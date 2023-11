Immer mehr Bankfilialen schließen, klassische Postämter gibt es gar nicht mehr: An ihre Stelle treten zunehmend kleine Läden, in denen man Geld abheben oder Pakete aufgeben kann. Lohnt sich das für Bäcker, Metzger, Textilreiniger oder Friseure? Und wie startet man ein solches Nebengeschäft? Die Deutsche Handwerks Zeitung hat sich umgehört.

Erst vor ein paar Tagen sorgte die Ankündigung der Postbank für Protest bei der Gewerkschaft verdi. Fast die Hälfte der Filialen soll geschlossen werden. Die Postbank geht mit ihren Plänen allerdings den Weg, den so gut wie alle Banken derzeit gehen. Sie schließen Filialen und bauen Geldautomaten ab. Der Trend zum Onlinebanking und das vermehrte bargeldlose Bezahlen machen deren Verfügbarkeit zwar für viele Menschen mittlerweile überflüssig. Dennoch gibt es viele – vor allem Ältere –, die nicht ganz auf Bargeld und vor allem den analogen, direkten Service und die Beratung verzichten möchten.

Ähnlich sieht es bei der Post aus. Zwar hat die Deutsche Post selbst und auch das dazugehörige Unternehmen DHL schon lange kein Monopol auf das Versenden und Zustellen von Paketen und Päckchen. Und es haben sich mittlerweile auch viele andere Versandhandelsfirmen etabliert. Dennoch mag es den ein oder anderen geben, der den Gang zur Post vermisst – sei es für das klassische Weihnachtspäckchen oder die Briefmarken für die Grußkarten zu den Feiertagen.

Doch auch hier zeigt die Entwicklung einen Trend weg vom einst klassischen Weg. Weg vom Postamt, das es als solches ja schon seit vielen Jahren kaum mehr gibt. Das Post-Geschäft übernehmen heute ausschließlich Postfilialen, die in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken oder auch bei Handwerksbetrieben wie Bäckern, Fleischern, Friseuren oder Reinigungen mit untergebracht sind. Ähnlich macht das auch die Konkurrenz – wie Hermes, UPS, GLS, Dpd und Co. Und noch mehr, denn auch den Service des Bargeldauszahlens übernehmen diese Geschäfte mittlerweile oftmals für die Banken bzw. die geschlossenen Bankfilialen. So werden auch immer mehr kleine Handwerksbetriebe zu Mini-Bankfilialen und Paketshops.

Bankfilialen schließen – immer mehr alternative Orte zum Geldabheben

Die Anzahl der Kreditinstitute sowie die von diesen betriebenen Zweigstellen ist nach Angaben der Deutschen Bundesbank bereits seit mehreren Jahren rückläufig. So belief sich der Bundesbank-Statistik zufolge die Anzahl der Zweigstellen zum Jahresende 2022 auf 20.446, während es zum Jahresende 2019 noch 26.667 waren.

Dennoch heben viele Menschen allerdings Bargeld ab und der Trend zum Online-Banking und bargeldlosen Bezahlen allein fängt die Entwicklung nicht ab. Stattdessen geschieht dies an sogenannten alternativen Bargeldbezugspunkten. Dabei handelt es sich in der Regel um Auszahlungen an Ladenkassen über das sogenannte Cash-Back-Verfahren. Dieses findet gemäß der regelmäßig erhobenen Zahlungsverhaltensstudie der Bundesbank immer mehr Verwendung. So haben 34 Prozent der Befragten im Jahr 2021 bereits angegeben, über die Ladenkasse Bargeld zu beziehen. Im Jahr 2017 waren es noch 23 Prozent. Der Anteil des Bargelds, das an der Ladenkasse abgehoben wird, macht acht Prozent an den jährlichen Gesamtabhebungen aus und hat sich laut Bundesbank seit 2017 vervierfacht.

Neben dem Cash-Back-Verfahren, bei dem die Abhebesumme auf 200 Euro begrenzt ist, gibt es außerdem das sogenannte Cash-in-Shop-Verfahren. Dieses ist unabhängig von einem Einkauf, findet dennoch in Läden, Tankstellen und an anderen derartigen Orten statt. Aber es bedarf anderer Vertragsbestimmungen zwischen Händlern und Banken und es ist nicht so weit verbreitet. Dabei sind Aus- sowie Einzahlungen in unbegrenzter Höhe möglich, aber das Verfahren wird nur für Kunden bestimmter Kreditinstitute angeboten.

Eine weitere Erhebung der Bundesbank zeigt außerdem, dass es in Deutschland im Jahr 2021 insgesamt 27.795 Standorte von alternativen Bezugsmöglichkeiten für Bargeld gab, dass dort also Auszahlungen über Cash-back oder Cash-in-Shop möglich waren. Rechnerisch standen somit den Bürgerinnen und Bürgern je 10.000 Einwohner etwa drei alternative Abhebeorte zur Verfügung.