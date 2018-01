08.01.2018

Erziehungszeiten besser angerechnet Mütterrente: Ein Jahr mehr – Beitragsanstieg für alle

Die Mütterrente: Bevor sie zum 1. Juli 2014 in Kraft trat, war sie lange Zeit umstritten. Und auch jetzt sorgt sie wieder für Diskussionen. Fast zehn Millionen Renterinnen profitieren bereits von ihr und die CSU will sie weiter ausweiten. Die Deutsche Rentenversicherung warnt erneut vor den Kosten.

Wieder ist die Mütterrente ein Streitpunkt in den Sonderierungsgesprächen der vermeintlichen neuen Bundesregierung. Konnte sich bei der Bildung der letzten Regierung die CSU mit ihren Forderungen durchsetzen – seit 1. Juli 2014 ist die Mütterrente in Kraft – so setzt die Partei das Thema nun wieder auf die Agenda und fordert die Anerkennung der Erziehungsleistungen um ein weiteres Jahr auszuweiten.

Hatte die Bundesregierung Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern mit der Rentenreform 2014 bessergestellt, so geht es jetzt darum ältere Mütter vollständig mit Frauen gleichzustellen, die nach 1992 Kinder zur Welt gebracht haben. Würde man dies jedoch einfach aus dem vorhandenen Rententopf finanzieren, wird eine Beitragssteigerung für alle, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, nötig werden. Das prognostiziert die Deutsche Rentenversicherung Bund und fordert deshalb, dass eine Ausweitung der Mütterrente nur aus Steuermitteln erfolgen sollte. Präsidentin Gundula Roßbach warnte Medienberichten zufolge vor Mehrkosten in Milliardenhöhe.

Ganz konkret spricht Roßbach nun in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von acht Milliarden Euro pro Jahr, die dann fällig werden. Sie warnt, dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch gesamtgesellschaftlich finanziert werden müsse und dass man jetzt schon auch über die Zeit nach 2030 nachdenken müsse, denn die Gelder würden dann immer knapper. Sorgen macht sich die Rentenversicherungspräsidentin auch in Bezug der Finanzierung der Solidarrente für Geringverdiener wie sie die SPD fordert.

Mütterrente: Nachhaltigkeitsrücklage schrumpft

Bislang haben rund zehn Millionen Frauen Mütterrente bekommen haben. Damit sind die Prognosen aus dem Startjahr eingetroffen. Doch noch weitere Vorhersagen lassen sich heute bestätigen: Das Rentenpaket aus dem Jahr 2014, zu dem die Mütterrente gehört, hat bereits bis heute Mehrkosten verursacht. Noch immer übersteigen laut Deutscher Rentenversicherung die Ausgaben die Einnahmen.

Zwar konnte die gute Konjunktur Beitragssteigerungen bislang noch immer auffangen. Dennoch schrumpft bereits jetzt die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung. Die Mütterente wurde bislang aus der Rentenkasse finanziert. Ab 2018 ist es zwar schon geplant, dass zusätzlich Steuermittel für den Aufwand der Finanzierung der Rente verwendet werden könnten. Details muss die neue Bundesregierung aber erst festlegen – ebenso, ob es zu einer erweiterten Mütterrente kommt.

Von Steueranrechnung bis zum Betrag: Hier bekommen Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Mütterrente und was jetzt bereits gilt.

Was ist die Mütterrente?

Eltern bekommen auf ihre Rente grundsätzlich Erziehungszeiten angerechnet – die sogenannte Mütterrente. Damit will der Staat ihre Leistung als Eltern zum einen anerkennen. Zum anderen sollen Mütter – in seltenen Fällen auch Väter – die ihren Beruf aufgrund der Kindererziehung haben ruhen lassen, in der Rente nicht wesentlich schlechter gestellt sein, als kinderlose Arbeitnehmer.

Was galt vor der Rentenreform im Jahr 2014?

Vor dem 1. Juli 2014 bekamen Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren sind, im Westen pro Kind 28,14 Euro und im Osten 25,74 Euro monatlich. Ein Erziehungsjahr wurde pro Kind also mit einem Entgeltpunkt auf die Rente angerechnet. Eltern, deren Kinder nach 1992 geboren sind, bekamen drei Erziehungsjahre – also drei Entgeltpunkte mit je 28 beziehungsweise 25 Euro monatlich. Diese Ungleichheit wurde nun angepasst, so dass auch Elternteile mit Kindern, die vor 1992 geboren sind mehr Entgeltpunkte angerechnet bekommen. Die monatlichen Beiträge pro Kind sind bis heute auf 31,03 Euro im Westen und 29,69 Euro im Osten angestiegen.

Wer bekommt die Mütterrente?

Die Mütterrente erhalten alle Eltern. Die Rente ist also unabhängig davon, ob Mütter oder Väter die Kinder tatsächlich Vollzeit betreut haben oder nebenbei berufstätig waren. Es gibt jedoch eine Einkommensobergrenze, die sich an der Beitragsbemessungsgrenze orientiert – wer darüber liegt, bekommt keine Erziehungsleistung auf die Rente angerechnet.

Eltern, die ihre Kinder gemeinsam erzogen haben, können sich entscheiden, wer die Kindererziehungszeiten in der Rente erhalten soll. Das gilt sowohl für Eltern, deren Kinder nach 1992 geboren sind, als auch für Eltern mit älteren Kindern.

Wie bekommt man die Mütterrente?

Damit Erziehungszeiten erstmals im Rentenkonto berücksichtigt werden, müssen Eltern einen Antrag an die Rentenversicherung stellen. Wem schon vorher die Erziehungsleistung angerechnet wird, muss die Aufstockung der Mütterrente nicht extra beantragen.

Was bewirkt die neue Mütterrente?

Um die Ungleichverteilung zwischen den jüngeren und älteren Eltern abzumildern rechnet die Große Koalition Müttern oder Vätern, deren Kinder vor 1992 geborenen sind, seit dem 1. Juli 2014 pro Kind zwei Erziehungsjahre – statt bisher einem – mit jeweils einem Entgeltpunkt für die Rente an. Das bedeutet: Pro Kind bekommen Eltern monatlich 31,03 beziehungsweise 29,69 Euro mehr erhalten. Insgesamt werden sie monatlich künftig also 61 Euro im Westen und 57 Euro im Osten für ihre Erziehungsleistung bekommen. Der Betrag ergibt sich einkommensunabhängig.

Wie wirkt sich die Mütterrente auf die Steuer aus?

Laut Finanzministerium Schleswig-Holstein wird die Mütterrente nicht in vollem Umfang in die Besteuerung einbezogen. Stattdessen wird eine außerordentliche Neufestsetzung des Jahresbetrags der Rente vorgenommen und der steuerfreie Teil der Rente neu berechnet. Hilfe erhalten Rentner von der Deutschen Rentenversicherung. sch/jtw