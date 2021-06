Schon einmal falsch getankt im Ausland? Das kann teuer werden. Wie Benzin und Diesel in den europäischen Ländern heißen, wo es 2021 den billigsten Sprit gibt und auf welche Oktanzahl man achten muss – Tipps, was es beim Tanken im Ausland zu beachten gilt.

Tanken im Ausland ist nicht immer einfach. Wenn die Fahrt ins Ausland geht, ist beim Tanken einiges zu beachten. Denn: Nicht selten bleiben Urlauber vor ihrem Ziel liegen, weil sie den falschen Kraftstoff tanken. Der falsche Kraftstoff im Tank kann teuer werden und die Reise vorschnell beenden. Richtig Tanken im Ausland – das muss man wissen.

Wichtige Tipps zum Tanken im Ausland

Vokabeln pauken

Bereits bei den Namen für Benzin und Diesel können erste Probleme beim Tanken entstehen. Landestypische Bezeichnungen können verwirren. So gilt es in Portugal zwischen Gasolina (Benzin) und Gasoleo (Diesel) zu unterscheiden. In Großbritannien gibt es Premium (Benzin) und Derv (Diesel).

Ein ausführlicher Überblick über die europäischen Bezeichnungen für Benzin und Diesel :

Super (95 Oktan/ROZ) Super Plus (98 - 100 Oktan/ROZ) Diesel Albanien Benzinë pa plumb Benzinë pa plumb diezel / gazoil Belgien Super benzine /sans plomb 95 sans plomb 98 / Benzine oncheloode Diesel / Gasol Bulgarien 95 Oktan 98 Oktan H Diesel Dänemark Blyfri 95 Blyfri 98 / nicht überall Diesel Estland 95 E 98 E Futura Diesel Finnland 95 E 98 E Diesel (Polttoöljyi) Frankreich sans plomb 95 sans plomb 98 Gasoil / Gazole / Diesel Griechenland Amoliwdi Wensina (Bleifrei / 95 Oktan) Amoliwdi Wensina 100 Oktan Diesel Großbritannien/ Irland Premium Unleaded Super Plus / Super Unleaded Diesel / Derv ( Diesel fuel/ Diesel oil) Irland Unleaded petrol Diesel Island Blýlaust bensín Diesel Italien Benzina senza piombo, benzina verde benzina senza piombo 98 / benzina verde plus Gasolio / Diesel / carburante Diesel Kroatien Super / Eurosuper 95 Super Plus / Eurosuper Plus 98 Dizel / Diesel / Eurodiesel Lettland 98 E Futura Diesel Litauen 98 E Futura Diesel Luxemburg Essence sans plomb / Super Bleifrei Super Plus / 98 Oktan Diesel Malta Premium Unleaded Super Unleaded Diesel /Kerosene Niederlande Super benzine oncheloode Super 98 Diezel Norwegen Blyfri 95 Blyfri 98 Diesel / Diesel avgiftsfri Österreich Super (Bleifrei) Super Plus Diesel Polen Benzyna bezolowiowa 95 Benzyna bezolowiowa 98 ON / Olej Napedowy Portugal Gasolina sem chumbo 95 Gasolina sem chumbo 98 / Super com aditivo Diesel / Gasóleo Rumänien Benzina Super Benzina Super Plus Motorina Schweden Bensin 95 / Blyfri 95 Bensin 98 / Blyfri 98 Diesel Schweiz * Super Super Plus Diesel Serbien Super / Eurosuper 95 Super Plus / Eurosuper Plus 98 Dizel / Diesel / Eurodiesel Slowakei Natural 95 Natural 98 Nafta Slowenien Eurosuper 95 Eurosuper 98 Nafta / Diesel Spanien Gasolina sin plomo 95 Gasolina sin plomo 98 Gasóleo / Diésel / Aceite Diésel Tschechien Natural 95 Natural 98 Nafta Türkei Kursunsuz / Super (95) Super Plus (98) Mazot / Dizel / Eurodiesel Ungarn Szuper Benzin Szuper Plusz / 98 Oktan Diesel / Dizel Weissrussland рэгуляр / premium супер / super дизельного топлива / dizielnoho topliva Zypern ** Premium Unleaded Super Unleaded Diesel

Auf die Oktanzahl achten

Wem das Vokabelpauken zu anstrengend ist, der kann es sich einfacher machen, indem er auf die Oktanzahl des jeweiligen Kraftstoffs schaut. Bei 91 Oktan handelt es sich um Benzin, Super hat einen Wert von 95 und Super Plus sogar 98. Dieselmotoren fahren mit 50 Cetan, ältere Modelle auch mit 40. Aber Vorsicht: In manchen osteuropäischen Ländern hat Super -Benzin lediglich einen Oktanwert wie bei uns das Normalbenzin. Hier gilt es sich also im Vorfeld zu informieren.

