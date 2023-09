Die Produktion des Renault Twizy – der auch als Mini­transporter verfügbar ist – wird im September 2023 eingestellt. Ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

Klein, aber oho: Für gewerbliche Einsätze wurde beim Twizy der Rücksitz durch ein Ladeabteil ersetzt. - © Renault

Der Renault Twizy gilt dank seines mit dem Red Dot Award ausgezeichneten Designs als Hingucker. Doch ob­wohl der kompakte City-Flitzer immer noch neugierige Blicke auf sich zieht, will Renault in diesem Monat die Produktion einstellen. In einer Zeit, in der immer mehr dieser Microcars die Innenstädte erobern, wird der Urahn dieser Fahrzeuggattung vom Hersteller ausrangiert – Zeit für eine Rückschau.

Vorgestellt als Konzeptfahrzeug auf der IAA 2009 ging der Elektro-Zweisitzer zwei Jahre später leicht verändert in die Serienproduktion. Die Vision des Herstellers war ein Mobil, das die Vorteile von Auto und Motorroller in sich vereint.

Der Twizy sollte emissionsfrei, leise und agil wie ein Roller durch enge Gassen kurven, dabei aber mit vier Rädern, Pedalen und Lenkrad so komfortabel wie ein Pkw zu fahren sein. Da Fahrer und Beifahrer hintereinander platziert wurden, ließen sich die Maße des Gefährts auf 2,3 m Länge und 1,2 m Breite reduzieren, so dass der Twizy auf eng­stem Raum parken kann. Neben der Standardausführung mit 17 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gab es auch eine Variante mit 10 PS und 45 km/h, die mit dem AM-Führerschein ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden durfte.

Twizy als Minitransporter: Laderaum statt Rücksitz

Im Jahr 2013 schob Renault sogar eine Cargo-Version nach, bei der auf den Rücksitz verzichtet wurde. Stattdessen verwandelte ein 156 Liter fassender Laderaum mit abschließbarer Heckklappe den Twizy in einen Mini­transporter. Der stieß auch im Handwerk auf Interesse, zumal sich der Flitzer bestens als Werbeträger eignete. Selbst die Wuppertaler Feuerwehr und die Bonner Polizei rüsteten ihren Fuhrpark mit einem Twizy aus.

Bis Juni dieses Jahres hat Renault nach eigenen Angaben den Twizy weltweit 33.340 mal verkauft, rund 6.000 davon nach Deutschland. Inzwischen befindet sich das Minimobil auf der Zielgeraden. Aber ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern. Er soll unter der neuen Marke Mobilize erscheinen und Renault beim Einstieg in das Carsharing helfen. ste