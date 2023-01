Vorsicht bei Anrufen von angeblichen Energieberatern. Die Handwerkskammer Düsseldorf warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Auch andere Regionen könnten bald betroffen sein.

Immer wieder geben sich Betrüger als Handwerker aus und dringen in fremde Wohnungen ein. Aktuell läuft eine neue Masche im Zusammenhang mit den steigenden Energiepreisen. - © Svitlana - stock.adobe.com

Energieberater sind in letzter Zeit sehr gefragt. Viele Hauseigentümer, aber auch Mieter wollen ihre Energiekosten senken und suchen daher Rat bei den Experten. Das hat nun leider Betrüger auf die Idee gebracht, sich als Energieberater auszugeben.

Die Handwerkskammer Düsseldorf warnt aktuell vor einer solchen Betrugsmasche. In mehreren Fällen nutzten Betrüger, die Nöte von Mietern und Hauseigentümern angesichts explodierter Energiepreise aus. Die Täter geben sich bei der neuen Masche telefonisch als Energieberater der Handwerkskammer aus und bieten einen Vor-Ort-Termin an.

"Mitarbeitende der Handwerkskammer melden sich grundsätzlich nicht von sich aus in den Haushalten", informiert Alexander Konrad von der Handwerkskammer Düsseldorf. Vor allem in bergischen Städten wie Remscheid und Solingen sind der Polizei in den letzten Wochen gehäuft Diebstahlsmeldungen eingegangen teilt die Handwerkskammer mit. Auch umliegende Regionen wie das Ruhrgebiet und der Niederrhein seien betroffen. "Die Tatortregionen solcher Maschen wechseln allerdings bekanntlich schnell“, warnt Konrad. Daher könnten die Betrüger auch bald in anderen Bundesländern tätig werden.

So läuft die Tat vor Ort ab

Der Tatablauf glich dabei stets folgendem Muster: Ein vorgeblicher Energieberater lenkt die türöffnende Person ab, lässt Wasserhähne aufdrehen; ein Komplize kontrolliert in einem anderen Raum angeblich den Verbrauch.

"Auch stehen weder Handwerkerinnen und Handwerker urplötzlich in der Tür, um eine Energieberatung anzubieten", so Konrad.

Wer das sehr sinnvolle Angebot einer Energieberatung in Anspruch nehmen möchte, soll sich laut Handwerkskammer direkt an die Fachbetriebe vor Ort wenden. jes