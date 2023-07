Die EU-Politik diskutiert über eine neue Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD). Sie soll dafür sorgen, dass Gebäude energieeffizienter werden – per Sanierungspflicht für Altbauten. Diese trifft Hausbesitzer in Deutschland voraussichtlich weniger stark als derzeit oft vermutet. Ein Überblick zur aktuellen Lage und was Stand jetzt zu den neuen Pflichten bekannt ist.

Die EU-Politik arbeitet an einer Neufassung der Gebäudeeffizienzrichtlinie. Sie sieht eine Sanierungspflicht für Altbauten vor. - © Ingo Bartussek - stock.adobe.com

90 Prozent der Gebäude in Deutschland entsprechen nicht dem Energieeffizienzstandard EH55. Es ist der Standard, den Neubauten nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) im Minimum erfüllen müssen. Für Altbauten gibt es einen solchen Standard bisher nicht. Eine Einstufung in bestimmte Energieeffizienzklassen liefert bei ihnen nur der Energieausweis mit den Energieeffizienzklassen von A bis H. Der Standard EH55 entspricht der Einstufung "A".

Dass die meisten Altbauten keine EH55-Standards erreichen, wird und soll sich künftig auch nicht ändern. Verbessern müssen sie sich trotzdem, denn bei einem Teil von ihnen herrscht ein regelrechter Sanierungsstau. Jahrelang haben Gebäudeeigentümer dann nichts in eine bessere Gebäudehülle, ein neues Dach oder eine effizientere Heizung investiert und irgendwann sind diese auch einfach nicht mehr funktionstüchtig. Für diese Altbauten steht in Zukunft eine Sanierungspflicht an mit dem Ziel, dass sie auch energetisch besser werden müssen. Erreichen sie etwa nur das Niveau einer Klasse G oder gar H, müssen sie bis im Jahr 2030 aufsteigen in die Energieeffizienzklasse F. Das sieht die neue Europäische Gebäuderichtlinie (EPBD) vor, die gerade in der politischen Abstimmung ist.

Sanierungspflicht für Altbauten: Viele Details unklar

Viele Details sind darin noch ungeklärt und auch der Zeitplan, wann die Richtlinie tatsächlich in Deutschland in der Praxis Anwendung findet, steht noch nicht fest. Die Berichterstattung in den Medien deutet allerdings schon eine regelrechte Panikmache an, was da bald auf Hausbesitzer zukommt – und was Handwerksunternehmen umsetzen sollen.

Das entschärfen Experten aus der Baubranche schnell, wenn man sich mit ihnen die aktuellen Pläne anschaut. So sagt Michel Durieux vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), dass in der Regel vor allem solche Gebäude betroffen sein dürften, bei denen ohnehin in den nächsten 10 bis 15 Jahren Sanierungskosten anfallen. Außerdem räume die Richtlinie den Mitgliedstaaten zur Umsetzung einen Spielraum ein.

Von einer Sanierungs- bzw. Renovierungspflicht spricht aber auch er, denn diese Begriffe sind so in den aktuellen Gesetzesplänen enthalten. Und durchaus berechtigt, ergänzt Gisela Renner vom Bundesverband der Energieberater. "Der Klimawandel erzeugt Zeitdruck und wir müssen etwas tun", sagt sie. Doch auch sie relativiert die bisher feststehenden Vorgaben der EPBD. Kritik, dass diese nicht zu erfüllen seien, empfindet sie als übertrieben. Außerdem ist sie der Meinung, dass die neuen Sanierungspflichten mit neuen Förderprogrammen verknüpft werden müssen, so dass auch diejenigen mit einem engen finanziellen Spielraum die Vorgaben erfüllen können.

Michel Durieux weist in diesem Zusammenhang auf die Grundsätze hin, dem die Umsetzung der europäischen Vorgaben in nationales Recht folgt: Das seien Technologieoffenheit sowie die Wirtschaftlichkeit. "Dabei sind die nationalen Förderprogramme so auszurichten, dass Bauherren und Investoren nicht überfordert werden, vielmehr müssen Sanierungen wirtschaftlich attraktiv sein", erklärt er. Seiner Meinung nach bedarf es zum Erreichen der Klimaziele aber auch bedeutender finanzieller Unterstützungsangebote. Diese müssen langfristig angelegt sein, "so dass Investoren verlässlich mit den Angeboten planen und entscheiden können, wann und wie sie ihre Gebäude sanieren wollen."

Europäische Gebäuderichtlinie: So soll das Energieeffizienzniveau steigen Bis 2050 soll der gesamte Gebäudesektor in der Europäischen Union emissionsfrei sein und möglichst ohne fossile Energieträger auskommen. Das sind die Ziele, die die EU-Kommission in ihrem Vorschlag für die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie formuliert. Dabei setzen die EU-Politiker mit ihren Plänen an den Energieeffizienzklassen der Gebäude an, wie sie in Energieausweisen angegeben sind – von A bis H, wobei A die beste Energieeffizienzklasse darstellt. Schrittweise sollen alle Bestandsgebäude mindestens auf das Level der Klasse E verbessert werden. Konkret sehen die geplanten Stufen wie folgt aus: Bis 2027 sollen öffentliche Gebäude und Nichtwohngebäude so energetisch saniert werden, dass sie mindestens das Gesamtenergieeffizienzniveau F erreichen. Bis 2030 müssen sie das Effizienzniveau E aufweisen.

