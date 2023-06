Ab 2024 gilt die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie verpflichtet Tausende von Unternehmen, verstärkt zu dokumentieren, wie nachhaltig sie aufgestellt sind. Die meisten Handwerksbetriebe werden von dieser Pflicht nicht betroffen sein. Doch es kann sich lohnen, dennoch einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen – das ist einfacher, als viele denken.

Einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen, ist im Handwerk keine Pflicht und auch künftig kommt sie auf die wenigsten Betriebe zu. Dennoch bieten derartige Transparenzberichte Vorteile für kleine Firmen. - © Song_about_summer - stock.adobe.com

Nachhaltigkeitsberichte waren bisher eher ein Thema der großen Konzerne. Doch mit der neuen, erweiterten EU-Richtlinie rückt es auch näher ans Handwerk heran. Sie weitet die Berichtspflicht erheblich aus. Das betrifft einerseits den Geltungsbereich berichtspflichtiger Unternehmen, also wie viele Unternehmen von der Pflicht betroffen sind. Andererseits besteht dann auch eine Verpflichtung europäische Berichtsstandards anzuwenden und den Bericht extern prüfen zu lassen. Die neue EU-Richtlinie bringt für rund 15.000 Unternehmen neue Berichtspflichten mit sich. Derzeit sind es rund 500 Unternehmen, auf die die Pflicht zutrifft. Handwerksbetriebe sind zwar weder jetzt noch ab dem kommenden Jahr stark betroffen. Dennoch ist das Thema auch eines, das für immer mehr kleine Betriebe an Relevanz gewinnt – mittelbar und freiwillig, aber dennoch von Geschäftspartnern, Banken und Versicherungen immer häufiger gefordert.

Nachhaltigkeits­bericht: Pflicht trifft Handwerksbetriebe nur indirekt

Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeits­bericht­erstattung heißt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Sie ist bereits seit diesem Jahr in Kraft und wird für das Geschäftsjahr ab 2024 erweitert. Sie regelt, wer einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen muss und auch, wie er auszusehen hat. Dabei sind es drei Kriterien, die bestimmen, wer von der Pflicht künftig betroffen ist.

Die drei Kriterien lauten:

Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens liegt bei über 250 Personen. Bisher liegt die Grenze bei über 500 Mitarbeitern. Die Nettosumme des Unternehmens liegt bei mehr als 40 Millionen Euro. Die Bilanzsumme des Unternehmens liegt mehr als 20 Millionen Euro.

"Treffen zwei davon zu, greift die CSRD und ein Nachhaltigkeitsbericht ist Pflicht. Er muss dann zusätzlich zum Finanzbericht abgegeben werden", erklärt Laura Briese von der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH). Sie hat sich ausgiebig mit der EU-Richtlinie beschäftigt und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Erstellung eines digitalen Management-Instruments zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, dem Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk, mitgearbeitet. Zielgruppe des Navigators sind Handwerksbetriebe, obwohl diese kaum unter die Berichtspflichten fallen werden – auch dann nicht, wenn der Geltungsbereich in den kommenden Jahren sukzessive ausgeweitet wird.

Ab dem Jahr 2027, wenn Unternehmen alle Daten aus dem Geschäftsjahr 2026 erfasst haben, greift die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsbericht­erstattung auch für börsennotierte noch kleinere Firmen. Doch auch dann gilt nach Aussage von Laura Briese: "Für den klassischen Handwerksbetrieb gibt es jetzt und in Zukunft keine unmittelbare Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen." Gleichzeitig erkennt Laura Briese jedoch auch, dass das Thema auch für kleine Betriebe rasant an Bedeutung gewinnt. Sie spricht sogar davon, dass der Druck auf Handwerksbetriebe steigt – ähnlich wie durch das Lieferkettengesetz.

Nachhaltigkeits­bericht erstellen für Geschäftspartner, Banken und öffentliche Ausschreibungen

Auch dieses betrifft kleinere Betriebe nur mittelbar dadurch, dass sie als Zulieferer nach Angaben zu ihren eigenen Lieferwegen, Produkten und deren Herkunft gefragt werden. "Die großen Unternehmen haben Pflichten, die sie nur mithilfe der kleineren erfüllen können. Das ist auch bei den Nachhaltigkeitsberichten so", sagt die ZWH-Mitarbeiterin. Die großen werden also auf die kleinen zukommen und wer dann gute Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten möchte, hat Vorteile, wenn er einen eigenen Bericht parat hat.

