei auch die derzeitigen Kontrollmechanismen in die Kritik.

Zuständig ist der Zoll bzw. die Abteilung "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" der Bundesbehörde. Zwar hat sie im vergangenen Jahr durch das Inkrafttreten das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) weitere Unterstützung bekommen – sowohl personell als auch durch neue IT-Technik. Doch da sie auch für die Kontrollen zu Einhaltung der Mindestlöhne zuständig ist, scheint dies nicht auszureichen.

Erst kürzlich hat auch die IG Bau eine bessere Personalausstattung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gefordert. Bundesweit gibt es nach Angaben der Gewerkschaft derzeit 7.200 Planstellen. Notwendig seien allerdings 10.000 Kontrolleure, fordert die IG Bau. Die für die kommenden drei Jahre geplante Personalaufstockung um 1.400 Stellen hält sie für zu gering.

Neues Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz seit 2017

Durch die Gesetzesänderung dürfen nun auch die Landesbehörden prüfen, ob auf einer Baustelle oder in einem Betrieb schwarz gearbeitet wird. Die Länder haben neue Kompetenzen bekommen, damit auch sie Mitarbeiter gezielt nach Ausweispapieren fragen dürfen. Zudem dürfen Zollbehörden nun auch Daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes abfragen und es gibt neue IT-Verfahren zur Vorgangsbearbeitung, damit die Ermittlungsverfahren schneller vonstattengehen.

Das Gesetz sieht außerdem Änderungen bei der Teilnahme von Ausschreibungen vor. So sind nicht mehr nur Bewerber für Bauaufträge von den Verfahren ausgeschlossen, die bereits mit Vorschriften zur Verhinderung von Schwarzarbeit in Konflikt gekommen sind, sondern auch diejenigen, die sich für Liefer- und Dienstleistungsaufträge bewerben.

Ob das neue Gesetz Verbesserung der Schwarzarbeitsbekämpfung bringt, kann der ZDB zur jetzogen Zeit noch nicht beurteilen.