Wohngebäude sollen dagegen bis 2030 mindestens das Gesamtenergieeffizienzniveau F erreichen. Bis 2033 muss mindestens die Klasse E erreicht und entsprechend saniert sein.

Sanierungspflicht für Altbauten: EPBD mitten in den Trilogverhandlungen

Wie viele Gebäude in Deutschland von der Sanierungspflicht genau betroffen sein werden, kann derzeit noch niemand sagen. Viele Details der EPBD müssen noch ausgestaltet werden. Derzeit befindet sich die Richtlinie in den sogenannten Trilogverhandlungen der EU. Sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat haben ihre Positionen zum Vorschlag der Kommission vorgelegt – jetzt wird verhandelt. "Die Positionen weichen noch voneinander ab, insofern gilt es einen Kompromiss zu finden", berichtet der Energieexperte des ZDB. Noch ist also unklar, wann die EPBD in Kraft tritt. In jedem Fall muss die Richtlinie anschließend an die EU-Entscheidung in Deutschland noch umgesetzt werden. Dies erfolgt im GEG. Michel Durieux vermutet, "dass uns diese Debatte im kommenden Jahr bevorsteht."

Dann wird es auch darum gehen, die für Gebäude geltenden Energieeffizienzvorschriften unter den EU-Mitgliedstaaten anzugleichen. Bisher sind sie sehr unterschiedlich – genauso wie die Energieeffizienzniveaus in den einzelnen Ländern. Berichte darüber, dass es in Deutschland strengere Vorschriften geben wird, weil das Niveau hier im Vergleich zu anderen Ländern schon hoch ist, können zum jetzigen Zeitpunkt also als Spekulationen bezeichnet werden.

"Bei sehr schlecht gedämmten Häusern erreicht man schon mit kleinen Maßnahmen einen großen Fortschritt", sagt dazu Gisela Renner. Der Fortschritt betrifft sowohl die deutlich spürbaren Einsparungen durch sinkende Energiekosten nach einer Sanierungsmaßnahme, als auch das Energieeffizienzniveau des Gebäudes selbst und damit seine CO 2 -Einsparung. Länder mit vielen ungedämmten Häusern müssen ihren Bürgern deshalb auch keine allzu strengen Sanierungspflichten aufbürden und können dann trotzdem eine Verbesserung melden. Länder, in denen es nur wenig derartige Gebäude gibt, müssen andere Anstrengungen für das gleiche Ziel unternehmen. So lauten die kritischen Äußerungen.

Die Energieberaterin gibt allerdings zu bedenken, dass man die Diskussion nicht nur anhand der Stärke von Dämmschichten führen dürfe. Stattdessen sei bei einer Sanierung – egal ob Pflicht oder freiwillig – immer eine gewerkeübergreifende und unabhängige Energieberatung wichtig zu den möglichen technischen Lösungen genauso wie zu den aktuell vorhandenen Förderprogrammen.

Kosten einkalkulieren, die der Klimawandel langfristig verursacht

"Wir müssen individuell jedes Gebäude betrachten und zu nicht pauschal urteilen", sagt sie. Dass die EPBD in ihrer jetzigen Fassung keine Vorgaben enthält durch welche Maßnahmen das Energieeffizienzniveau angehoben werden soll, begrüßt sie deshalb sehr. Es sei jeweils eine Einzelfallentscheidung, wenn es Sinn machen und gleichzeitig wirtschaftlich sei soll. Das bekräftigt auch Michel Durieux: Da die Gebäude sehr unterschiedlich sind, sollte die Situation stets vor Ort beurteilt werden. "Dies erscheint sinnvoller, als versuchen zu wollen für alle Gebäude passende Vorgaben im Gesetz zu machen", sagt er und weist auf den sogenannten Sanierungsfahrplan, den Gebäudebesitzer bestenfalls zusammen mit einem Energieberater erstellen und damit die passenden Sanierungsschritte festlegen.

Die Energieberaterin erwähnt zudem, dass eine schlechte Energieeffizienz eines Gebäudes auch einen Wertverlust bedeute. Die im Energieausweis angegebene Energieeffizienzklasse werde beim Verkauf und der Vermietung immer wichtiger. Sie wünscht sich im Zusammenhang mit der neuen Europäischen Gebäuderichtlinie, dass die Diskussion viel sachlicher geführt werde – "mit konkreten Vorschlägen statt nur Kritik". Und sie gibt zu bedenken, dass man auch die Kosten mit in den Blick nehmen sollte, die der Klimawandel eventuell langfristig verursacht.