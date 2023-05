Sie sind Anfang 20, Berufsanfänger und wollen mit 50 Jahren finanziell völlig unabhängig sein? Keine Arbeit mehr, sondern den eigenen Lebensunterhalt durch Kapitalerträge decken? Was sich nach einem Wunschtraum anhört, ist machbar. Sie müssen nur die folgenden Schritte beachten.

Von Gastautor Kai Heinrich

Wer mit 22 Jahren anfängt, in Aktien zu investieren, müsste nach Expertensicht bis zum 50 Lebensjahr monatlich rund 1.050 Euro sparen, um auf eine Summe von 1,25 Millionen Euro zu kommen. - © bluedesign - stock.adobe.com

Schritt 1: Berechnen Sie Ihren Lebensunterhalt

Für unser Beispiel nehmen wir an, dass ein Berufsanfänger nach heutigen Preisen 3.000 Euro pro Monat (also 36.000 Euro jährlich) benötigt. Wie hoch die späteren Lebenshaltungskosten sind, hängt ganz wesentlich davon ab, wie stark sich der Lebensstil mit dem Alter verändert. Vor allem Kosten für die Gesundheit im Alter und für Luxusausgaben sollten nicht fehlen. Schließlich möchten Sie Ihr Leben genießen und nicht nur überleben. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass die Inflation am Geld nagt. Bei einer jährlichen Inflation von zwei Prozent erhöht sich der Lebensunterhalt in 27 Jahren auf knapp 5.100 Euro pro Monat oder 61.000 Euro pro Jahr.

Schritt 2: Berechnen Sie Ihr benötigtes Vermögen

Hier gilt es, zunächst die eigene Lebensdauer einzuschätzen. Das ist natürlich kaum möglich. Wer heute 20 Jahre alt ist, hat als Mann statistisch eine Lebenserwartung von gut 80 Jahren. Frauen werden sogar noch ein paar Jahre älter. Nehmen wir an, dass unser junger Berufsanfänger 90 Jahre alt wird. Wenn er mit 50 aufhört zu arbeiten, würde er 40 Jahre lang Geld benötigen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt für die Geldanlage eine konservative und relativ schwankungsarme Strategie. Vier Prozent Rendite pro Jahr sind hier realistisch. Wer also nach dem frühzeitigen Ausstieg 40 Jahre lang jeden Monat 5.100 Euro entnehmen will, benötigt zu diesem Zeitpunkt ein Vermögen von rund 1,25 Millionen Euro.

Schritt 3: Berechnen Sie Ihre Sparrate

Um dahin zu kommen, hat ein Berufsanfänger einen großen Vorteil: Er ist noch sehr jung und kann eine reine Aktienstrategie verfolgen. Wir nehmen dafür eine Durchschnittsrendite von acht Prozent an. Diese Durchschnittsrendite erzielte etwa der deutsche Aktienindex Dax in den vergangenen 50 Jahren.

Wer mit 22 Jahren anfängt, in Aktien zu investieren, müsste monatlich somit rund 1.050 Euro sparen, um auf die benötigte Summe zu kommen. Diese hohen Zusatzausgaben dürften in diesem Alter nur die wenigsten aufbringen können. Wer allerdings erst mit 55 Jahren finanziell unabhängig sein möchte, muss nur noch rund 680 Euro pro Monat sparen. Das sind sicherlich keine Peanuts. Für die normale Rente mit 67 Jahren reichen bereits etwa 200 Euro monatlich, um ein siebenstelliges Vermögen aufzubauen.

Ein Trost: Die finanzielle Unabhängigkeit wird günstiger, je früher Sie anfangen. Besonders clever ist es, Geld für die eigenen Kinder anlegen und so den Zinseszins möglichst lange ausreizen. Wenn Sie ab der Geburt Ihres Kindes monatlich 250 Euro sparen und diese Sparrate bis zum 60. Lebensjahr aufrechterhalten wird, kann ein Vermögen von rund vier Millionen Euro entstehen.