Tanken im Ausland: Auf Marken-Tankstellen setzen

Moderne Motoren sind extrem empfindlich. Bereits auf kleinere Verunreinigungen können sie mit einem Stottern reagieren. Im Urlaub wird dann schnell die vermeintlich schlechtere Spritqualität dafür verantwortlich gemacht. Dabei unterliegen Benzin und Diesel europaweit festen Normen, die scharf kontrolliert werden.

Allerdings kann sich der Transport auf die Qualität auswirken. Kleinere Tankstellen nutzen häufig wechselnde Speditionen, die in ihren Tanklastern mitunter auch andere Flüssigkeiten als Benzin und Diesel transportieren. Reste davon können in die Erdlager der Tankstellen gelangen und für Motorprobleme beim Auto sorgen. Aus diesem Grund ist es ratsam, im Urlaub auf Marken-Tankstellen zu setzen und in größeren Orten zu tanken. Hier wird mehr Sprit umgeschlagen, was die Gefahr verunreinigten Kraftstoffs minimiert.

Achtung: Hamsterkäufe sind verboten

Gerade wenn man ins osteuropäische Ausland fährt, sind die Spritpreise sehr günstig. Dies verleitet dazu, nicht nur den Tank randvoll zu befüllen, sondern auch noch den ein oder anderen Reservekanister. Innerhalb der EU dürfen allerdings nur bis zu 20 Liter Benzin aus dem Ausland eingeführt werden, bei größeren Mengen ist eine Mineralölsteuer fällig. Bei Nicht-EU-Ländern muss der Sprit generell verzollt werden.

Spritpreise in Europa: In diesen Ländern kann man günstig tanken

Bei den Spritpreisen gibt es in Europa durchaus große Unterschiede. Es kann sich also lohnen, vor dem Urlaub oder der Dienstreise die Benzinpreise auf der Reiseroute oder am Ziel zu vergleichen.

Wo gibt es in Europa günstigen Sprit?

Günstig ist es vor allem in den östlichen Nachbarländern, aber auch in Luxemburg und Österreich kann man beim Tanken sparen. In Italien, Belgien, Niederlande und Dänemark sind die Spritpreise dagegen teurer als in Deutschland.

In allen Ländern kann es jedoch zu starken regionalen Schwankungen kommen. Tankstellen auf Autobahnen sind etwa im Ausland ebenfalls immer teurer. Es macht also einen Unterschied, ob ein Fahrer auf dem Weg an die Adria auf dem Brenner oder in einem der Seitentäler tankt.

Übersicht: Hier gibt es den billigsten Sprit

Einen Echtzeit-Überblick über die Durchschnittspreise aller europäischen Länder gibt es beim ADAC und beim Automobilclub von Deutschland (AvD) .

Die aktuelle Übersicht der Kraftstoffpreise in den Reiseländern (aufsteigend nach dem Dieselpreis sortiert)

Land Super Diesel Polen 1,16 1,14 Luxemburg 1,30 1,18 Slowenien 1,19 1,24 Tschechien 1,25 1,15 Österreich 1,25 1,19 Spanien 1,17 1,08 Ungarn 1,23 1,23 Deutschland 1,51 1,33 Kroatien 1,37 1,32 Griechenland 1,61 1,33 Großbritannien 1,47 1,51 Dänemark 1,71 1,48 Niederlande 1,79 1,40 Italien 1,63 1,49 Frankreich 1,54 1,42 Belgien 1,54 1,49 Schweiz 1,52 1,61

*Quelle: TCS/ADAC, Stand: 19.05.2021, Preisangaben in Euro.

Ein Umweg lohnt sich

Manchmal kann sich bei der Anreise sogar ein kleiner Umweg lohnen, etwa wenn auf dem Weg nach Frankreich Luxemburg passiert wird. "Ein Abstecher von mehr als 50 Kilometer wird sich aber nur selten rechnen", heißt es beim ADAC. Der Automobilclub warnt außerdem davor, den Tank wegen des günstigen Sprits, der hinter der Grenze wartet, fast leer zu fahren. Das Problem: Das Tankstellennetz kann dort nämlich dünner sein und im Ausland liegen bleiben aufgrund eines leeren Tanks, kann je nach Land echten Ärger geben.

