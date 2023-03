Ob klassisch am Laptop oder mobil auf dem Smartphone: Ab sofort können mit "Der MeisterTrainer" alle Handwerkskammern, Bildungsverantwortlichen und Meisterschüler insgesamt 97 Lernvideos für die Teile drei und vier der Meisterprüfung erwerben.

Das digitale Bildungsangebot "Der MeisterTrainer" wurde mit Lernvideos ergänzt, die insgesamt eine Laufzeit von 500 Minuten umfassen. Somit bildet die Plattform eine ideale Ergänzung zu den Inhalten des bundesweiten Standard-Lehrwerks "Handwerker-Fibel" sowie den Meistervorbereitungskursen. Insbesondere für audiovisuelle Lerner könnten die Videos ein optimales Lernmittel zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung darstellen.

Mit den audiovisuellen Lerneinheiten können Anbieter von Meistervorbereitungskursen zielgerichtet ihr digitales Weiterbildungsangebot für die Teile drei und vier der Meisterprüfung ergänzen. Problemlos lassen sich die Lernvideos auf die jeweilige Online-Lernplattform der Kursträger, wie z. B. Ilias aufschalten und modular abrufen. Dozentinnen und Dozenten können die Lernvideos beispielsweise zur Einführung in ein neues Thema verwenden. Die Videos lassen sich pausieren und vorspulen, sodass Themen umfänglich erörtert werden können sowie auf Fragen der Meisterschüler eingegangen werden kann.

Die Videos sind dahingehend erstellt, dass komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge mit Hilfe von digitalen Texten, Grafiken und Animationen besser nachzuvollziehen sind. Das Handlungsfeld "Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen" umfasst insgesamt 22 Videos von den Themen "Aufbau der Bilanz" bis zum "Urheberrecht". Für den vierten Teil der Meisterprüfung sind insgesamt 32 Videos angelegt, die alle vier Handlungsfelder umfassend abdecken.

Meisterschülerinnen und Meisterschüler können das Lernangebot "Der MeisterTrainer" zum Selbststudium als optimale Ergänzung zu den Meistervorbereitungskursen verwenden. Das Lernformat ist optimiert für Smartphones und ermöglicht dadurch das Lernen der Inhalte in den Pausen auf der Arbeit oder unterwegs. Die Lerninhalte sind abgestimmt auf die schriftlichen Prüfungen. Mit dem Verbund aus Meistervorbereitungskurs, "Handwerker-Fibel" und "Der MeisterTrainer" können sich angehende Meister intensiv auf die Prüfungen vorbereiten. gsa

Bei Interesse an diesem digitalen Weiterbildungsangebot wenden Sie sich per E-Mail an Achim Sacher (Achim.Sacher@holzmann-medien.de). Weitere Informationen zum Produkt finden Interessierte hier.