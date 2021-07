Die Bilder aus den Hochwasserregionen sind erschütternd. Viele Handwerker möchten helfen. Viele Handwerksorganisationen, Verbände und auch private Gruppen haben Spendenaktionen gestartet. Nicht nur Geld ist gefragt, sondern auch Dienstleistungen und Material. Ein Überblick.

Von Jessica Schömburg

Nach der Flutkatastrophe sind zahlreiche Menschen auf Hilfe angewiesen. Handwerker können sie nicht nur mit Geld, sondern auch mit ihrem Know-How unterstützen.

Notfallhotlines, Koordination von Hilfsangeboten und Spendenkonten – für Handwerker gibt es einige Möglichkeiten den Opfern der Hochwasserkatastrophe zu helfen. Ein Überblick über verschiedene Hilfsaktionen aus dem und für das Handwerk.

1. Handwerk hilft Handwerk – Hilfsportal der Kreishandwerkerschaft Ahrweiler / Mittelrhein / Rhein-Lahn

Mit "Handwerk hilft Handwerk“ hat die Kreishandwerkerschaft Ahrweiler / Mittelrhein / Rhein-Lahn auf der Internetseite www.fachhandwerk.de eine zentrale Anlaufstelle zur gegenseitigen Hilfe ins Leben gerufen.

Dort können Betriebe unkompliziert und schnell Hilfe anbieten. Wie die Handwerkskammer Koblenz mitteilt, sind personelle Unterstützung, Sachspenden, aber auch Leihgaben wie Maschinen, Schaufel, Eimer, Stromaggregate bis hin zur Kaffeemaschine willkommen.

Hilfsangebote können unter folgendem Link abgegeben werden.

Außerdem hat die Handwerkskammer Koblenz die E-Mail Adresse – hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de – eingerichtet, unter der Handwerker ihre Hilfe anbieten können. Das Angebot wird an die zuständigen Koordinatoren in den betroffenen Regionen weitergeleitet.

Weitere Informationen gibt es auf der Website der Handwerkskammer Koblenz.

2. Umfrage der Handwerkskammer Trier

Die Handwerkskammer Trier bittet betroffene Handwerker sich zu melden und zu schildern, welche Hilfen sie benötigen. Auch Handwerker aus der Region, die nicht betroffen sind, sollen an der "Blitzumfrage" teilnehmen. Zur Umfrage.

Kontakt zur Kammer:

E-Mail: hochwasser@hwk-trier.de,

Telefon-Hotline: 0651 207-161 (auch am Wochenende)

Weitere Informationen, zum Beispiel auch zur Schadensmeldung bei der Versicherung, gibt es auf der Website der Handwerkskammer.

3. Spendenkonto des sächsischen Handwerks

Sachsens Handwerkstag-Präsident Jörg Dittrich appelliert in einer aktuellen Pressemitteilung an die Solidarität des sächsischen Handwerks: "Durch die verheerende Macht des Wassers sind in den vergangenen Tagen faktisch von einem Augenblick auf den anderen Existenzen von Handwerkern weggespült worden. Die Schäden an Hab und Gut sind enorm." Umso wichtiger sei es jetzt, den Betroffenen mit einer Spende ein Zeichen der Hoffnung zu senden.

Dittrich ruft daher zum Spenden auf: "Als die Jahrhundertfluten in den Jahren 2002 und 2013 Sachsen heimsuchten, erlebten wir die Solidarität der Menschen in ganz Deutschland. Jetzt ist Gelegenheit sich ebenfalls solidarisch zu zeigen.“

Informationen zum Spendenkonto des sächsischen Handwerks.

4. "Bäcker helfen Bäckern" – Hilfsaktionen des Deutschen Bäckerhandwerks

Spendenkonto für das Bäckerhandwerk

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat gemeinsam mit den Bäckerinnungsverbänden Rheinland, Südwest und Westfalen-Lippe die Aktion "Bäcker helfen Bäckern" ins Leben gerufen. Betriebe des Bäckerhandwerks sollen so schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung bekommen. Betroffene Bäcker können sich ab sofort an den jeweiligen Landesinnungsverband wenden.

