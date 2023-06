Mitte Juni treffen rund 100 Wandergesellen zwischen Eckernförde und Kiel zusammen, um gemeinsam eine Pfadfinderburg zu renovieren. Die Reisenden aus verschiedensten Gewerken können sich vor Ort in anderen Berufen ausprobieren – und laden auch Interessierte zum Vorbeischauen ein.

Von Sandra Grubert

Rund 100 Wandergesellen kommen ab Mitte Juni in Schwedeneck zusammen, um die Pfadfinderburg Jomsburg zu renovieren. - © Clemens Teichgräber

Die Jomsburg wurde zwischen 1975 und 1988 von Pfadfinder erbaut und liegt in der Gemeinde Schwedeneck zwischen Eckernförde und Kiel. Nur einen knappen Kilometer von der Ostseeküste gelegen kann man bei guter Wetterlage vom Wehrgang aus bis nach Dänemark sehen. Inzwischen ist die Burg etwas in die Jahre gekommen, umfassende Renovierungsarbeiten sind nötig. Durch einen Zufall kamen die Pfadfinder in Kontakt mit den Wandergesellen, die sogleich ihre Unterstützung anboten.

Handwerk hautnah erleben

Einmal im Jahr organisieren die Handwerker auf Walz gewerksübergreifend eine solidarische Baustelle, die einen gemeinnützigen Zweck unterstützt. Sie zieht nicht nur Wandergesellen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum an, sondern lädt auch an Wanderschaft Interessierte dazu ein, die Fremden – wie sich die Gesellen auf Walz selbst nennen – etwas näher kennenzulernen. Die mehr als 800 Jahre alte Tradition der Wanderschaft ermöglicht es jungen Handwerksgesellen ihre Fähigkeiten im eigenen Handwerk zu vertiefen und sowohl menschlich, als auch beruflich über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Nun werden Mitte Juni auf der Sommerbaustelle der Jomsburg rund 100 Wandergesellen erwartet. Schon jetzt sind einige vor Ort und schaffen Infrastruktur. Das bedeutet: Stellflächen für Duschcontainer herstellen, Abwasserleitungen verlegen, Fundamente vorbereiten, Schlafplätze organisieren. Auch die Beschaffung von Baumaterialien zählt zu den Vorbereitungsaufgaben. Hier haben die Pfadfinder zuletzt eine Spende in Form von Dachziegeln erhalten.

"Möglichkeit, sich in anderen Handwerken auszuprobieren"

Anna-Lena, fremde freireisende Zimmerin, baut gerade am Fundament für die geplante Außenküche. Auch an einem Lehmbackofen wird gearbeitet, in dem zur Hauptbauzeit täglich frisches Brot gebacken werden soll, denn nicht nur Gesellen aus Holzhandwerken, sondern auch Lebensmittel-, Metall-, Mineral-, Grün- und Farb- und Formgebendegewerke können auf Wanderschaft gehen. Die tippelnden Gesellen erlernen auf der Walz auch Fähigkeiten, die nichts mit ihrem Lehrberuf zu tun haben. So kommt es, dass eine Bäckerin auf dem Dach und eine Tischlerin in der Backstube steht. "Wir sehen die Sommerbaustelle nicht nur als Vernetzungstreffen, sondern auch als Möglichkeit, sich in anderen Handwerken auszuprobieren", sagt Anna-Lena. Die Arbeit an der Burg sei zudem ein symbolisches Dankeschön an die Gesellschaft, sagt Clemens, ebenfalls fremder freireisender Zimmerer. "Uns wird auf Wanderschaft viel Unterstützung entgegengebracht – jetzt helfen wir."

Gemeinsamkeiten von Wandergesellen und Pfadfindern

Wie bei den Pfadfindern steht auch bei den Handwerksgesellen soziales und nachhaltiges Handeln im Fokus. "Wir wollen wertvolle Projekte unterstützen, letztes Jahr war die Sommerbaustelle im Ahrtal", sagt Zimmerer Clemens. Die reisenden Handwerker und Pfadfinder teilen neben der Naturverbundenheit, der Liebe zum Reisen und dem interkulturellen Austausch auch überschneidendes Liedgut, das am gemeinsamen Lagerfeuer auf der Jomsburg bald gesungen, oder wie im Sprachgebrauch der Gesellen "geschallert" werden wird. So unterschiedlich beide Gruppen auch scheinen, eint sie doch vieles, nicht zuletzt, dass beide ihre Kleidung "Kluft" nennen.

Aus der Bevölkerung erhält das Projekt auf der Pfadfinderburg viel positive Resonanz. Ziel des Vereins ist es auf lange Sicht die Burg nach klimabewussten Maßstäbchen aufzurüsten und unter anderem eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Darüber hinaus will sich die Jomsburg auch über den Pfadfinderkontext hinaus nach außen öffnen und anderen Gruppen Naturerfahrungen, Erholung und gemeinsamen Austausch ermöglichen.