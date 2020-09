09.09.2020

Arbeitsrecht Kündigungsschutz: Regeln und Sonderregeln für Kleinbetriebe

In Kleinbetrieben gibt es keinen Kündigungsschutz, heißt es oft. Doch das ist falsch. Zwar greift in Betrieben mit weniger als zehn Mitarbeitern der gesetzliche Kündigungsschutz nicht. Freie Hand bei der Trennung von Angestellten haben Arbeitgeber aber trotzdem nicht.

Von Catrin Gesellensetter

Große Handwerksbetriebe, die sich von einem oder mehreren Mitarbeitern trennen wollen, stehen oft vor massiven Problemen. Der Grund: Arbeitgeber, die regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigen, unterliegen den strengen Regeln des Kündigungsschutzgesetzes. Jeder Arbeitnehmer, der länger als sechs Monate im Unternehmen arbeitet ist daher vor einem ungerechtfertigten Rauswurf geschützt. Will der Chef dennoch Personal freisetzen, kann er das nur wenn er dafür personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Gründe vorweisen kann.



Anders ist die Situation in Kleinbetrieben, also jenen, die weniger als zehn Arbeitnehmer beschäftigen: Das Kündigungsschutzgesetz kommt hier nicht zum Tragen. Die Inhaber haben es also grundsätzlich leichter, wenn es darum geht, die Personalstärke zu reduzieren. Ein Selbstläufer sind Kündigungen trotzdem nicht.



Probleme ergeben sich nämlich vielfach schon bei der Frage, ob der eigene Betrieb noch als Kleinbetrieb zu qualifizieren ist – denn die Ermittlung des Schwellenwerts ist eine Wissenschaft für sich. Dieser wird anhand der Anzahl der Arbeitnehmer, die im Betrieb beschäftigt sind, festgestellt. Während Vollzeitbeschäftigte ganz normal mit dem Faktor eins zu Buche schlagen, ist bei Teilzeitbeschäftigung zu differenzieren. Wer bis zu 30 Arbeitsstunden pro Woche arbeitet, wird mit 0,75 angesetzt, bei nicht mehr als 20 Arbeitsstunden pro Woche beträgt der Wert 0,5. Auszubildende, Praktikanten und der geschäftsführende Gesellschafter selbst fließen nicht in die Berechnung der Betriebsgröße ein.

Kündigungsregelungen in kleinen Betrieben

Verbot der treuwidrigen Kündigung: Auch in Kleinbetrieben darf sich ein Arbeitgeber bei der Kündigung nicht auf willkürliche oder sachfremde Gründe berufen. Beispielsweise sind Kündigungen auf Grund von Geschlecht, Abstammung, ethnischer Herkunft oder Religion nicht zulässig.

Verwerfliche Motive wie Rachsucht oder eine durch den Arbeitgeber selbst herbeigeführte Krankheit sind sittenwidrig und nicht erlaubt.

Verwerfliche Motive wie Rachsucht oder eine durch den Arbeitgeber selbst herbeigeführte Krankheit sind sittenwidrig und nicht erlaubt. Das "Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme": Jede Kündigung, auch die in einem Kleinbetrieb, bedarf nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (Az. 2 AZR 15/ 00) ein Mindestmaß an sozialer Rücksichtnahme. Ein Arbeitgeber darf deshalb nicht einen langjährigen Mitarbeiter mit drei Kindern und einer schwer kranken Frau vor die Türe setzen, um den frisch eingestellten Single zu halten, der keinerlei Unterhaltspflichten hat.

Sonderkündigungsschutz für bestimmte Personengruppen

Für bestimmte Arbeitnehmergruppen gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Vor der Kündigung von schwangeren Mitarbeiterinnen und Schwerbehinderten ist beispielsweise eine Behördengenehmigung beim Inklusions- oder Integrationsamt einzuholen. Ohne sie besteht ein absolutes Kündigungsverbot.

Sonderfall: Kündigung Auszubildender

wiederholtes unentschuldigtes Fehlen oder Verlassen des Arbeitsplatzes,

wiederholtes Schwänzen des Berufsschulunterrichts,

wiederholte Verweigerung der geschuldeten Arbeit,

Diebstähle durch den Auszubildenden, Beleidigungen oder tätliche Angriffe.

