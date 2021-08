Maler und Lackierer Luca Anschel ist in seinem Element, wenn er sich kreativ austoben kann. Die Liebe zu seinem Beruf vermittelt er auf seinem Instagram-Profil und in der Social-Media-Filmreihe des Handwerks. Davon profitiert auch der Betrieb seines Vaters.

Der 21-jährige Luca Anschel aus Freiburg begeistert in ­einer Kurzdokumentation und auf seinem Instagramkanal junge Menschen für das Handwerk. - © Imagekampagne Handwerk

"Ich bin Maler. Und was ist mit dir?" Unter anderem mit dieser direkten Ansprache ist der Freiburger Luca Anschel zurzeit auf vielen Social-­Media-Kanälen der Handwerks-­Gemeinschaft und darüber hinaus präsent. Mit einem Video-Kurzportrait und einer passenden Bilderreihe ist der Maler-Azubi Teil der Imagekampagne des Handwerks, stellt seinen Alltag vor und macht so neugierig auf seinen Beruf.

Luca ist stolz, Teil der Kampagne zu sein. Er will zeigen, dass sein Handwerk mehr ist, als viele Jugendliche denken. "Ich möchte einfach zeigen, wie cool das Handwerk ist." Er ist davon überzeugt, dass der Malerberuf einer der kreativsten Berufe überhaupt ist. Natürlich gibt es auch die klassischen Malerarbeiten, aber Luca findet: Die Mischung macht’s. Kreatives und Klassisches im Wechsel – Langeweile kommt so nie auf.

Erfolgreicher Influencer auf Instagram

Diese selbst gesteckten Vorgaben setzt er auch auf seinem eigenen Instagram-Kanal "creativluca" um. Dort begeistert der 21-Jährige, der gerade seine Gesellenprüfung hinter sich hat, schon seit Beginn seiner Ausbildung seine Community mit Bildern seiner Arbeit. "Der Maler- und Lackierer-Beruf ist farbig und kreativ", sagt Luca. “Darüber aufzuklären, ist mein Ziel.“ Dieses Ziel erreicht er mit großem Erfolg: Mehr als 3.000 Abonnenten folgen seinem Instagram-Profil, seine Posts werden hundertfach aufgerufen.

Angefangen hat Luca mit dem Instagram-Account der väterlichen Firma. "Ich habe schnell gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht." Die Entscheidung, einen Account als eigenständige Person anzulegen, war schnell gefallen. So kann er auch seinen Weg zu den Arbeitsergebnissen darstellen und sein Handwerk noch besser ins passende Licht rücken.

"Ich wusste schon früh, dass ich den Malerberuf ausüben möchte." Nachdem er schon zu Schulzeiten in den Sommerferien immer wieder im Familienbetrieb mitgearbeitet hatte, war der Schritt zur Ausbildung nicht mehr weit. "Es macht mir enorm Spaß, kreativ zu arbeiten und täglich diese große Veränderung zu sehen, die wir durch unsere Arbeit schaffen."

Inspiration und Austausch

Sein Vater Silvo sieht die Social-Media-Aktivitäten sehr positiv. "Für uns steht nicht im Vordergrund, darüber zusätzliche Aufträge zu generieren." Vielmehr profitiert der stark im kreativen Bereich tätige Betrieb von den Netzwerken und dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt. "Wir kommen so an Materialien, auf die wir sonst nie Zugriff hätten", erläutert der Inhaber des Casa Malerfachbetriebs. "Wir haben beispielsweise Lieferanten aus Italien über die Social-Media-Aktivitäten aufgetan."

Der angehende Maler zeigt, wie kreativ und modern sein Beruf ist. - © Imagekampagne Handwerk

Viele Auftragsarbeiten für Kunden sind echte Unikate, dafür sind spannende Inspirationen äußerst wichtig. "Wir stehen so immer im Ideenaustausch mit Kollegen aus Russland, den USA oder Italien", berichtet Silvo Anschel. Auch die eigenen, auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichten Arbeiten werden europa- oder gar weltweit wahrgenommen. "So können wir in unserer Branche voneinander profitieren und gleichzeitig noch das Image unseres Handwerks aufpolieren."

Auch die Rückmeldungen aus dem Kundenkreis und der Region sind durchweg positiv, erzählt Silvo Anschel. Die zusätzliche Aufmerksamkeit, die sein Sohn und damit auch sein Malerfachbetrieb erfährt, freut ihn. "Luca ist authentisch, das bringt unserem Handwerk wirklich positive Werbung." Social Media wird weiterhin Teil seines Arbeitsalltags sein, weiß Luca. Neben seinem Instagram-Account plant er in naher Zukunft noch einen Youtube-Kanal.

Möglichkeiten im Handwerk werden sichtbar gemacht

Das Video mit Luca Anschel ist Teil einer zehnteiligen Social-Media- Filmreihe, mit der das Handwerk in diesem Sommer auf die vielseitigen Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Handwerk aufmerksam macht. In jeder Kurz-Doku gibt eine junge Handwerkerin oder ein junger Handwerker aus einem anderen Gewerk Einblick in den jeweiligen Beruf. Dabei wird deutlich: Die Ausbildung im Handwerk bietet interessante Perspektiven für junge Menschen.