Wer spenden möchte, findet hier weitere Informationen zum Spendenkonto für die Bäcker.

Aktion "Flut-Brot"

Die Bäcker haben außerdem noch eine weitere Aktion gestartet. Mit der Aktion "Flut-Brot" soll noch mehr Geld für betroffene Bäcker in den Hochwasserregionen gesammelt werden. Pro verkauftes Brot geht ein Euro an den Karl-Grüßer-Unterstützungsverein.

Die Idee zur Aktion geht dabei auf den Düsseldorfer Bäcker Thomas Puppe und die Landesinnungsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland zurück. Für das entsprechende Marketing der Flut-Brot-Aktion in den Filialen stellt der Bäckerverband auf seiner Homepage Banderolen und weiteres Werbematerial zum Download und Drucken zur Verfügung. Bäckereien, die nicht selbst drucken können, können sich bis Mittwoch, 21. Juli, 12 Uhr an das Aktionsbüro der Werbegemeinschaft wenden (Kontakt: Tel. 030 - 20 64 55-55 oder aktionsbuero@baeckerhandwerk.de) und Banderolen und Plakate bestellen.

Weitere Informationen zum Flut-Brot.

5. Spendenkonto des Friseurhandwerks

Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks und der Landesverband Friseure & Kosmetik Rheinland (LIV Rheinland) rufen ebenfalls zu Spenden auf. Das Geld soll den auch zahlreich betroffenen Friseursalons helfen. Die Auszahlung wird über die LIV Rheinland koordiniert.

Informationen zum Spendenkonto für die Friseure.

6. Unterstützung durch das Bauhandwerk

Aktuell beteiligen sich bereits viele Bauunternehmen an den ersten Wiederaufbaumaßnahmen in den betroffenen Regionen. Wie der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes mitteilt, stehen die Bauunternehmen für akute Krisenhilfe bereit, um in den vom Hochwasser zerstörten Gebieten eine provisorische Infrastruktur für die weiteren Rettungs- und Hilfsarbeiten zu schaffen. Unterstützt wird mit Geräten und Maschinen sowie mit Baumaterialien.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehe es darum, Schutzräume zu schaffen für die Menschen, deren Häuser und Wohnungen unbewohnbar geworden sind, sowie Straßen und Brücken für Hilfstransporte und Rettungsfahrzeuge nutzbar zu machen. Auch für die anstehenden Wiederaufbau- und Renovierungsarbeiten stünden die Betriebe des Baugewerbes bereit.

7. SHK-Gruppe "Handwerkerhelfen.de"

Eine Möglichkeit handwerkliche Dienstleistungen direkt anzubieten, besteht über die Website www.handwerkerhelfen.de. Hier können sich sowohl betroffene als auch hilfsbereite Handwerker melden.

Gesucht werden:

Materialspenden (Pumpen, Werkzeuge, Regelungen, Material) Fachhandwerker, die bereit sind beim Wiederaufbau zu helfen Betriebe in der Nähe der Katastrophengebiete (für die Logistik, Koordination und eventuell Bauleitung)

Koordiniert wird die Aktion von den Administratoren der 24.000 Mitglieder großen SHK-Facebook-Gruppe "Heizungsbauer aus Leidenschaft". Gefragt sind ausdrücklich nur Material und Werkzeug, keine Geldspenden.

Die Initiatoren arbeiten, nach eigenen Angaben, zusammen mit Innungen, Handwerkskammern sowie THW, um den Aufbau nach den Aufräumaktionen zu stemmen und örtlich zu unterstützen.

Ziel ist es, den betroffenen Betrieben eine schnelle Hilfe zu geben, um schnell wieder einsatzfähig zu werden. Zum anderen will die SHK-Community den Neuaufbau der Wärme- und Wasserversorgung in den Häusern unterstützen.

Bislang seien schon hunderte E-Mails eingegangen, von Herstellern, Industrie, Betrieben und vor allem Installateuren und Heizungsbauer, die Hilfe angeboten haben.

Weitere Informationen zur Hilfsaktion.