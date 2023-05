Ohne Wurstpelle und ohne Wurstclip bleibt so manche Wurst nicht in Form. Bisher galten sie deshalb als Teil des Nettogewichts. Das sehen Eichämter allerdings manches Mal anders. Nun landete ein Fall vor Gericht und das Urteil ändert die bisherige Lage. Eine neue Diskussion über das Nettogewicht startet.

Was gehört zum Nettogewicht beim Abwiegen von Wurst? Diese Frage beschäftigt nicht nur Eichämter, sondern auch die Richter des Verwaltungsgerichts Münster. - © contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Noch ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Münster nicht rechtskräftig und es bleibt abzuwarten, ob sich der betreffende Wursthersteller über den Rechtsweg dagegen wehrt. Da allerdings eine Behörde der Kläger war und da sie erst einmal Recht bekommen hat, startet nun eine neue Diskussion in der Fleischer-Branche über das Nettogewicht und was alles beim Abwiegen von Wurst und Fleischereiprodukten abzuziehen ist.

Ende März haben die Richter in Münster ein Urteil gesprochen. Als Reaktion darauf hat der Deutsche Fleischer-Verband ein Rundschreiben an seine Mitglieder verfasst, das über den Fall und seine Folgen aufklärt. Zwar ging es darin um einen Wurstproduzenten, der ausschließlich verpackte Ware herstellt und verkauft, dennoch sieht der Verband mögliche Folgen für das Fleischerhandwerk. So hat das Verwaltungsgericht Münster entschieden, dass nicht essbare Wurstclipse und Wursthüllen bei der Bestimmung des Nettogewichts von Lebensmitteln nicht berücksichtigt werden müssen. Sie sind laut Urteil also abzuziehen und zählen nicht zum Nettogewicht hinzu.

Nettogewicht: Wurstclipse und Wursthüllen abziehen oder mitwiegen?

Als wichtige Bedingung gilt dafür allerdings, dass es sich um künstliche Bestandteile handelt und nicht um natürliche wie etwa ein natürlicher Darm, der als Wurstpelle dient und auch mitgegessen werden kann. Diese Bedingung sehen die Richter als bedeutender an als die Voraussetzung, ob ein Clip oder eine Pelle der Wurst ihre Form gibt. Nach Angaben des DFV galten formgebende Bestandteile bislang als Teil des Nettogewichts. Doch das könnte das Urteil ändern, in dem ein Eichamt sich gegen die bisherige Praxis wendet. Laut Verband sahen das bereits mehrere Eichämter anders.

Mit seiner Entscheidung beruft sich das Gericht auf die europäische Lebensmittelinformations-Verordnung und sieht diese als höherrangiges Recht an, das hierbei heranzuziehen sei. Denn diese Verordnung definiert aus Sicht des Gerichts, dass nur das Lebensmittel und mithin nur Verzehrbares bei der Nettofüllmenge zu berücksichtigen sei – egal, ob dies formgebend ist oder nicht. Im Urteil heißt es außerdem, dass die bisherige Richtlinie zur Füllmengenprüfung keine bindende Vorschrift sei.

Diskussion zum Nettogewicht: Noch viele offene Fragen

Dennoch ist nach Angaben des DFV durch das neue Urteil, das auf Fertigverpackungen abzielt, nicht klar, ob und welche Folgen es auf den Bedienverkauf ergeben. So laufe die Diskussion um die Frage, welche Bestandteile für das Nettogewicht tatsächlich abzuziehen sind, nach Aussage von Thomas Trettwer vom DFV schon einige Jahre – besonders intensiv seit der Überarbeitung der Fertigpackungsverordnung in den Jahren 2020 und 2021. "Es gibt viele offene Fragen und unterschiedliche Auffassungen auf die auch das Verwaltungsgericht nun eingeht", sagt der Justiziar.

Er erwähnt nochmals die Frage danach, ob es sich um natürliche Bestandteile wie einen Knochen handelt, dessen Gewicht nicht abzuziehen sei. Anders sei es bei künstlichen Wursthüllen, für die das Gericht nun festgelegt habe, dass sie nicht zum Nettogewicht hinzuzuzählen seien. "Dann muss das dann auch für eine künstliche Käserinde gelten, aber dazu möchte das Gericht sich nicht äußern", gibt Trettwer als Argument an.

Zur aktuellen Lage sagt der Rechtsexperte: "Jetzt gibt es das erste ernstzunehmende Urteil zum Thema. Damit ist zu erwarten, dass die Auseinandersetzung weitergeht und dass einige Eichämter das Thema erneut aufgreifen."

Nettogewicht: Verbraucher hat einen Blick auf die Bedientheke

Da im Fleischerhandwerk der Großteil der Fleisch- und Wurstwaren direkt über die Theke abgegeben und damit beim Verkauf abgewogen werden, wird sich laut Trettwer die Angelegenheit in der Praxis auf wenige mögliche Sachverhalte erstrecken. Dann nämlich nur, wenn Waren verpackt angeboten werden. In der Praxis können Wurstclipse einerseits direkt entfernt werden vor dem Abwiegen. Andererseits muss man auch berücksichtigen, dass es technisch sehr schwierig sein dürfte, eine künstliche Wursthülle etwa beim Aufschnitt abzuziehen. "Das dürfte sich auch kaum auf den Preis auswirken", so der Justiziar.

In der Stellungnahme weist der Verband auch darauf hin, dass das Gericht eine unterschiedliche Schutzwürdigkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkauf von Fertigpackungen und beim Einkauf an Bedientheken anerkenne. "Während sich der Verbraucher bei Fertigpackungen auf die Gewichtsangaben verlassen können muss, kann er das Verwiegen und das Messergebnis beim Bedienverkauf an Ort und Stelle beobachten und anerkennen", heißt es darin.