Aber nicht nur das. "Es kommt jetzt auch schon vor, dass Banken und Versicherungen von den kleineren Betrieben Nachhaltigkeitsberichte anfragen – und das wird zunehmen", prophezeit Laura Briese. Außerdem erwähnt sie öffentliche Ausschreibungen in der Baubranche, in denen Nachhaltigkeitsaspekte eine immer größere Rolle spielen, so dass es sich für Betriebe lohnt, einen Nachhaltigkeitsbericht vorzuweisen. Auch ohne Pflicht würden die Berichte zu einem Standard werden, wenn es darum gehe, ein Unternehmen und dessen Tätigkeiten zu bewerten. Die Frage, wie zukunftsfähig ein Betrieb aufgestellt ist, ist dabei zentral.

Im vergangenen Jahr haben Laura Briese und ihre Kolleginnen zwölf Handwerksbetriebe begleitet bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts im Rahmen eines ZWH-Projekts. Sie berichtet, dass das Interesse an dem Thema wächst und dass sich mehr und mehr Betriebe damit auseinandersetzen. Denn sei es bisher eine Minderheit – vor allem, weil der Aufwand sehr hoch sei.

Nachhaltigkeits­bericht: Navigator hilft Handwerksbetrieben

Um dem etwas entgegenzusetzen, hat die ZWH den Nachhaltigkeits-Navigator Handwerk entworfen, der es Handwerksbetrieben leichter machen soll, das eigene Unternehmen hinsichtlich der Nachhaltigkeit zu bewerten. Um einen Nachhaltigkeitsbericht zu verfassen, stehen verschiedene Standards zur Verfügung. Die gängigen sind die Global Reporting Initiative (GRI) und der Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). Die Global Reporting Initiative beschreibt Laura Briese als durchaus komplex. Ihr Konzept richtet sich an weltweit tätige Unternehmen. Der DNK dagegen bildet die Basis für den Nachhaltigkeitsnavigator und listet zwanzig Kriterien auf, an denen sich jeder Betrieb orientieren kann.

Der Navigator gibt einen Leitfaden vor, der alle Themen behandelt, die in einem Nachhaltigkeitsbericht nach DNK-Standard vorkommen. Dazu gehören die Maßnahmen, die ein Betrieb ergreift, um Energie einzusparen, die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen – genauso wie sozialen Themen, die die eigenen Mitarbeiter betreffen und auch zum Beispiel ein Engagement für das Gemeinwohl. "Wenn man den Leitfaden durcharbeitet, bekommt man am Ende fertige Textbausteine, die man nur noch ins Reine formulieren und zusammenstellen muss", erklärt Laura Briese. Anschließend müssen die Textbausteine nur noch in den DNK überführt werden und man erhält ein Anwender-Siegel, was für die eigene Kommunikation verwendet werden kann.

Nachhaltigkeits­berichte schaffen Transparenz

"Besonders wichtig ist es, im Nachhaltigkeitsbericht Zielsetzungen zu formulieren, also wo man hin möchte in Sachen Nachhaltigkeit", gibt Laura Briese als Tipp für das Ausformulieren der Textbausteine. Ein solcher Bericht sei ein Festhalten des Ist-Zustands und solle auch helfen, Klarheit zu schaffen, wo ein Betrieb und dessen Geschäftsmodell steht beim Thema Nachhaltigkeit. "Man ermittelt den Zustand und entwickelt dann eine Strategie, wie man die Ziele erreichen kann und bis wann." Dabei gehe es um Transparenz nach außen und auch für sich selbst zu erkennen, wo eventuell Defizite sind. Deshalb gehören auch Aspekte wie die Personalsituation kurz- und langfristig dazu – Stichwort Fachkräftemangel. "Nachhaltigkeit ist ein Prozess", sagt die Expertin. Deshalb sei regelmäßig auch ein neuer Bericht notwendig und das Formulieren neuer Ziele.