Eine sinnvolle Hilfe: Die Spritpreis-App

Wer im Ausland in mehreren Regionen tanken muss, für den ist die Installation einer Spritpreis-App empfehlenswert. Allerdings gibt es die Apps nur für bestimmte Länder, etwa für Österreich und Dänemark. Allerdings: Während in Deutschland die Markttransparenzstelle viele solcher Apps mit aktuellen Preisdaten versorgt, sind die Daten im Ausland nicht unbedingt verlässlich.

Tanken in den USA funktioniert ganz anders

Wer das europäische Ausland verlässt und beispielsweise auf einem Roadtrip in den USA seinen Mietwagen tanken will, muss sich an der Tankstelle auf ganz andere Abläufe einstellen. In manchen Bundesstaaten der USA dürfen Autofahrer überhaupt nicht selbst tanken. Das sind die Besonderheiten beim Tanken in den USA:

Wo ist es in den USA verboten selbst zu tanken?

In den US-Bundesstaaten New Jersey und Oregon ist es gesetzlich verboten, selber zu tanken. Dies hängt mit den Brandschutzbestimmungen zusammen. In Oregon sollen der Wald und Häuser aus Holz vor "Tank-Amateuren" geschützt werden. Das Tanken übernimmt ein Tankwart. Der Vorteil: Neben dem persönlichen Service für den Kunden, sichert dies auch zahlreiche Jobs.

Jedoch gibt es in Oregon gesetzliche Ausnahmen. In Countys mit weniger als 40.000 Einwohnern ist es an einigen Tankstellen möglich, selber zu tanken – jedoch nur zwischen 18 und 6 Uhr morgens.

Erst zahlen, dann tanken

In allen Bundesstaaten der USA ist an der Tankstelle etwas anders als in Deutschland: Die Zahlung erfolgt vor dem Betanken des Fahrzeugs. Hat der Kunde bar mehr gezahlt, als die Tankfüllung kostet, bekommt er an der Kasse anschließend den Differenzbetrag zurück. "Dabei sollten Touristen auf die angegebenen Preise achten", rät Bernd Krammer von der Webseite USA-Reisetipps.net. Häufig ist die Zahlung mit Bargeld günstiger als der Preis bei Kartenzahlung.

Probleme mit Kreditkartenzahlungen

Einige Tankstellen verlangen bei Zahlung per Kreditkarte einen ZIP-Code, also die Eingabe einer Postleitzahl. Doch nicht jede US-Tankstelle akzeptiert ausländische Postleitzahlen. Alternativ funktioniert an den meisten Tankstellen die Zahlung mit einer Maestro-Karte. Dafür muss zunächst die Taste "Debit" ausgewählt werden, ehe man den PIN-Code eingibt. Nach Bezahlung wird die Zapfsäule zum Tanken freigeschaltet.

Billige Spritpreise in Deutschland: Autofahrer sollten abends tanken

Wer sein Auto vor der Reise noch in Deutschland tanken möchte, sollte auch hierzulande die Spritpreise vergleichen. Denn: das Vergleichen lohnt sich. Vor allem am Abend fällt der Spritpreis deutlich. Allerdings gibt es zwischen den einzelnen Tankstellen deutliche Unterschiede und auch in den Bundesländern zeigen sich spürbare Schwankungen. Darauf sollte man beim Tanken in Deutschland achten:

Allgemein kostet ein Liter Diesel in Deutschland im Mai 2021 durchschnittlich 1,33 Euro. Super Benzin (E5) liegt aktuell bei 1,51 Euro. Die niedrigsten Benzinpreise gibt es aktuell etwa in Bayern, Berlin und Rheinlandpfalz. Die höchsten Preise zahlen die Autofahrer in Thüringen. (Echtzeitstand vom 21.06.2021).

Genau diese Preisunterschiede zwischen den Tankstellen sollten Autofahrer konsequent nutzen und vorher die Preise in den einzelnen Bundesländern vergleichen.

Hier die Tankstelle mit den günstigsten Spritpreisen finden.

Sprit am frühen Abend am billigsten

Zudem sollten Autofahrer in Deutschland möglichst zwischen 15 und 17 Uhr oder zwischen 19 und 22 Uhr tanken. In dieser Zeit sind laut des ADAC die Preise bundesweit im Tagesverlauf am niedrigsten. Die mit Abstand teuerste Zeit zum Tanken im 24-Stunden-Verlauf ist morgens zwischen 6 und 9 Uhr, aber auch zwischen 12 und 15 Uhr und zwischen 17 und 19 Uhr liegen die Preise höher als am restlichen Tag. dhz