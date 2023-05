Nur ein kurzfristiger Dämpfer oder eine Trendwende? Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte zeigen bei Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen plötzlich negative Werte. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex sackt im April 2023 deutlich ab.

Der Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex zeigt im April 2023 wieder sinkende Werte. - © Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex

Die Stimmung ist getrübt – entgegen der Erwartungen. War im vergangenen Monat noch von einem Aufschwung die Rede, von einer stabilen Geschäftslage und Aussichten auf einen weiteren Aufwärtstrend, so scheint dieser nun gestoppt zu sein. Das Geschäftsklima der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen erlebt einen deutlichen Dämpfer. Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex im April zeigt, dass es sich gegenläufig zur Gesamtwirtschaft nach unten bewegt.

Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex im April zeigt plötzlich negative Werte

Das Geschäftsklima setzt sich aus der aktuellen Geschäftslage und den Geschäftserwartungen für die kommenden Monate zusammen. Für beide ermitteln die Wirtschaftsforscher des Münchener ifo Instituts gemeinsam mit dem Internetdienstleister Jimdo jeden Monat anhand einer Umfrage spezifischer Werte für Unternehmen mit weniger als neun Mitarbeitern. Die vergangenen Monate waren bei den Kleinstunternehmen von einem positiven Geschäftsklima geprägt. Sie überholten sogar die Gesamtwirtschaft bei der Frage nach der zukünftigen Geschäftsentwicklung.

Doch schon im März wurden Warnungen laut, dass die kleinen Betriebe weiter Unterstützung brauchen, damit der Aufwärtstrend anhält. Forderungen nach Maßnahmen der Entlastung werden nun umso lauter. Denn das Geschäftsklima der Soloselbstständigen und Kleinunternehmen sinkt plötzlich wieder deutlich. Vor allem bei der aktuellen Geschäftslage zeigt der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex für April 2023, dass die Schere zur Gesamtwirtschaft wieder weiter auseinander geht.

Schwere zur Gesamtwirtschaft geht wieder auseinander

Die Geschäftslage der Selbstständigen ist zwischen März und April um 6,6 Punkte zurückgegangen. Bei der Gesamtwirtschaft sind die laufenden Geschäfte laut Index zwar auch gesunken, aber nur leicht um 1,1 Punkte. Gleichzeitig erwartet die Gesamtwirtschaft, dass die Geschäfte weiter gut laufen. Die kleinen Betriebe sind dagegen pessimistisch und zeigen negative Erwartungen für die Zukunft. Dabei planen weder die großen noch die kleinen Unternehmen derzeit, ihre Preise in den kommenden Monaten zu erhöhen.

Für die Wirtschaftsforscher ist der plötzliche Pessimismus der Kleinstunternehmen ein Warnzeichen. Er zeige, wie volatil wie Lage der Selbstständigen ist. "Der Rückgang des Index zeigt, dass der vorsichtige Aufschwung der vergangenen Monate kein Selbstläufer ist", sagt dazu Andreas Lutz, der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD), der auch zu den Herausgebern des gehört. Er drängt die Politik zum Handeln und endlich konkrete Maßnahmen zu beschließen, um die Lage von Selbstständigen zu verbessern und ihnen Planungssicherheit zu bieten. Die Liste an Projekten und Vorschlägen hierfür sei lang. Dazu gehören würde nach Angaben des VGSD die Mindestbeiträge für die Gesetzliche Krankenversicherung zu senken und für Rechtssicherheit bei der Statusfeststellung zu sorgen.

Ob es sich bei den aktuell negativen Werten um einen vorübergehenden Dämpfer oder eine echte Trendwende handelt, muss man aus Sicht der Wirtschaftsforscher nun abwarten. Es gelte in den kommenden Wochen genau hinzuschauen, was da gerade passiert bei den Selbstständigen, heißt es in der Mitteilung zum Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex im April. jtw

Soloselbstständige und Kleinstunternehmen erwarten derzeit keine positive Geschäftsentwicklung. - © Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex