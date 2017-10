26.10.2017

500 Jahre Reformation "Mit Luther kam der Arbeitszwang in die Welt"

Am 31. Oktober gehen die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation zu Ende: Die DHZ hat Sozialwissenschaftler Gerhard Wegner zu den heute noch spürbaren, teils negativen Auswirkungen der Reformation und Luthers Haltung zum Beruf befragt.

Von Frank Muck

Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an den Beginn der Reformation durch Martin Luther (1483–1546) und die Entstehung der evangelischen Kirche.

DHZ: Herr Prof. Wegner, inwieweit haben wirtschaftliche Fragen bei der Reformation eine Rolle gespielt?

DHZ: Ist unser heutiges Ausbildungssystem auch ein Ergebnis dieser Spezialisierung und der Pflicht gegenüber dem Beruf?

Wegner: Deutschland und gerade das Handwerk sind ja berühmt für die sehr qualifizierte Berufsausbildung mit dem dualen System, was sehr leistungsfähig in der Ausbildung von Handwerkern ist, die wiederum selbstverantwortlich tätig sind. Darin schlagen sich bis heute Ideen der Reformatoren nieder. Wenn man sagt, mein Beruf ist auch meine Berufung – wenige würden das heute noch religiös verstehen – dann ist man für seine Tätigkeit sehr viel verantwortlicher als wenn man nur von seinem Job redet und vom Arbeitnehmerstatus her denken würde.

DHZ: Hat sich Luther eigentlich zum Handwerk geäußert?

Wegner: Für Luther waren die Bauern und die Handwerker immer Ziel seiner Ansprache. Große Unternehmen gab es ja nicht. Das Handwerk hat er mehrfach gewürdigt. Demgegenüber hat er starke Kritik am aufkommenden Frühkapitalismus geübt, an den großen Handelshäusern der Fugger und Welser zum Beispiel, mit ihren frühen Formen des Finanzkapitalismus. Deren Fixierung auf Zins und Gewinn bedrohe das gesamte Sozialgefüge. Entsprechend drastisch hat er sich geäußert: "Die Fugger fressen mit ihren Zinsen jeden Tag fünf Bauern."

DHZ: Dennoch hat Luther durch die Würdigung der Arbeit und des Berufs die Lohnarbeit stark gefördert und damit auch das Streben nach mehr als dem reinen Seelenfrieden?

Wegner: Das berührt verschiedene Aspekte. Mit Luther kam der Zwang zu arbeiten in die Welt. Vorher durfte man arm sein und sich über Almosen ernähren. Die Unterstützung der Armen wurde auch durch die Kirche gewürdigt. Das fällt mit Luther alles weg. Auch hier formuliert Luther wieder sehr scharf: "Wer nicht arbeitet, ist nicht mein Nächster." Jenen Menschen muss ich demnach auch keine Nächstenliebe zukommen lassen. Das ist ein ganz harter Satz, der in der Folge zur Vergötzung der Arbeit geführt hat mit bis heute sehr negativen Folgen. Die Arbeit sollte für ihn aber auch Anteil an Gottes schöpferischer Kraft sein und etwas eminent Befriedigendes haben. Reichtum, den ich durch diese Kraft erlange, ist für ihn damit auch ein Segen. Im Mittelpunkt standen aber immer die Qualität der Arbeit und das Ziel, damit Gutes zu bewirken.

Wegner: Richtig. Die Berufung erfolgt bei Luther immer in den Stand , in den man hineingeboren ist. Kommt man als Knecht zur Welt, dann soll man es auch bleiben. Sozialer Aufstieg wäre ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung. Allerdings enthält der Berufungsgedanke Luthers auch etwas Weitreichenderes. Wenn ich berufen bin mit meinen Fähigkeiten und Gaben, dann soll ich diese auch entwickeln. Das impliziert soziale Veränderung und Aufstieg. Bei Luther kommt das vor allem in seiner Haltung gegenüber Frauen und Mädchen zum Ausdruck, die nach seiner Auffassung auch Schulbildung erhalten sollen – etwas, was vorher überhaupt nicht üblich war. Damit durchbricht er auch die Ständeordnung. Calvin ist 50 Jahre später sehr viel progressiver. Er sagt: Wenn jemand merkt, dass Gott ihn in eine andere Tätigkeit beruft, dann soll er diesem Ruf folgen. Sozialen Aufstieg gibt es für Calvin demnach zwangsläufig.

DHZ: Luthers Ablass-Kritik war auch eine Kritik an zunehmender Ökonomisierung. Heute wird jeder Teil des Lebens nach ökonomischen Kriterien beurteilt. Braucht es einen neuen Luther?

Wegner: Wir diskutieren das Thema vor allem unter dem Aspekt, dass man nicht einerseits einen ausgebauten Sozialstaat haben kann und gleichzeitig das Grundeinkommen. Beides zusammen lässt sich nicht finanzieren. Nach unserer Meinung sollte es so bleiben, wie es ist. Der Sozialstaat reagiert viel besser auf individuelle Problemlagen und Risiken – gerade auch in der Arbeitswelt – als es eventuell 1.000 Euro pauschal pro Kopf tun könnten.

DHZ: Dennoch gibt es ein unterschwelliges Gefühl von Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Stichwort: Niedriglohnsektor, Altersarmut, das Auseinanderklaffen der Vermögensverhältnisse. Kümmert sich die evangelische Kirche überhaupt noch genug um die soziale Frage?

Wegner: Die Kirche hat ja keinen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen, hat sich aber immer mit Stellungnahmen zu Wort gemeldet. Vor zwei Jahren haben wir eine große Denkschrift zur Situation der Arbeitnehmer in Deutschland herausgebracht. Dort werden auch diese Missstände kritisiert. Wir unterstützen natürlich Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme. Allerdings richten sich oft die Interessen großer Arbeitgeber dagegen.

DHZ: Wenn Luther die heutige von Wirtschaft und Kapitalismus geprägte und von ihm mitverursachte Welt sähe, würde er seine Thesen wieder genauso formulieren?

Wegner: Luther wäre heute ein Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern ja immer noch haben. Für ihn hieße das: Es gibt eine leistungsfähige Wirtschaft und gleichzeitig soziale Ausgleichsmechanismen gegen soziale Ungleichheit und soziale Härten, also Mittel, die verhindern, dass Menschen in Schieflagen in ein ganz tiefes Loch fallen – eine Art verantwortlichen Kapitalismus. Ich denke, diese Haltung herrscht ja auch im Handwerk mit seinen Familienunternehmen vor. Luthers Kritik am aufkommenden Kapitalismus und sein Wunsch, Zinsen zu verbieten, könnte er heute nicht mehr aufrechterhalten. Zur Armut sagt Luther, dass man sie am besten dadurch bekämpft, dass alle einen Arbeitsplatz haben, auch wenn man kritisieren kann, dass er die Arbeit zu hoch schätzt.