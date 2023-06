Wer später einmal Bäcker, Schreiner oder Elektriker werden möchte, der sollte schon in der Schule viel übers Handwerk lernen. Das Portal "Handwerk macht Schule" unterstützt Lehrer dabei ihre Schüler für Handwerksberufe zu begeistern und stellt kostenfreie Materialien zur Verfügung. Aktuelle Nutzerzahlen zeigen ein großes Interesse.

Über 200 Materialien stehen Lehrkräften aller Schulformen kostenlos in dem Portal "Handwerk macht Schule" zur Verfügung. - © Studio Romantic - stock.adobe.com

Seit einem Jahr ist das Portal "Handwerk macht Schule" online. Die bisherigen Zahlen bestätigten sowohl den Erfolg des Portals als auch den Bedarf von Lehrkräften aller Schulformen nach aktuellen, praxis- und lehrplannahen Materialien rund um die Themen des Handwerks, so der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Laut Angabe des Verbands wurde das Portal bislang von knapp 40.000 Nutzern fast 100.000 Mal besucht.

Warum werden Haare grau? Was hat Nachhaltigkeit mit dem Handwerk zu tun? Was sind Biokraftstoffe? Das sind nur einige der ausgewählten Themen der über 200 kostenfreien Unterrichtsmaterialien im Portal. Das seit Mai 2022 bestehende Portal stellt Lehrkräften von der Grundschule bis zum Gymnasium lehrplanorientierte digitale Lehr- und Lernmaterialien bereit, die unmittelbar im Fachunterricht eingesetzt werden können. Ziel ist es, die thematische Vielfalt des Handwerks aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass im Handwerk gute Zukunftschancen stecken. Nach einem Jahr wurden rund 74.000 Mal Materialien heruntergeladen.



Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks zeigt sich begeistert

"Lehrkräfte und vor allem deren Schülerinnen und Schüler in allen Fächern auf Themen des Friseurhandwerks aufmerksam zu machen ist uns ein wichtiges Anliegen. 'Handwerk macht Schule' bietet uns die Gelegenheit dazu, deswegen sind wir dabei", so die ZV Präsidentin Manuela Härtelt-Dören. Das Angebot von "Handwerk macht Schule" gehe weit über eine Berufsorientierung im engeren Sinne hinaus, die im Schwerpunkt die Vorstellung von Berufsbildern in den Mittelpunkt stellt. Regelmäßig kommen im Portal neue Lehr- und Lernmaterialien hinzu.

Beteiligte Verbände

Anbieter der Plattform "Handwerk macht Schule" ist der Deutsche Handwerkskammertag. Zudem sind am Projekt, neben dem ZV, auch die folgenden Verbände beteiligt:

Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk,

der LandBauTechnik Bundesverband e.V.,

Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und der

Zentralverband Sanitär Heizung Klima

